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世界盃2026︱將軍澳MCP新都城中心24小時播放賽事＋早茶點心餐＋免費咖啡奶茶＋足球市集
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世界盃2026︱將軍澳MCP新都城中心24小時播放賽事＋早茶點心餐＋免費咖啡奶茶＋足球市集

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:MCP新都城中心

　　2026年度世界盃進入倒數階段！將軍澳MCP新都城中心2期L1天幕廣場，特設280吋4K高清大電視，24／7足本播放104場精彩賽事，無時無刻緊貼戰果。為增加足球狂熱氣氛，商場聯動港超班霸傑志及螢花足球隊球星，舉行動直播狂歡派對之餘，更與酒樓聯乘提供足球限定點心套餐，同時免費送出港式咖啡奶茶，以及特設足球主題市集，一站式睇波食買玩！

 

世界盃2026︱MCP新都城中心24小時播放賽事＋早茶點心餐＋免費咖啡奶茶＋足球市集

 

　　今個星期日（5 月31日）將軍澳MCP新都城中心率先聯同NowTV舉辦「世界足球盛事預熱派對」，屆時《全民造星VI》季軍Jacky Fan范卓賢將現場獻唱打氣歌，由新人 RM、WINGKI、MIDNIGHT 及 EVA 所組成的新女團N5更首次現身商場表演跳唱歌曲兼大玩遊戲，迎接足球熱潮來臨。

 

世界盃2026︱MCP新都城中心24小時播放賽事＋早茶點心餐＋免費咖啡奶茶＋足球市集

 

足球限定點心、免費咖啡奶茶

 

　　MCP新都城中心將舉行「無制限睇波派對」，應屆港超聯冠軍傑志球星將現身直播派對，與女子足球隊「螢花」4位隊員樂琳、表妹、Faye、Icy及助教Daniel，跟各位球迷一起玩遊戲預熱賽事，連同人氣偶像IdG Bubbles勁歌熱舞，為支持球隊吶喊助威！今屆世界盃部分賽事卡早上舉行，最啱食住點心歎茶睇波，商場與場內全新進駐商戶「名苑酒家」於早晨賽事直播時段提供足球限定點心套餐，同時免費送出港式咖啡奶茶，好讓你每晚深宵醒神睇波。

 

世界盃2026︱MCP新都城中心24小時播放賽事＋早茶點心餐＋免費咖啡奶茶＋足球市集

世界盃2026︱MCP新都城中心24小時播放賽事＋早茶點心餐＋免費咖啡奶茶＋足球市集

 

　　有得食有得玩之餘，仲有嘢買，活動期間特設「Goal Goal Goal打氣市集」，大家可以多個市集攤位為大家帶來如球衣、寵物球衣、本地手工精釀啤酒品牌hEROES Beer得獎手工啤酒等，凡於場內商戶消費滿額更可換領手工啤酒任飲通行證。

 

世界盃2026︱MCP新都城中心24小時播放賽事＋早茶點心餐＋免費咖啡奶茶＋足球市集

 

　　小朋友都可以參加主題活動，體驗快樂足球！「傑志足球小將體驗班」於指定周末公眾假期舉行，由應屆超聯冠軍傑志球星及亞洲足協「2025年度最佳男子青訓學院」教練親自指導球技，讓6至10歲的足球小將們感受足球樂趣，同時有機會獲得傑志球會禮品包，包括傑志港超聯主場比賽換票證及球會精品。

 

世界盃2026︱MCP新都城中心24小時播放賽事＋早茶點心餐＋免費咖啡奶茶＋足球市集

首個代表香港參與花式足球世界盃總決賽施寶盛

 

　　首個代表香港參與花式足球世界盃總決賽施寶盛及花式足球世界紀錄保持者羅國輝，帶來精彩的花式足球街頭表演及即場互動。而由香港足球機協會主辦的「足球機工作坊」則教授各式各樣的足球機技能，訓練遊戲玩家手眼協調、快速反應及集中力。

 

世界盃2026︱MCP新都城中心24小時播放賽事＋早茶點心餐＋免費咖啡奶茶＋足球市集

花式足球世界紀錄保持者羅國輝

 

　　全情投入足球賽事，不少得面部彩繪，指定周末及公眾假期商場特設面部彩繪及半永久紋身貼紙體驗，更與本地初創品牌Oh My Ink合作，於場內設置全港首部「足球主題限定・AI虛擬紋身自拍亭」，結合紋身藝術與科技，讓球迷「試穿」二創球星的標誌性紋身圖案，型爆打卡，同場更設「紋身貼紙自動販賣機」，提供足球主題紋身貼紙。

 

MCP新都城中心足球賽事直播詳情

日期： 2026年6月12日至7月20日

地點： 將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

 

Goal Goal Goal打氣市集

日期： 2026年6月12日至7月20日 (部份活動日期除外)

時間： 中午12時至晚上8時

地點： 將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

 

Tags:#世界盃2026#將軍澳#MCP新都城中心#免費#市集#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話
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