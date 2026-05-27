太古糖145周年︱百年品牌見證港人飲食文化＋細數經典包裝設計＋快閃免費派方糖公仔禮品包

為慶祝太古糖成立145周年，品牌以「一點糖 繼續衝」為主題，5月份推出多個活動免費派糖，5月28日太古糖145周年經典糖車正式登場，現場設甜蜜打氣站及免費派發滋潤飲品，完成簡單任務更可以獲得太古糖145周年限定限定禮品，包括方糖公仔！未出發前，先帶大家認識這個香港百年煉糖品牌，娓娓道來品牌與香港飲食文化轉變及消費者的關係，並細數經典包裝設計。

一年賣五億包糖是一個怎麼的概念？今年成立145周年的太古糖，就是告訴你品牌一年賣出不論大大小小的糖就是如此龐大的數量，由咖啡店用的包裝糖、以至家用的砂糖、冰糖等等。太古糖更涉及我們的日常生活，因為不少飲料及食品品牌如可口可樂、維他豆奶飲品、淘大醬料企業等，均使用太古糖作為製作原料。適逢太古糖成立145周年，今次由香港百年煉糖品牌 — 太古糖業於1881年由太古成立講起。

圖片來源︰太古糖網頁

太古糖業的歷史可追溯至 1881 年，太古煉糖廠於1884年開始投產成為當時蘇彝士運河以東規模最大的煉糖廠，每星期產糖二千噸，足夠沖2億2千400杯茶。太古糖廠引進了現代化煉糖流程，將原糖精煉成不同等級的白砂糖與方糖。

圖片來源︰太古糖網頁

太古糖業總經理姜凱恩

首個有車間生產糖工廠

太古糖業總經理姜凱恩表示︰「1881 年那個社會或者當時那些人用糖，主要用有很多雜質及形式的黃糖、冰糖，當時太古糖是在亞洲裏面是最大、最先進，第一間使用機器生產。為甚麼我們叫太古車糖，是因為我們以機器生產，而且有真正的生產線及嚴格管控，所以當時我們的糖是最白、最清潔並用起來是最穩定。」

太古是首個有車間的由機器產糖工廠，可製造較細粒的砂糖，亦被稱為「太古車糖」，將原糖經熔糖、過濾、脫色等工序，煉成雪白幼細的砂糖與方糖，產品分為粗砂、幼砂等多種品級。

太極標誌：香港總買辦莫藻泉 (1857-1917)特意在「太古糖」包装紙上別出心裁，加上太極圖案標誌，取其「源遠流長」之意。

1960年代太古糖廣告宣傳

中式烘焙轉型

當時車糖主要以布袋包裝，主要添加在紅茶或咖啡中，後來中式餅家改用太古糖粉後，掀起一場飲食革命，中式餅皮的貯存期可延長至半個月，提升糕點食物品質，因此在華北一帶廣受餅商歡迎。

昔日太古糖廣告宣傳品

在散裝糖盛行的年代，太古糖率先推出預包裝糖，以衛生、優質為核心賣點。圖為不同連鎖品牌使用太古糖的包裝糖包。

姜凱恩補充，由1960年代開始到1980年代當時的人可能大部份都是用一個袋在街市那裏，用𢳂的形式去賣糖，而太古糖當時改用盒、用膠袋pre-package，加上糖的包裝以夾萬形象設計，代表安全乾淨放心食用，加強消費者信心。

太古生產的方糖，每粒約為4.3 g至4.5g (一茶匙) 砂糖，方便用家準確出糖，確立高級品牌定位。

1965年，太古收購了位於鰂魚涌、毗鄰太古煉糖廠的「香港汽水廠」，該廠持有可口可樂香港裝瓶業務專營權。 太古在鰂魚涌擁有煉糖廠和水庫，為生產汽水的兩種主要原材料。由於太古糖穩定性高、可保持產品質素，不少飲料及食品品牌如可口可樂、豆奶飲品、醬料企業等，均使用太古糖作為製作原料。

隱藏字母「Q」設計心思

講起產品包裝，品牌都有不少改變，由最元祖的太極標誌，至1964年太古糖業邀請設計大師石漢瑞（Henry Steiner）負責視覺系統設計，並以「太古Taikoo」 作為商標，設計師將代表品質（Quality）的字母「Q」隱藏於產品包裝上的湯匙手柄圖案中，提升品牌的識別度。

1964年，設計大師石漢瑞（Henry Steiner） 操刀視覺系統，1970年商標轉為「太古Taikoo」。包裝上湯匙手柄隱藏代表品質（Quality） 的字母「Q」，並以雙語標示呈現東西薈萃。

「唔太甜」係對甜品最高的評價，亦反映現代人追求健康，近年太古糖提供天然代糖選擇，如天然代糖Stevia、羅漢果天然代糖，以及不經精煉糖毛里裘斯天然原糖，貼近健康飲食趨勢。產品同時愈來愈多元化，如推出多款中式糖品，包括金黄片糖、甘香蔗片糖、金裝蜂蜜片糖、香棗片糖，好讓大家DIY甜品，尤其是製作新春年糕時有更多口味選擇。

一連五日快閃禮遇

為慶祝創立145周年，太古糖於2026年以「一點糖，繼續衝」為主題推出主題活動，如推出印有周年金句的 145 周年限定咖啡糖包。5月28日起於糖廠街啟動的復古糖車「一點糖吧」，其後4日行程涵蓋中環、旺角、銅鑼灣及尖沙咀，活動免費派發太古糖145周年禮品和滋潤特飲，與市民近距離互動。此外，於6至7月期間，太古糖亦將聯乘多個本地餐飲品牌，把周年甜味體驗延伸至餐桌與日常生活。

5月28日（星期四）「太古糖145周年經典糖車」正式登場，現場設甜蜜打氣站，免費派發滋潤飲品，更有人氣樂隊「晚安莉莉」現場Busking，人氣YouTuber嘉盈 Kaying @現場同大家互動打氣。凡於現場打卡即送太古糖145周年限定禮品（包括限定金句咖啡糖包、方糖公仔、迷你相機等， 禮品數量有限，送完即止。

太古糖145周年經典糖車糖廠街首航禮

日期︰5月28日

地點︰太古糖廠街, PCCW Tower 旁

時間：12nn - 2:30 pm

其他日期及地點︰5 月 29 日 12nn – 4pm ＠中環皇后大道中(中環中心附近)、5 月 30 日12nn – 4pm ＠ 尖沙咀海防道、5 月 31 日 12nn – 4pm ＠銅鑼灣廣場一期、6 月 1 日12nn – 4pm＠旺角朗豪坊正門外