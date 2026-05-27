偽冒「轉數快」Facebook廣告 誘騙用戶掃描身份證以提供借貸 結算公司提醒公眾要小心

香港銀行同業結算有限公司（結算公司）近日發現虛假的轉數快（FPS）Facebook廣告，誘騙用戶掃描香港身份證以提供借貸。結算公司表示並無設立任何對外之Facebook通訊渠道，在一般情況下亦不會主動接觸個別公眾人士。

結算公司發現偽冒FPS Facebook廣告的連結：

https://www.facebook.com/share/r/1FgTworC5Z/

https://www.facebook.com/share/r/14g3VB9YrfV/

https://www.facebook.com/share/r/1CjZp9skKr/

https://www.facebook.com/share/r/17hzKiroCg/

以下為詐騙廣告的截圖：

結算公司澄清，該偽冒FPS Facebook廣告與結算公司以及結算公司所有業務，均絕無關係。結算公司真正官方網址是www.hkicl.com.hk，及fps.hkicl.com.hk。

結算公司呼籲公眾人士提防可疑Facebook廣告、電話、網站或其他通訊，小心保護個人資料。如接獲任何宣稱來自結算公司成員的可疑通訊，請致電結算公司電話2533 1111核實。如市民懷疑受騙，應盡快向警⽅報案。