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美麗香港環境節︱6月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分
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美麗香港環境節︱6月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:環保署、大嘥鬼FB

　　6月5日免費遊濕地公園！為慶祝六五環境日及環保署成立40周年，環保署將在香港舉辦及展開「美麗香港環境節」宣傳活動，香港濕地公園將於6月5日免費開放，你亦可預先登記到訪轉廢為能設施T·PARK[源·區]、 識「碳」館免費參觀綠色設施及導賞團。除此之外，你亦可為環境出一分力，參與海岸與山林清潔行動，而各位環保友記得6月5日至6月7日到「綠在區區」進行回收，當日可獲雙倍「綠綠賞」積分。

 

美麗香港環境節︱6 月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

 

　　聯合國於1972年將每年6月5日定爲「世界環境日」，2018年以來，生態環境部、中央文明辦和省級人民政府每年聯合舉辦六五環境日國家主場活動。為響應今年年六五環境日國家主場活動，以及慶祝環境保護署成立四十周年，環境及生態局和環保署將於6月舉辦「美麗香港環境節」。

 

重點推介

　　•    香港濕地公園6月5日免費開放

　　•    全民參與淨灘山林清潔活動

　　•    6 月5日至 6月7日「綠在區區」回收雙倍「綠綠賞」積分

　　•    親身體驗綠色科技

 

香港濕地公園6 月5日免費開放

 

　　美麗香港環境節活動以「美麗香港」、「全民參與」、「減廢回收」及「綠色科技」四大主題為主軸，舉行一系列多元化體驗和實踐活動，加深市民對環境保護的認識。環保署6月期間舉辦的生態導賞團，公眾免費參與跳島遊塔門及東平洲、西貢鹽田梓及橋咀洲、鴨洲及吉澳，大受歡迎名額已經爆滿。不過大家不用灰心，可以轉戰6月5日免費開放的香港濕地公園，並於「濕地保護區」提供免費公眾導賞團，當日訪客可直接經訪客中心進入公園，無需預約或購票。

 

美麗香港環境節︱6 月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

香港濕地公園6 月5日免費開放。

 

美麗香港環境節︱6 月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

香港濕地公園於6月5日免費參與濕地公園導賞團

 

　　此外，6月2日至7日期間市民可參加綠色設施導賞團，想了解污泥如何轉化為電力，記得先預先預約到訪轉廢為能設施T·PARK[源·區]，順便預約體驗升級再造休閒水療，而識「碳」館設多媒體互動遊戲，學習將日常「碳足跡」減到最低，或實地探索塱原自然生態公園。

 

團體預約參觀：https://t.ly/GrYcb

 

美麗香港環境節︱6 月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

6月5日舉行免費T·PARK 源·區導賞團

 

美麗香港環境節︱6 月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

 

美麗香港環境節︱6 月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

5月中旬至6月《美麗香港系列》專題片將於香港電台、新鴻基地產旗下物業、政府各個辦公室和公共設施播放 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFUFDG9b1H4fS0P6EUY67EcpoLjNISOsX

 

全民參與淨灘山林清潔活動

 

　　保護環境人人有責，環保署及漁護署將於6月6日及7日舉辦海岸及山林清潔活動，推動全民參與。6月6日籌辦三地聯合海岸清潔活動，聯同廣東省生態環境廳統一三地活動的時間和主題。環保署將統籌及動員「潔凈海岸」計劃的機構或學校，亦會動員部門的義工團隊，參與海岸清潔活動。此外，不同企業及非政府組織或機構將於6月期間舉辦海岸清潔活動，推動源頭減廢與海洋保育的觀念。

 

三地聯合海岸清潔活動

日期：6月6日上午

地點：西貢

參加人員：各政府部門義工隊、企業、公眾

https://www.epd.gov.hk/epd/clean_shorelines/tc/index.html
 

 

美麗香港環境節︱6 月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

 

　　6 月7日環保署會與漁農自然護理署合作，邀請有興趣的團體及公眾在郊野公園及地質公園進行清潔活動，鼓勵公眾參與並保持郊野公園清潔。

 

美麗香港環境節︱6 月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

 

郊野公園及地質公園清潔活動

日期：6月7日

地點：漁護署獅子會自然教育中心、地質公園

報名詳情︰https://www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/news_events/events/hk_green_fest_2026.html

 

雙倍「綠綠賞」積分

 

　　6月5日綠在區區回收有著數！市民於2026年6月5日至6月7日到「綠在區區」社區回收網絡進行回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分。「綠綠賞」會員在上述期間到全港任何一個「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」或「智能回收箱」，提交九種指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、「四電一腦」、小型家電、慳電膽／光管、充電池和紙包飲品盒，每類指定回收物可獲雙倍積分（不適用於廚餘回收）。

 

美麗香港環境節︱6 月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

 

　　環保署將在全港12個「回收環保站」及聯同「全民回收」合作夥伴在社區不同地點舉辦「全民回收」教育活動，透過攤位遊戲和環保工作坊等多元形式，在社區積極推動源頭分類及乾淨回收。

 

詳情 https://www.wastereduction.gov.hk/zh-hk/RecyclingDay2026

 

親身體驗綠色科技

 

　　環保署將於「綠在區區」回收環保站期間，限定展示多項環境治理科技產品，讓市民了解政府如何利用創新科技提升環境管理成效，並親身體驗科技的實際應用。

 

美麗香港環境節︱6 月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

美麗香港環境節︱6 月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

美麗香港環境節︱6 月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分

 

2026年六五環境日國家主場活動-美麗香港環境節

日期︰2026年6 月1日至7日

查詢︰2838 3111

www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/news_events/events/hk_green_fest_2026.html

 

Tags:#美麗香港環境節#濕地公園#免費入場#生態導賞團#綠在區區#回收#環保署#T·PARK源·區#識碳館#綠綠賞#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠
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