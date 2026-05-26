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美國總統特朗普近日多次強調，結束伊朗戰事的和平協議已接近達成，但他又多次表示伊朗提出的要求完全不可接受，因此美國已做好兩手準備，如果談不成，美軍將不會解除對伊朗的海上封鎖，並可能再次全面攻擊伊朗，力度超過以往。於是，美國與伊朗在第三國進行的直接談判或間接談判斷斷續續，引發國際市場大幅波動。唱好談判與放狠話威脅伊朗，成為特朗普輪番上演的戲碼，但霍爾木茲海峽始終未能恢復正常通行，波斯灣的石油仍舊出不來，令國際油價居高不下。在本文截稿前，又有最新消息，美軍再次襲擊伊朗南部港口等設施，可見這套戲碼還會演下去。
國際評論

伊戰削弱特朗普MAGA基本盤

威少看世界
張少威
威少看世界

　　美國總統特朗普近日多次強調，結束伊朗戰事的和平協議已接近達成，但他又多次表示伊朗提出的要求完全不可接受，因此美國已做好兩手準備，如果談不成，美軍將不會解除對伊朗的海上封鎖，並可能再次全面攻擊伊朗，力度超過以往。於是，美國與伊朗在第三國進行的直接談判或間接談判斷斷續續，引發國際市場大幅波動。唱好談判與放狠話威脅伊朗，成為特朗普輪番上演的戲碼，但霍爾木茲海峽始終未能恢復正常通行，波斯灣的石油仍舊出不來，令國際油價居高不下。在本文截稿前，又有最新消息，美軍再次襲擊伊朗南部港口等設施，可見這套戲碼還會演下去。

 

　　隨著夏天到來，燃油消耗也進入高峰期，駕車出遊和室內空調所消耗的燃油即將達到每年的峰值，此時的高油價令各國民眾叫苦不迭，尤以美國部分地區為甚。最新行業數據顯示，美國汽車用油目前的平均價格已經是4年來的高峰，達到每加侖4.507美元，而2月底伊戰開始前，每加侖平均價格低於3美元。加州油價目前處於全美最高，達到平均每加侖6.12美元，比開戰前翻了一倍還不止。民生影響政壇，《紐約時報》與希安娜大學(Siena University)合作進行的最新民調顯示，不認同特朗普任內表現的受訪者高達58%，而認同其表現的只有37%，這是37年來在任總統所獲支持度的新低。由於特朗普對美國政壇尤其是共和黨政客有很大影響力，他的形象受挫，會直接影響共和黨在今年年底國會中期選舉的表現。各界普遍預計，共和黨會失去對國會眾議院的控制權，民主黨的制肘會令特朗普未來兩年的執政更加困難。

 

伊戰削弱特朗普MAGA基本盤

僅37%受訪國民認同特朗普的表現，影響共和黨在年底國會中期選舉的選情。(AP)

 

只見消耗不見成效，MAGA選民情緒焦躁

 

　　民調顯示的37%支持度是一個重要指標，因為美國的黨派鬥爭造成民意兩極分化，對特朗普和其他總統都是支持與反對的選民基本上各佔一半，勝負差距很小，2000年和2020年兩次總統大選引發的爭議就是典型例子。在此情形之下，如果總統獲得的支持度低於40%，就意味著他的支持者中，可能有一部分人在下次全國性選舉中不再支持他所代表的黨派，假如對方陣營仍能保持基本盤不變，就有很大機會在選舉中獲勝。

 

