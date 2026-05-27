靜默大屠殺，古巴人在生死邊緣

我所認識的朋友，以及我自己，哪怕只曾前往古巴遊歷一次，都會留下一個深刻的印象，就是當地人雖然面對生活的困境，但都不會失去笑容，他們總愛唱歌跳舞。可是，自特朗普對古巴極限施壓，至今已好幾個月，在禁運燃油、糧食、藥物和一切日常用品下，古巴人再無力展開笑容和唱歌跳舞，他們正和飢餓對抗，營養不良的孩子日漸消瘦，醫院滿是缺乏藥物的病人，等待死神的召喚。至於每天缺電20小時，更導致生產及民生大混亂。全世界就這樣眼巴巴看著這一場「靜默大屠殺」？

失意於伊朗的特朗普，此刻再次把目光放在古巴，最近向白宮記者表示，不排除很快便攻擊該弱小的島國。

在特朗普極限施壓下，古巴糧食嚴重短缺，人民歡顏不再。(AP)

今年年初，當特朗普拿下委內瑞拉總统馬杜羅，迫使該國臣服於美國後，其後便轉向古巴，企圖複製委內瑞拉模式。在2026年1月底，美國首先對向古巴提供石油的國家祭出懲罰性關稅，全面切斷古巴的能源供應線；到5月1日，特朗普更簽署了新一輪行政命令，啟動二級制裁，打擊古巴採礦、金融及國防等核心部門，並要求古巴現任總統卡內爾(Miguel Díaz-Canel)下台。

到了5月20日古巴獨立日，特朗普又有新動作，他命令解封一份對古巴已故前總統勞爾．卡斯特羅(Raúl Castro)的起訴書，連死人也不放過，指控他在1996年擊落了兩架由邁阿密流亡團體「兄弟赴救(Brothers to the Rescue)」所操作的飛機，當時有四人死亡。事件發生時，勞爾是古巴的國防部長。特朗普此一舉動，明顯是要取悅聚居於邁亞密的流亡古巴人，以得到他們手中的選票。特朗普得意地表示，他們的選票有97%乃是來自他敢於揭露勞爾的黑材料，以及他有能力即將「解放」古巴。

特朗普解封一份對古巴已故前總統勞爾（圖）的起訴書，取悅聚居於邁亞密的流亡古巴人。(AP)

我早前已經撰文談過，最積極部署推翻古巴現政權的，其實是有「古巴移民之子」稱謂的國務卿魯比奧。最近英國《衛報》專訪他時，他便表示，如果行動成功，他將視之為其政治生涯最重要的「遺產」。換言之，美國今次不惜拿千萬古巴人生命作賭注，對古巴進行極限施壓這一手段，原來乃是魯比奥多年以來一場私人追求的最終結果，而生活在古巴的同胞則成為他的人質，實在邪惡。

一位認識魯比奧多年的知情者透露，他早就想實現這件事很久了，而現在他是國務卿，又是國家安全顧問，對他而言，可說是最佳時期塑造他想要的美國對拉丁美洲外交政策。總之，所有的路都通往古巴，不成功便成仁。在一段於古巴獨立日以西班牙語發布的影片中，魯比奧告訴古巴人：「目前，真正阻礙更好未來的，只有那些控制你們國家的人。」

魯比奧（中）是特朗普班子內最積極部署推翻古巴現政權的旗手 (AP)

戰鼓隆隆，美國對古巴的攻勢已在多條戰線升級。最近，美國海軍的尼米茲號航空母艦(USS Nimitz)及其打擊群，已抵達古巴以南的加勒比海，企圖達震懾古巴的效果。美國所用的套路依舊，從委內瑞拉、伊朗，現在輪到古巴。古巴也不會束手就擒，據《Axios》所獲得的官方消息透露，古巴有超過300架軍用無人機，並且考慮將它們用於對關塔那摩(Guantánamo)基地、美國軍艦，或佛羅里達州境內的目標進行打擊。

古巴對美國，自然是大衛對歌利亞，但在美國多場對付中小國的歷史中，不是每場都是歌利亞勝出。曾在小布殊政府主導援助古巴計劃的弗朗哥(Adolfo Franco)強調，這可謂古巴生死存亡的歷史時刻，外界正屏息以待，如果古巴能如伊朗般撐過來，且體制能繼續運作的話，那麼，這將是魯比奧在其任內的慘重失敗。如此說來，這亦是魯比奥政治生涯的生死時刻呢。

因此，除了向古巴展示美國的軍事肌肉外，近來魯比奧也不斷向媒體散播威脅論，指古巴正對美國國家安全構成逼在眉睫的威脅。他說，古巴不僅從俄羅斯與中國取得武器，也讓中俄情報人員在其領土上活躍活動，明顯劍指美國。早前美國中情局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)便就此事親赴古巴首都哈瓦那，當面警告古巴官員切勿採取敵對行動，大有山雨欲來之勢。這是否很荒謬？究竟誰要動武？

CIA局長拉特克利夫早前親赴古巴首都哈瓦那，當面警告古巴官員切勿採取敵對行動。(AP)

不過，美國政壇裏不是人人都是「古巴之鷹」（指傾向強硬對待古巴的勢力），有不少人作壁上觀，例如作為外交委員會成員的民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)就質疑，魯比奥所披露的情報可能只是為軍事介入而提供的藉口，這亦是美國動武前的一貫手段。

可是，最令人感到不安的是，目前美古局勢真正的風險，可能不是施壓失敗，而是成功了卻沒有任何東西能緩衝政權崩塌。對於接下來會發生甚麼，美國似乎完全沒有計劃。要知道，古巴不像委內瑞拉般存在反對派，而且一如伊朗，不要低估古巴人的民族主義和其韌性。