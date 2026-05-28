運動熱潮｜不買名錶改練體能，HYROX新興運動成最強健康社交 

近年身心健康相關商品需求正史無前例地爆發，朋友間談及名車、名錶嘅聲音變少，取而代之「減脂增肌」、「跑半馬全馬」與「瑜伽 Retreat」等討論度就愈來愈高。身心健康嘅巨浪席捲全球，喺經濟不景氣情況下，大眾意識到與其將金錢浪費喺會貶值嘅外在奢侈品，倒不如投資喺唔會貶值嘅資產「健康」上。而能夠將呢個風氣具象化，必定係近年全球狂熱嘅 HYROX全球室內體能錦標賽。

現時HYROX潮流嘅成長如同科技獨角獸一樣潛力巨大。早喺2017年德國首場HYROX比賽，就只有600多人參加，但嚟到2024年全球參加者已突破65萬人，五年來暴增10倍。而當 HYROX進軍亞洲巿場後成長速度更驚人，喺香港剛剛舉行嘅賽事中，一連三日已吸引近2萬人參賽以及4萬名觀眾入場，打破亞洲區參賽紀錄。

HYROX能夠躍升為全民參與體育盛事，其中一個原因係「低門檻、高挑戰、絕對標準化」賽制。HYROX包含「1公里跑步 + 1項功能性健身動作（如划船、推雪橇、波比跳等），重複循環 8 次」。對比需求高難度舉重同體操技巧嘅 CrossFit，HYROX要求更集中喺運動基礎之上，低門檻令所有普通人都能參加，令事情更貼地。此外，HYROX嘅全球標準化，不同地方、不同階層參加者、甚至喺 KOL或明星，都能喺同一計分板上比較高低。比賽提供一個最具公信力嘅成果展示平台，同一張全球通用體能成績表，令你多年苦練成果得到更具體證明。

喺社交媒體 UGC（User Generated Content）同 KOL參與帶動下，將呢個平台影響力放大，同時亦間接創造出另一種新型社交。HYROX設有雙人組（Doubles）同四人接力組（Relay），大眾可以同朋友、同事或GYM友組隊，一齊經歷數月嘅苦練備戰，比起平常社交活動更有凝聚力。另一方面，備戰所需嘅「蛋白質聚餐」亦比無意義飯局同酒局更有價值，成為現代最健康社交核心之一。

HYROX嘅低門檻正正為所有人提供一個「健康、社交、放閃、打卡」多重願望嘅平台。喺而家呢個充滿不確定性時代，與其將安全感寄託喺會貶值嘅包包之上，倒不如將時間同金錢投資自己。一個健康、強大且能量滿滿嘅自己，就係最完美避險資產。