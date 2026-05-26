上周世界政經鏡頭聚焦在3個大男人身上：國家主席習近平、美國總統特朗普、俄羅斯總統普京。媒體繃緊神經看這3大男人的一舉一動，並作出諸多分析，筆者則從這3個大男人的個別小動作，將這習、特、普會嬉笑定調。

習特會的一個最重磅的小動作，是特朗普在國宴上舉杯邀飲（圖一），無論杯中是酒是水，是典型的酒不醉人、人自醉。是杯酒釋兵權，中美之後共構和平？還是酒後胡言，未可當真？

筆者認為中方內心反應是：姑且當真，但仍是聽其言，觀其行，畢竟美國有不少反華派，特朗普果真從良，也要披荊斬棘。估計中國在多個朋友，少個敵人的驅使下，也樂於解決特朗普的中期選舉壓力，不然習近平也不會應承於9月24日，中秋節日，回訪美國。

習揀9月24日回訪美國，不是在說外國月亮較中國圓，而是9月回訪，確對特朗普的中期選舉打出支持牌。

9月在美國中期選舉言，是個實打實的起跑月，起碼美聯儲局慣例是在9月至11月的中期選舉期間，不對息口作任何調整，以免被人予口實，謂暗撐在任政府。習今次9月回訪極可能還會帶去「禮餅」，畢竟今時中美的所謂friendly承諾，買波音(US.BA)飛機、買英偉達(US.NVDA)H200芯片、……都仍是要留待後續商貿委員會去落實，用三數個月去開會、商討，到8、9月就「秋收」時。

普京訪華表回家感覺

筆者為甚麼有這個「秋收」送「禮餅」之想？睇下對台售武會否被特朗普喊卡，美軍艦又會否自霍爾木茲海峽解封唄。

特朗普神經刀地舉杯邀飲，轟動全球外交界。普京又怎可能讓特朗普獨領風騷，反制手段「你舉杯，我剝衫」（圖二、三、四）。

這次是普京第25次訪華，要舉行個超大的國宴？非也，所謂的高規格禮遇，體現在：

安排架「1988」的迎賓專用車，特朗普自己架防彈車，梗無「1988」的車牌啦！普京客隨主便，就有「1988」的車牌了。你使慌此車不防彈？不豪華到痺？你信得我過用我中車，就享「1久發發」的吉祥禮遇，明未？



特朗普有國宴，中國再用國宴去招待普京，無論這個國宴有多高級，都已是珠玉在前，故跟普京的是茶敘外交，降格了？非也。捨會議室，反而透過伏特加、茅台、二窩頭，在高鐵與遊船上進行看似非正式的絕對是深度互動，建立超越官方外交的個人戰略互信。為甚麼要如此安排？未來的25年中俄關係，總不能再靠老野行落去，要交棒與下一代的官僚去繼行。用Tea Party去Socialize各對口官員，是否是必然。東北民謠有：「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」就在這推杯換盞中體現了。



又再講番普京的剝衫，老朋友，回家了，做乜咁拘緊？普京不是在車內剝衫，而是在車外剝衫，有影Video的一定影到，上述的圖二、三、四，其實是在Video內的截圖，這個Formal中帶Casual的做法係話：呀！我回家了。

兩國合作，有乜比「家」這感覺更為暖心。

講了特朗普與普京的小動作，習近平又有乜小動作？

特朗普官方正式活動第一站是去人民大會堂，樓梯有6層樓這麼高，對個80歲阿伯言，無論你身體有多硬朗，行行下都會喘氣啩，於是習近平在跟特朗普爬了一半樓梯時，就停一停，介紹下人民廣場的雄偉，是指點江山，還是抖下氣？可以是兩者俱備，但估計特朗普在停下來那一瞬間，會暗叫：好彩，想攞命呀！

中俄友好，俄邊界解放軍可調配

三個大男人的小動作輕鬆完畢，要講番啲嚴肅事，撇除經貿事，是次中俄再確認N年的新時代全面戰略協作夥伴關係，是使到北疆解鎖，解放軍兵力可以自1000多公里的中俄邊界南移（圖五），這就是所謂的背靠背絕對邊界互信，這對台日在地緣政治上的壓力，是非同小可。2027年，難道真是武統年？

在亞洲，還有北韓金正恩這個大男人，傳習近平會於6月訪北韓，屆時這兩個大男人間又有沒有甚麼的小動作？後話。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）