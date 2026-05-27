歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
中環 PMQ 元創方｜「PMQ 玩嘢祭」2026 中環 PMQ 元創方｜「PMQ 玩嘢祭」2026
節慶活動 商場活動
中環 PMQ 元創方｜「PMQ 玩嘢祭」2026
推介度：
19/06/2026 - 21/06/2026
28
八月
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026 紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHE...
推介度：
28/08/2026 - 29/08/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
美元走向死亡？
股市動向
美元

美元走向死亡？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　中港股市表現仍一般般，但在成交走在價前的金句，體現在這幾天A股的日成交在3萬億元人民幣上，這會不會是資金來華所致？

 

　　5月24日（周日），知名作家兼著名投資者羅伯特。清崎(Robert Kiyosaki)在X平台再次發出警告，稱「美元可能走向死亡」，並將這一黯淡前景直接與當前美國和伊朗之間的衝突聯繫起來。

 

石油交易人幣結算成轉捩點

 

　　具體而言，這位《富爸爸窮爸爸》(Rich Dad Poor Dad)的作者指出，伊朗已經開始接受以人民幣結算石油交易，並對這一變化可能給美元帶來的影響提出疑問。

 

　　此外，清崎還提到億萬富翁投資人達利奧(Ray Dalio)近期播客中的一期節目。在節目中，達利奧推測，德黑蘭這一決定標誌著「石油美元」體系走向衰落的重要里程碑。

 

　　達利奧亦警告稱「美元可能走向死亡」。簡而言之，達利奧解釋稱，以美元計價並交易石油的體系，一直是確保美元需求廣泛且穩定的重要保障，從而維持了美元的價值。

 

　　這位億萬富翁認為，如果沒有華盛頓與沙特王室之間達成的這一體系，美國政府未來將很難繼續大規模舉債，這將導致利率不斷上升，並逼使美聯儲進一步印鈔。

 

　　值得注意的是，美國30年期國債收益率近期已飆升至5厘以上，創下自「大衰退」(Great Recession)前夕以來的最高水平。

 

「美元死亡」時代看好的核心資產

 

　　另一方面，盡管清崎在某種程度上認同了達利奧對2026年的投資建議，但這位知名投資者本身也一直以擁有一籃子偏愛的資產而聞名。

 

　　具體而言，這位《富爸爸窮爸爸》作者10多年來始終告誡追隨者，不要持有「假錢」--美元，並不斷強調持有「上帝的錢」--黃金，以及「人民的錢」--比特幣的好處。

 

　　不過美元要死，還要長久時日，對港股的影響仍受不少短期因素左右。

 

　　國泰海通認為短期利率上行等風險因素帶來負面定價擾動，但中期重點仍是AI產業增長趨勢。

 

　　下階段港股破局關鍵在基本面拐點的確認，互聯網股首季財報奠定了基本面反轉敘事。結構上，重視港股紅利底倉價值，逐步增加對港股科技+韌性外需/出海鏈的關注。

 

美元走向死亡？

美元走向死亡？

美元走向死亡？

美元走向死亡？

美元走向死亡？

美元走向死亡？

美元走向死亡？

美元走向死亡？

美元走向死亡？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#美元#人民幣#羅伯特·清崎#富爸爸窮爸爸#伊朗#石油交易#雷·達里奧#石油美元#美國國債#利率#美國國債收益率#黃金#比特幣#香港股市#人工智能產業#互聯網股#科技股#外需#美債
Add a comment ...Add a comment ...
等五月一日
更多政政經經文章
等五月一日

投票區

中證監打擊非法跨境炒股 整治跨境券商
91
|
0

你認為內地整治跨境券商，對香港金融市場影響是利多還是弊多？

利多
50%
弊多
29%
利弊參半
20%
無意見
1%
投票期：2026-05-26 ~ 2026-06-26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處