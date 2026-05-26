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世界盃2026睇波餐廳｜銅鑼灣Flat Iron Steak：$398 平鐵／植物漢堡＋炸薯條＋任飲葡萄酒及啤酒
美食情報

世界盃2026睇波餐廳｜銅鑼灣Flat Iron Steak：$398 平鐵／植物漢堡＋炸薯條＋任飲葡萄酒及啤酒

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:Hidden Gem Restaurants

　　今屆世界盃即將開鑼，大家有沒有計劃去邊度睇波呢？Hidden Gem Restaurants餐飲集團旗下的3間餐廳推出世界盃團體限定套餐，讓球迷享受極高性價比的美食及無限暢飲，同時觀看球賽現場直播，每位只是$398！餐廳更提供素食的選擇，讓素食的球迷都可以跟親朋好友齊齊投入狂熱的足球盛事。

 

　　提供世界盃團體限定套餐的3間餐廳包括：Flat Iron Steak（銅鑼灣店）、漢堡概念店Flat Iron Burger（灣仔店）及印度扒房 Punjab Warriors，每位只需港幣$398，即可品嘗餐廳獨家炮製的期間限定球賽菜式，同步享受兩小時無限暢飲指定葡萄酒及啤酒（當然睇波沒有限時）！

 

　　Flat Iron Steak（銅鑼灣店）及Flat Iron Burger（灣仔店）的期間限定球賽菜式是肉汁滿溢的招牌豪華版平鐵堡，亦可以選擇Impossible植物漢堡，兩樣都配以金黃香脆的炸薯條。而Punjab Warriors則提供充滿異國風味的印度羊肉串卷餅配Punjab Warriors炸薯條，亦貼心為素食者準備印度芝士卷餅。

 

世界杯2026睇波餐廳｜銅鑼灣Flat Iron Steak：$398 平鐵／植物漢堡＋炸薯條＋任飲葡萄酒及啤酒

Flat Iron Deluxe 豪華平鐵堡

 

　　另外，配合清晨及早餐時段的賽事，餐廳特別加推豐盛早餐，全天候滿足球迷的味蕾！球迷可於Flat Iron Steak（銅鑼灣店）或Flat Iron Burger（灣仔店）享用煙肉香腸早晨漢堡，配香脆炸薯寶，或於 Punjab Warriors點選香烤牛肉串卷餅，佐以特製印度番茄辣椒醬及炸薯寶。

 

　　世界盃限定套餐專為多人聚會及賽事慶祝而設，記者向餐廳查詢過，暫時只接受25人或以上的訂位，但每位$398包美食及兩小時無限暢飲，性價比相當高，建議大家約埋一大班朋友、同事、親戚齊齊睇波，齊齊支持心水球隊！（留意，必需提早預訂！）

 

　　想了解更多活動詳情或進行團體預約查詢，請瀏覽餐廳網站，或透過Whatsapp／電郵聯絡查詢。

 

網站：www.hiddengemrestaurants.com/world-cup
WhatsApp查詢：6361 6491
電郵查詢：events@steak-king.com

 

世界杯2026睇波餐廳｜銅鑼灣Flat Iron Steak：$398 平鐵／植物漢堡＋炸薯條＋任飲葡萄酒及啤酒

 

 

Tags:#美食情報#美食優惠#Flat Iron Steak#睇波餐廳#素食#印度菜#扒房#銅鑼灣美食#中環美食#灣仔美食#熱話#睇波#世界盃2026
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