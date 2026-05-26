樓市KOL出片認錯事件

一位討論樓市的KOL近日出片認錯，內容為他錯判香港樓市走勢，本以為港樓無前途，豈料近年港樓谷底反彈，於是公開承認錯判樓市。相信有追蹤相關影片的網友都會知道該位KOL是誰，這裏不想公開其名，這也不是重點，主要想評論一下此事及說說感想而已。

小弟網上分享日子頗長，可說是近半世人都在分享。分享的同時，亦有長期閱讀其他分享者的習慣，今天進入影像世界，有點掛念從前的文字分享盛世時代。看他人分享，尤其是關於投資事宜，經常與預測未來扯上關係。過去見一眾分享者對未來的預測，對的有，錯的也有，但鮮有見到分享者就個人的錯誤認錯。我們要知道並面對自己的錯誤很困難，加上要公開認錯就更難。今次這位KOL能公開承認自己睇錯市，絕對是好事，感覺相當正氣，值得欣賞與學習。

今次認錯事件的具體內容，大概是該KOL早一兩年拍片分享，認為因於香港樓市基本因素不好，經濟、政治、人口結構、發展商財務等多方面都有不利因素出現，未來樓市只會逐步下跌，更自言早已清空手上香港物業。然而，香港樓市近一年升幅明顯，新樓銷情亦相對理想，明顯與該KOL預期不符。

香港樓價近一年呈現升勢，新樓銷情也較之前理想。(Shutterstock)

其實，該KOL早些年的分析並無不妥，我對他的分析亦頗認同，而當時樓市價格的確大跌，不少中小型，甚至大型發展商也相繼出事或接近出事。以基本面去判斷價格走勢持續向下，實在合情合理，事後出錯，實在非戰之罪。

該KOL提出一個論點，指自己早前未有想到現屆政府那個「以結果為目標」可以執行得如此徹底。始終，一個地方的樓市極受當地政策影響，過去多年，樓市升或跌時，政府不時會調整政策，例如勾地表、買賣印花稅辣招等，這些都是當時出現的調控政策，而樓宇供應又極受政府推地速度影響，一系列影響樓市的重大因素都是人為因素。

以上提到的總算是「大是大非」人為因素，還有一些「小道消息」人為因素。例如若有新盤推出，財雄勢大的發展商有相當能力人為造市，在當區製造幾個相對高的二手價成交，推高新盤開價水平；同時，以高樓價售樓，再以回贈及經紀回佣打折，把樓價造高。連我這個門外漢也能想到的招數，專業的銷售部門又怎會想不出來呢？

既然除基本因素外，還有很多人為因素，未來又怎能說得準呢？因此，其實我不覺得有需要認錯，因為當刻的個人判斷，有機會對時，亦有機會錯，只要對網友說得夠清楚便可以了。作為網友，對於別人的意見，參考之餘，都要自己判斷。

事件後續還有個小插曲，據聞當認錯片一出，view數爆升，引來一眾網民指指點點，而不少留言水平頗低，令該KOL忍不住再出片指正。不少留言者本身未有炒樓經驗，甚至乎連買樓經驗亦欠奉，卻有如專家上身地大談對樓市看法。一個普通網民，只要一上網，便變得英明神武，自我膨脹得厲害，這是近年普遍現象，實在毋須糾纏。