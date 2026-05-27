長建也是進取的基建股

上日和大家檢討過中電(00002)、中移動(00941)和香港電訊(06823)這三隻退休收息股，今日再和大家檢討長建(01038)和領展(00823)。

先說長建，該股去年的股價和盈利都持平，但她最吸引我的地方，仍然是公司以每年保持派息增長作為一個重要目標。

有留意財經新聞的讀者可能知道，長建決定以1700億元的作價，出售英國最大配電商UK Power Networks的股權，股東大會也剛通過了。

長建於2010年以大約580億元收購UK Power，經營多年後，連同分派在內，總現金回報逾六倍，實在是不錯的投資。完成收購後，管理層或考慮派發特別股息。

長建以1700億元出售英國最大配電商UK Power Networks的股權，完成後或會派特別息。(Shutterstock)

但我想指出的是，這證明長建是以一種正面和進取的方式營運她的基建業務，因為今次買方的作價實在吸引，因此，套現之後還可以尋找其他投資機會。

至於領展，雖然該公司股價近期顯著上升（以5月26日收市價計，比早前我開始檢討收息股時的股價，升了近7%），但她仍然是我推介的五隻收息股當中，累積表現最差的一隻。

但正如我前兩年所說，由於領展於2023年初曾經以44.2元的股價供股，而供股價又比宣布供股前的股價有三成折讓（宣布前是62.8元），因此，現價是經過除淨的。

從投資者的角度，如果你沒有供股，又沒有在市場沽出你的供股權，而你又在70元左右的高位買入，股價損失才會是四成半左右。

如果你有供股，損失的百分比會低一點，但實質損失金額會多一點，因為你增加了投資，但計及領展這兩年多以來的派息，實際跌幅只有兩成半左右。

去年和大家檢討時，我已經指出，領展已經不是純粹的房託，也不是純粹在港擁有物業組合的房託，即是管理旗下位於香港的公屋或居屋商場和停車場，然後把收益分派予單位持有人。

領展已經逐步轉型，變成「生產」房託的公司，物業組合不僅限於商場和停車場，業務地點也不限於香港，而是遍及中國內地、澳洲、日本、新加坡和英國等等。

當然，現階段本港的物業組合和停車場收益仍然是集團最大收入來源，但這正好為集團提供穩定的收入和現金流，讓管理層繼續拓展海外多元化「房託」收入。

我認為，領展是一家求發展的公用類公司，正符合我對公用股的要求，所以，我是認同的，但如何做到進取中不忘穩健，這很考工夫，而作為投資者或單位持有人，是需要密切注意的。

作者電郵：lkslo@yahoo.com