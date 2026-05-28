歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

飲食陷阱|4款麵包恐增脂肪肝糖尿病風險，醫生建議3大食用原則...
醫學通識 健康解「迷」

飲食陷阱|4款麵包恐增脂肪肝糖尿病風險，醫生建議3大食用原則...
政經專訪

美債敲響警鐘（繁體字幕）#陶冬 #專訪
銷售心法|1.7分咖啡店啟示  保險業務如何用最差評分贏得最...
辦公室日常 銷售達人

銷售心法|1.7分咖啡店啟示  保險業務如何用最差評分贏得最...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
運動熱潮｜不買名錶改練體能，HYROX新興運動成最強健康社交 
辦公室求生術

運動熱潮｜不買名錶改練體能，HYROX新興運動成最強健康社交 

我做Marketing
Michael & Derek
我做Marketing

　　近年身心健康相關商品需求正史無前例地爆發，朋友間談及名車、名錶嘅聲音變少，取而代之「減脂增肌」、「跑半馬全馬」與「瑜伽 Retreat」等討論度就愈來愈高。身心健康嘅巨浪席捲全球，喺經濟不景氣情況下，大眾意識到與其將金錢浪費喺會貶值嘅外在奢侈品，倒不如投資喺唔會貶值嘅資產「健康」上。而能夠將呢個風氣具象化，必定係近年全球狂熱嘅 HYROX全球室內體能錦標賽。

 

　　現時HYROX潮流嘅成長如同科技獨角獸一樣潛力巨大。早喺2017年德國首場HYROX比賽，就只有600多人參加，但嚟到2024年全球參加者已突破65萬人，五年來暴增10倍。而當 HYROX進軍亞洲巿場後成長速度更驚人，喺香港剛剛舉行嘅賽事中，一連三日已吸引近2萬人參賽以及4萬名觀眾入場，打破亞洲區參賽紀錄。

 

　　HYROX能夠躍升為全民參與體育盛事，其中一個原因係「低門檻、高挑戰、絕對標準化」賽制。HYROX包含「1公里跑步 + 1項功能性健身動作（如划船、推雪橇、波比跳等），重複循環 8 次」。對比需求高難度舉重同體操技巧嘅 CrossFit，HYROX要求更集中喺運動基礎之上，低門檻令所有普通人都能參加，令事情更貼地。此外，HYROX嘅全球標準化，不同地方、不同階層參加者、甚至喺 KOL或明星，都能喺同一計分板上比較高低。比賽提供一個最具公信力嘅成果展示平台，同一張全球通用體能成績表，令你多年苦練成果得到更具體證明。

 

　　喺社交媒體 UGC（User Generated Content）同 KOL參與帶動下，將呢個平台影響力放大，同時亦間接創造出另一種新型社交。HYROX設有雙人組（Doubles）同四人接力組（Relay），大眾可以同朋友、同事或GYM友組隊，一齊經歷數月嘅苦練備戰，比起平常社交活動更有凝聚力。另一方面，備戰所需嘅「蛋白質聚餐」亦比無意義飯局同酒局更有價值，成為現代最健康社交核心之一。

 

　　HYROX嘅低門檻正正為所有人提供一個「健康、社交、放閃、打卡」多重願望嘅平台。喺而家呢個充滿不確定性時代，與其將安全感寄託喺會貶值嘅包包之上，倒不如將時間同金錢投資自己。一個健康、強大且能量滿滿嘅自己，就係最完美避險資產。

 

Tags:#網絡熱話#HYROX#身心健康#減脂增肌#全球室內體能錦標賽#體能#健康社交核心
Add a comment ...Add a comment ...
初創新勢力｜「一人公司」進化「一人帝國」，獨角族群極速增長
更多我做Marketing文章
初創新勢力｜「一人公司」進化「一人帝國」，獨角族群極速增長

投票區

中證監打擊非法跨境炒股 整治跨境券商
115
|
0

你認為內地整治跨境券商，對香港金融市場影響是利多還是弊多？

利多
49%
弊多
31%
利弊參半
19%
無意見
1%
投票期：2026-05-26 ~ 2026-06-26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處