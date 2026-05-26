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公元2000年以來，民進黨靠「台獨」和「非核家園」兩大神主牌，鞏固深綠、反核團體選票基本盤，並借此批鬥國民黨不愛台灣和賣台。誰也沒想到，號稱「台獨金孫」的賴清德，如今迫於時勢，率先出手打掉「非核家園」；同時在中美大國競爭下，「台獨」也淪為兩大強國談判籌碼，綠營第二塊神主牌似乎岌岌可危。
大中華評論

賴清德堅持親美抗中，終究飛蛾撲火

台灣熱話
姚超文
台灣熱話
PHOTO:圖片由作者提供

　　公元2000年以來，民進黨靠「台獨」和「非核家園」兩大神主牌，鞏固深綠、反核團體選票基本盤，並借此批鬥國民黨不愛台灣和賣台。誰也沒想到，號稱「台獨金孫」的賴清德，如今迫於時勢，率先出手打掉「非核家園」；同時在中美大國競爭下，「台獨」也淪為兩大強國談判籌碼，綠營第二塊神主牌似乎岌岌可危。

 

　　美國總統特朗普到大陸進行元首會談時，國家主席習近平當面拋出台灣問題處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突的嚴厲警告。相較於過往歷任美國總統遇到中方領導人提及台海問題時，必定反駁或回應的慣例，特朗普卻是三緘其口。美方的處理態度，被島內深綠人士和傳媒解讀成大陸散播的認知作戰假消息，企圖安撫支持者，不過這些話術很快被拆穿。

 

　　當特朗普結束訪問回程，在空軍一號專機上，以及接受霍士廣播公司(Fox Broadcasting Company)專訪時，直白地貶抑賴清德為「治理台灣的人」，重申「不想看到有人走向獨立(I'm not looking to have somebody go independent)」，更直言不希望有人因為自恃有美國支持就高喊台獨，因為「美國不需要一場遠在9500哩之外的戰爭」。特朗普毫不客氣地展現不做虧本買賣的生意人本色。

 

0526姚超文稿件

特朗普到北京訪問，企圖拉抬共和黨中期選舉選情。（特朗普Truth Social圖片）

 

　　賴清德、民進黨政府以及深綠人士之所以逢美必跪，是因為他們多年來深信並向支持者洗腦，推動台獨引發台海戰爭後，美國老大哥必定出兵馳援、保衛台灣。特朗普的發言直接粉碎他們「倚美謀獨」的白日夢，也落實淺綠、中間和藍營選民「疑美論」的想法，往後推動所謂台獨，恐怕不會有多少人覺得有機會成功和安全。

 

　　這不是首次美國總統對島內領導人投不信任票。陳水扁在位期間推動「終止國統會運作與國統綱領適用（終統）」，讓美方認為破壞台海穩定。時任美國總統小布殊(George Walker Bush)馬上派出多名官員來台施壓，要求陳水扁政府說明政策並確保「四不一沒有」的承諾不變。輿論當時稱之為「美中共管台灣」。

 

　　善於觀察政治風向的陳水扁，在此之後陸續拋出開放兩岸直航、陸客來台及「統合論」，尋求與對岸和解之路，目的是降低台海對峙氣氛，並穩住美方的信任。賴清德相較於陳水扁，顯然沒有那麼高的政治智慧。他在就職兩周年講話中，繼續重申「兩岸互不隸屬」的觀點，通篇只有一次提到「中華民國」，其餘68次以「台灣」取代。

 

　　外國傳媒雖然認為，相較於他就職第一年的演說提出「新兩國論」，今年的演說相對收斂，但大陸國台辦將談話定調為「頑固堅持台獨錯誤立場」，外交部更批評賴清德試圖推卸責任的言論完全是「欲蓋彌彰」。北京的反應，民進黨完全可以預期，但後續美方從背後捅一刀，卻出乎意料之外。美國海軍部代理部長高雄(Hung Cao)21日出席參議院聽證會時表示，由於特朗普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。雖然美國搬出伊朗戰爭作為擋箭牌，但明眼人都看出華府開始出手約束島內台獨走向。

 

　　特朗普上台後以關稅向北京施壓，以為可以讓大陸經濟崩潰，結果反而造成美國國內物價因關稅大漲，民間痛苦指數飆升；加上大陸以限制稀土出口等措施反制，掐住美方高科技和軍工業的咽喉。面對即將到來的中期選舉，以及國內民怨上升等多重因素，特朗普盤算靠著這次訪中行程止血，因而台灣也被放在談判桌的「菜單」內當作籌碼。

 

0526姚超文稿件

賴清德的台獨神主牌已縮水成政治話術

 

　　面對特朗普的連番重擊，賴清德能做的，不外乎是尋救美國國會親台派議員支持，影響特朗普的對台政策，或者仿效陳水扁做法，鬆綁兩岸交流，例如恢復陸客來台、擴大直航航點。不過，美國是總統制國家，加上特朗普對台做法是拉抬共和黨中期選舉選情其中一環，議員能發揮的影響力有限。至於大陸政策鬆綁，則完全不像賴清德固執個性的思路。

 

　　特朗普可以把台獨變成中美談判桌上的菜單，把扣住軍售作為送給北京的禮物，目的都是換取大陸開放市場及對美大量採購。在這個大環境下，綠營在島內高喊的台獨，瞬間縮水成政治話術，只能作為深綠支持者的安慰劑。賴清德如果還不放棄「親美抗中」路線，終究是飛蛾撲火一場空。

Tags:#台灣熱話#兩岸關係#習特會#特朗普#習近平#賴清德#民進黨#國民黨#美國#反核#中美貿易戰#2026年中期選舉#共和黨#軍售
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