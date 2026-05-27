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熱浪來襲：沒有冷氣，英國人如何在30度高溫生存？
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熱浪來襲：沒有冷氣，英國人如何在30度高溫生存？

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　不經不覺，已在英國度過幾個夏天。今年的熱浪來得特別早，今個星期氣溫突破30度。作為在香港長大的半個「熱帶人」，本來以為這種溫度根本不算甚麼，怎料在很多地方都沒有冷氣的情況下，30度竟然可以令人懷疑人生。

 

　　英國的氣溫不一定比香港更高，但「體感」卻完全是另一回事。尤其這裡很多房屋本身就是為寒冷天氣而設計，厚牆、小窗、地毯、雙層玻璃，冬天保暖一流，夏天卻像一個密封焗爐。白天吸收了熱力，晚上依然久久不散，屋內溫度往往比室外更高。以前在香港，最怕夏天一出街就滿身汗；現在在英國，最怕是回到家也沒有地方可以「抖涼」。

 

　　第一次經歷英國熱浪時，我天真地以為開窗就會舒服一點。結果熱風不斷湧進來，像有人拿著暖風機對著你吹。後來才知道，很多英國人白天其實會把窗簾全部拉上，盡量阻隔陽光，等到晚上氣溫下降才開窗散熱。

 

熱浪來襲：沒有冷氣，英國人如何在30度高溫生存？

 

　　有朋友笑言，英國人每年都在重複同一件事——冬天一到抱怨太冷，夏天一到抱怨太熱，但永遠不願安裝冷氣。原因其實也很現實。英國一年真正炎熱的日子不算多，以往夏天二十多度已算不錯，裝冷氣對很多家庭而言並不划算。再加上電費高昂，部分舊建築亦難以安裝冷氣機，所以大部分人寧願「忍幾日就過」。只是近年全球氣候變化，熱浪愈來愈頻繁，開始有人重新思考沒有冷氣的生活方式，是否還適合這個年代？

 

　　有趣的是，英國人面對熱浪的態度，某程度上仍然保持著一種「苦中作樂」的幽默感。天氣一熱，大家都會躲到有冷氣的地方，例如戲院、超市；穿著西裝的上班族，也突然換成短袖恤衫和短褲；超市的冰塊和雪糕被掃清，海邊小鎮都瞬間變成「英國版黃金海岸」。

 

熱浪來襲：沒有冷氣，英國人如何在30度高溫生存？

 

　　在香港，30度可能只是普通夏日；但在英國，30度足以成為新聞頭條。地鐵廣播提醒乘客多喝水、學校發出高溫通知、新聞不停教人如何防中暑。以前總覺得英國人有點誇張，但當你在沒有冷氣的房間裡輾轉反側一整晚後，就會發現——原來英國的30度，真的不是講笑。

 

　　以前覺得英國沒有冷氣，是一種貼近自然的生活方式；但當熱浪開始變成每年常態，才發現原來「忍幾日就過」這種英式哲學，也開始面對現實考驗。說到底，如果明年再熱幾度，我相信連最傳統的英國人，也可能開始認真考慮裝冷氣了。

Tags:#移英港人#移民#英國#熱浪#冷氣#夏天
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