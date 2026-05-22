白領神話崩塌！當辦公室工作逐步自動化，誰將是人力淘汰賽最後生存者？剖析AI如何重塑職場版圖！

曾幾何時，「努力讀書、考入大學、進大公司、躋身安穩中產階級」被視為人生勝利方程式，支撐了幾代人的教育選擇與職涯規劃。然而，生成式 AI 的急速發展正在動搖這套人生公式。許多人以為，AI自動化首先會取代生產線上的重複性體力工作，但事實上最早感受到壓力的，卻是一批受過高等教育、從事知識型工作的白領人士。這場由AI引發的結構性震盪，究竟會令白領職位大幅消失，還是會在陣痛中孕育出新的工作機會？

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AI正侵蝕年輕人晉升踏腳石

聯合國兒童基金會（UNICEF）在2026年初提出嚴重警告，AI正在侵蝕那些對年輕人至關重要的白領入門職位。這些初級崗位曾經是大學新鮮人進入職場、累積實務經驗與發展職業技能的重要門戶；一旦喪失了被視為「踏腳石（stepping-stone）」的工作機會，他們便無法在職涯階梯往上爬。

微軟AI執行長穆斯塔法·蘇萊曼（Mustafa Suleyman）直言，坐在電腦前工作的專業人士（如律師、會計師等），其大多數職能將在12至18個月內被AI完全自動化。AI巨頭Anthropic執行長達里歐·阿莫戴（Dario Amodei）的看法更為悲觀，認為AI可能在未來5年內取代50%的初級白領工作。

企業雖未因AI而全面裁員，但卻凍結了初級職位的招聘。在不少企業高層眼中，AI就像是「擁有無限精力、不需要休息的21歲實習生」，而它正在把那些可標準化、可流程化的初階工作悄悄吃掉。史丹福大學數碼經濟實驗室的研究指出，自生成式 AI 盛行以來，在 AI 曝險最高的職業中，22 至 25 歲年輕工作者就業率相對下降16%，而經驗豐富員工的就業率則保持穩定。耶魯大學 Budget Lab 的研究指出，AI對就業市場的真正破壞，可能在年輕人的職涯起點之前就已經發生。

蘇萊曼揚言，無論是律師、會計師、抑或營銷人員，其大部分職務將在未來12至18個月內被AI完全自動化。（圖片來源：維基共享資源）

大規模AI基建催生技工職缺

值得注意的是，AI 帶來的並不只是職位消失，同時也催生新的工作需求。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2026年1月舉行的世界經濟論壇上指出，AI 基建可能是人類史上規模最大的建設工程之一。未來大量需求將落在水電工、電工、建築工人、網絡技術員、鋼鐵工人與設備安裝工程師等職位上，部分工作甚至有機會取得六位數美元年薪。

這種變化看似矛盾，卻揭示了 AI 時代的人力需求兩極化。最先感受到壓力的，是辦公室內處理文件與流程的白領人員；相對較難被取代的，則是必須親身到現場處理複雜環境的藍領技工。AI數據中心、晶片廠與網絡基礎設施的建設熱潮，更讓技術工人的需求呈現指數級增長。美國建築協會（ABC）指出，2026 年建築業面臨嚴重技工短缺，尤其是電工人力不足。國際電工工會（IBEW）評估，為滿足數據中心的興建需求，10年間恐需額外培訓逾 30 萬名新電工。

黃仁勳坦承，部分職位確實可能因AI技術變革而消失，但AI同時也會催生新的工作需求。（圖片來源：翻攝NVIDIA官方YouTube影片）

電訊公司AT&T執行長約翰·斯坦基（John Stankey）表示，目前最渴求的絕非剛拿到大學文憑的大學白領，而是那些懂得電力、光纖、通訊設備與現場施工的技術人員。為此，AT&T在未來５年願意為每位技工投入高達5萬至8萬美元（約39萬至62.4萬港元）的培訓成本，甚至發放上萬美元的入職或留任獎金。

熟練駕馭AI者享有AI溢價

不過，黃仁勳對AI 將消滅大量白領的說法，卻持相反意見。他指出，任務自動化不等於工作消失，並認為部分科技公司執行長患有「上帝情結」，過度誇大AI取締人類工作的能力。事實上，AI導入不但沒有讓企業停止招募，反而因生產力大幅提升，促使採用AI的企業成長得更快，進而創造出更多的工作機會。世界經濟論壇預估，到 2030 年AI 會全球淘汰約 9,200 萬個職位，但同時又會創造約 1.7 億個新職位，最終淨新增約 7,800 萬個職缺，約佔當前就業總量的 7%。

正因如此，能夠熟練駕馭AI、具備跨領域整合能力的勞工，正享有顯著的「AI溢價」（AI Premium）。在全球多個地區，與AI相關的職位需求激增：根據台灣104人力銀行的數據，具備AI技能的求職者，其薪資溢價甚至可達53%；即使在普遍悲觀的氛圍中，2026年美國大學電腦科學系畢業生的起薪仍較2025年逆勢成長6.9%。

這種轉變標誌著職場核心競爭力標準的轉移。過去，教育體系培養的是具備「Know-how（如何做）」能力的勞工；但當AI模型能夠以博士級別的推理能力完成任務時，「Know-how」的市場價值便迅速貶值。取而代之的，是「Know-why（為何而做）」與「Create-what（創造甚麼）」的能力。

阿莫戴指出，AI可能令多達一半入門級白領職位消失，並在未來1至5年內把失業率推高到10%至20%。（圖片來源：翻攝Anthropic官方YouTube影片）

年輕人必須轉向組合式職涯

波士頓諮詢公司（BCG）認為，那些需要開放式問題解決能力，以及需要處理頻繁的例外狀況、高度依賴人類專家判斷的職位，將會被AI強化而非取代。想像力、好奇心、批判性思維、以及深度同理心，成為AI無法輕易複製的人類獨門技能。

人力資源諮詢公司Randstad執行長桑德·範·諾登德（Sander van 't Noordende）語重心長地指出，過去那種「讀大學、進辦公室、往上升遷」的單一職涯路徑已徹底死亡，年輕人必須轉向「組合式職涯」（Portfolio Careers），隨時保持學習與彈性，並根據市場需求調整自己角色。他直言，相較於死守在辦公室裡擔任隨時可能被AI取代的白領，「從椅子上站起來」去學習一門藍領技術或STEM專業，在未來職場中將擁有更廣闊的發展空間。