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朋友之中，奇人甚多，今日介紹一位「唔使睇醫生的醫生」。點解佢唔使睇醫生？簡單——無病囉！無病就唔使睇醫生啦！
理財智慧

唔使睇醫生的醫生

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　朋友之中，奇人甚多，今日介紹一位「唔使睇醫生的醫生」。點解佢唔使睇醫生？簡單——無病囉！無病就唔使睇醫生啦！

 

　　而佢擁有一間X光醫學化驗診斷中心，透過科技檢驗，協助其他專科醫生替病人斷症。

 

　　這位醫生名黎炳民，剛過70歲，仍然精力無限，對世界一切充滿熱情熱誠與好奇，日日不停探索、不停認知、不停體驗，早早讀遍全球頂尖作家及學者介紹追尋快樂及幸福人生的典籍，然後自己身體力行引證。

 

唔使睇醫生的醫生

「唔使睇醫生的醫生」黎炳民

 

　　　多年下來，發覺真係好掂，不單自己免疫系統極強，兼且日日活在一個開心愉快境界，於是，6年前將經歷寫成《幸福人生》一書。

 

唔使睇醫生的醫生

4年前遇上這本《幸福人生》，開竅，照做，效果出乎意料之外。

 

　　基於黎醫生心境開朗，胸襟廣闊，不停透過正向思維將遇到的逆境化解，減緩挫折，再扭轉將之變為順境，這一切，就營造出健康體魄的保證。過去廿多年，黎醫生正正因為無病而從來不需要睇醫生，就算疫情肆虐，身邊人個個中招，離奇，佢一次COVID都無中過。

 

　　黎醫生已將所有經驗、心得及秘笈，寫在兩本書：《幸福人生》及《豐富人生》，且看大家可有緣份讀到了。事實，佢出書，絕非為賺錢（老友，今時今日，出書蝕錢機會八成，一成打和，另外一成，微利！），而是濟世傳承。出第一本書時，基於無知名度，結果自資數萬才成事。

 

　　《幸福人生》面世後，出版社發覺——咦，黎炳民的書原來賣得吓喎，遂今年決定出第二本，並安排多次讀者分享會。大家可留意，書展期應有大型講座。

 

唔使睇醫生的醫生

黎醫生再出《豐富人生》，對我來說，簡直是「能醫百病」。

 

　　 小弟認識黎醫生，為4年前一個夏季，因狂食荔枝，頸上長出了一個無名腫瘤，西醫老友認為必須謹慎對待，以排除患上癌症，於是，又X光，又抽組織，搞咗大輪，發覺無事，可能僅為中醫指的「痰火核」（吹乒乓！），使咗兩萬幾蚊。就在X光中心等見黎醫生時，瞄到書架上有本《幸福人生》，一揭就無法釋卷，之後急急問佢借回家詳細閱讀。

 

　　內裏智慧，令我畢生受用，因介紹人生的七大幸福支柱，你只要積極主動建立，自會幸福快樂（當然要自己做，無人有義務幫你！），我已經親身引證！

 

　　七條支柱：身體健康，心理健康，靈性成長，愛與被愛，人際關係，社會環境（山不轉人轉！），基本財富。全部精要其實在——自愛、自信、安全感及活在當下。

 

唔使睇醫生的醫生

人生之中，交織著順境逆境，懂得面對，順逆可能會易位。

 

　　黎醫生的人生態度，大致與我相同，可能正正因此，我也十多年毋須看醫生（沒有新病，只是既定的覆診），健康報告次次正面。

 

唔使睇醫生的醫生

近幾年到QE覆診，結果相若，這應該是心態決定健康的結果。

 

　　簡單再介紹一下我倆認同的人生七大層次，這亦是美國著名心理學權威馬斯洛(Maslov)提出的需求論。每個人為自己的身心健康愉快，應該積極實現七大需求：（一）生活需求——食物、水、空氣等生存基礎；（二）安全需求——人生安全、健康、財產保障；（三）愛與歸屬——親情、友情及愛情等親密關係；（四）自尊需求——尊重、認可及成就感；（五）認知需求——知識、學習與探究；（六）審美需求——美感、秩序及和諧；（七）自我實現——發揮天賦，實現個人價值。

 

唔使睇醫生的醫生

命運是先天與後天的結合，先天不由你決定，但後天，就掌握在你手！

 

　　對，人生下來，命運未必在你手，不由你決定，但為了自己的健康快樂，起碼應努力先做足能力內的本分，才聽從命運安排啊！

Tags:#快樂退休#黎炳民#積極心態#健康#幸福與滿足#免疫力與復原力#馬斯洛需求層次理論#自我幫助書籍
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