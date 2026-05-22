1周部署 | 錢琛：留意美息走向，港股望追落後

嘉賓：香港程式交易研究中心策略顧問 錢琛

港股續於250天線爭持，香港程式交易研究中心策略顧問錢琛於《一周部署》表示，下周要留意美息走向，利率期貨現時反映，今年餘下5次聯儲局議息，大多數的加息機率都不大，惟有12月會議有60%機會加息25點子，惟全球央行長遠都傾向貨幣寬鬆政策，以刺激經濟和股市，因此對股市傷害長遠都不算太大。

他續指，港股相對標指500、滬深300、日經過往的表現，顯示正在追落後，鑑於全球股市並非强者恒強，未來回報具吸引。恒指波幅指數亦顯示偏低，市況偏向風平浪靜，投資者或可趁美股調整帶動港股跌凸時趁低吸納。

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