　　在2024年美國總統大選中，特朗普雖然在選舉人票上明顯壓過民主黨對手賀錦麗(Kamala Harris)，但他在選票總數上優勢很小，得票只比對手多1.5個百分點（49.8%對48.3%）。換句話說，將近一半的選民當時投票支持他。如今，對他執政感到滿意的只佔不到40%，意味著近一成選民可能在下次投票時不再支持他。雖然特朗普不在國會中期選舉的名單上，但國會中期選舉向來是對在任總統的一次「考試」。以2010年那次選舉為例，雖然2008年民主黨候選人奧巴馬當選美國總統，民主黨在國會選舉中大獲全勝，但在兩年後的國會中期選舉中，民主黨在參眾兩院均告失敗，而且共和黨在眾議院豪取63席，一舉改變了華盛頓的政治生態。目前共和黨在眾議院維持對民主黨的微弱優勢（217席對212席），鑑於特朗普的民意支持度下跌，共和黨必然會受拖累，失去對眾議院的控制權似乎已成定局。

 

　　要在5個月內改變這一局面，特朗普必須挽回鐵桿選民對他的支持，或者說必須鞏固他的基本盤，而他的基本盤就是支持MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）的選民。MAGA選民對他不滿的最主要原因，恰恰是伊朗戰爭。從2月28日到現在，雖然美軍傷亡數字仍在兩位數之內，但過去3個月對美國物質財富的消耗卻不止百億美元。一方面，為了轟炸伊朗各種目標包括軍事設施、可能隱藏核原料及加工核燃料的工廠，以及領導人的藏身地點，美軍和以色列空軍對7500處目標投下各種炸彈和導彈。另一方面，為攔截伊朗導彈和無人機對美軍基地、以色列城市及海灣國家各種目標的攻擊，美國使用了部署在中東地區的各種反導武器，包括幾百萬美元一枚的愛國者導彈。耗費美國人大量稅款去中東打一場目標不清的戰爭，與MAGA的理念背道而馳。MAGA的願景是美國人應該做好美國事，改善美國人的生活，不要去外國推廣民主，不要捲入對外戰爭。所以，伊朗戰爭拖得愈久，石油運輸中斷時間愈長，美國的民意對特朗普就愈不利，支持他的MAGA選民就愈可能離他而去。

 

伊戰削弱特朗普MAGA基本盤

愛國者導彈每枚要幾百萬美元，耗費美國人大量稅款。(AP)

 

　　如果最初美國和以色列對伊朗實施的「斬首行動」達到預期效果，導致伊朗出現與原來的伊斯蘭政權完全不一樣的新領導集體，並且按照委內瑞拉模式與華盛頓展開合作，那麼情況就可能完全不同。特朗普可以吹噓，在他領導下，美國消除了「伊朗的核武威脅」，而這是奧巴馬未能做到的。特朗普念念不忘的就是與奧巴馬作對比，他一定要壓過奧巴馬，包括爭取諾貝爾和平獎。但由於他低估了伊朗的反擊能力，而且沒有考慮到伊朗經濟的韌性，以及民眾強烈的宗教意識和獻身精神，美國至今無法把伊朗的宗教政權趕下台，也無法打通霍爾木茲海峽，反而讓美國民眾承受油價上漲之痛。花了大錢但辦不成事，自然令MAGA群體失去耐性，甚至情緒轉向憤怒，這一大趨勢的變化，也間接影響到特朗普的第二屆內閣。

 

領袖意志凌駕現實，為免背鍋高官辭職 

 

　　上周五（22日），美國國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)在社交媒體上宣布，她將辭去職務，專心陪伴確診患有罕見骨癌的丈夫。這是特朗普第二屆政府中第五位部長級高官請辭，之前已有三位女部長辭職，包括司法部長邦迪、國土安全部長諾姆和勞工部長查韋斯．德雷默。加巴德現年45歲，她的成長經歷在華盛頓較為罕見。她父親出生在太平洋上的美國領土薩摩亞島，祖先為當地原居民和歐洲移民。加巴德本人也出生在薩摩亞島，在夏威夷長大，其父曾當選夏威夷市議員和夏威夷州議會的首位薩摩亞裔州議員。加巴德受家庭影響，從小對政治感興趣，2002年21歲那年輟學參選夏威夷州議會，當選後成為全美國州一級立法機構中最年輕的議員。

