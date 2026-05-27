GLOBAL Wednesday｜美國4月經濟數據解碼 | 瑞銀極力吹奏美光有錢途！
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
影片網址：https://www.youtube.com/live/rA6TXXCTflI?si=rlYwSIft0xMTaByy
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