 

　　加巴德後來參軍，成為夏威夷陸軍國民衛隊士兵，2004年23歲時被派到伊拉克加入前線醫療救援分隊服役一年，並榮獲優異服務獎章。此後她放棄競選連任，繼續在陸軍服役。2007年在阿拉巴馬軍事學院畢業後，加巴德成為陸軍少尉，被派往科威特擔任美軍憲兵。一路升遷，加巴德2021年4月官至陸軍中校。

 

伊戰削弱特朗普MAGA基本盤

美國國家情報總監加巴德辭去職務，是特朗普第二屆政府中第五位部長級高官請辭。(AP)

 

　　2011年加巴德在擔任夏威夷市議員時，夏威夷州聯邦眾議員廣野慶子宣布不再競選連任，加巴德決定抓住機會參選，她的服役經歷吸引了不少選民（夏威夷州選民中有大量軍人及其家屬），最終她在2012年的國會選舉中獲得超過八成選票，順利成為首位薩摩亞裔國會議員。她以民主黨籍身份參加各級選舉，一路走來屢戰屢勝，多次連任眾議員，並在2020年放棄競選連任，向更高的目標邁進，參加民主黨總統候選人提名戰。但加巴德缺乏大金主、大靠山，其競爭力不及黨內大佬，而且黨內傳統勢力排擠她，不給她機會參加全國電視辯論，令其最終放棄競選，轉而支持拜登。

 

　　離開權力中心，加巴德轉入傳媒賽道，成為具人氣的主播和電視評論員。她反對美國對外發動戰爭，公開為特朗普二次競選助選，2024年退出民主黨，轉而加入共和黨。這種轉變得到特朗普的賞識，兩人關係逐漸加深，在特朗普2024年獲勝之後，有前線經歷的加巴德獲提名出任部長級官員——國家情報總監。

 

　　據媒體報道，她按照特朗普的旨意，利用手中的權力取消了37位前政府官員繼續接觸機密情報的權利，這些人曾經參與過國會對特朗普的彈劾程序，或者曾「未經批准洩露情報」。她還削減了國家情報總局50%人員，完成了特朗普交辦的工作。但加巴德並非特朗普核心團隊成員，雖然負責協調18個情報部門，在外交和軍事事務上理應具有一定的發言權，但特朗普對伊朗開戰前並未讓加巴德充分參與決策過程。這裏有一個原因，就是加巴德並不支持這類軍事干預行動，其實這也是MAGA選民的普遍態度，特朗普認為她立場「比較軟」。在國會的聽證會上，加巴德拒絕明確表示，伊朗對美國的國家安全構成了逼在眉睫的威脅，而這正是以色列游說白宮的說辭。特朗普接受了這個說法，但美國的情報機構未必認同。情報專家們不願為這種偏離事實的說法背書，不願受發動戰爭牽連，因為歷史上有前車之鑑。

 

伊戰削弱特朗普MAGA基本盤

MAGA選民並不支持美國對外作出軍事干預 (AP)

 

　　20多年前，為了給發動伊拉克戰爭找理由，美國國務卿鮑威爾曾經用手中的道具向全世界宣稱，伊拉克擁有大規模殺傷性武器，事後證明這純粹是捏造。如今美國情報機構的掌門人不想重蹈覆轍，只能以辭職來避免背鍋。由於加巴德在MAGA群體中有一定影響力，她的辭職對特朗普和共和黨都不是好消息。對MAGA基本盤影響最大的因素還是特朗普本人，若要避免共和黨在中期選舉中慘敗，關鍵或許還要看特朗普如何為結束伊戰找到能體面下台的理由。

 

立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=neVICkZFEzE

 

 

Tags:#威少看世界#中東戰火#中東局勢#伊朗#特朗普#MAGA#讓美國再次偉大#油價#美國國會中期選舉#美國眾議院#美國國內政治#加巴德#美國國家情報總監#共和黨#民主黨
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