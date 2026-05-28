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跌完未？
股市動向

跌完未？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　港股昨日（27日）仍跌，恒生指數跌1.1%，報25328點；恒生科技指數跌0.8%，報4907點；國企指數跌1.3%，報8463點；紅籌指數跌1.2%，報4392點。但一眾機構仍看好港股後市。

 

　　華泰證券認為，短期視角，港股在前期調整後情緒接近恐慌區間，下行風險有所釋放，配置性價比有所上升。AI鏈，尤其是半導體仍然是基本面上修趨勢偏強的重點配置類別。

 

　　國產鏈的積極進展可能帶來短期的脈衝式行情，該行認為追漲的性價比不高。若高風險偏好資金選擇內部輪動，可能提供海外映射鏈的吸納機會。

 

消費板塊行業底部特徵顯現

 

　　東吳證券認為，港股科技板塊最值得關注的核心點仍是AI硬件產業鏈的業績兌現能力。此外，儘管短期仍受制於宏觀數據疲弱，但消費板塊行業底部特徵逐步顯現，左側布局的安全邊際較高；同時煤炭、銀行、電訊運營商等板塊具備防禦屬性。

 

　　招商證券研報稱，展望後市，港股市場震盪上行的概率仍然較高。當前港股估值相較其他主要市場仍處於較低水平，為市場提供了較好的安全邊際。

 

　　雖然外部流動性約束仍未解除，美國通脹韌性和美債收益率上行將繼續壓制成長股估值，但港股已經在過去一段時間充分反映了部分悲觀預期，進一步大幅下行的空間相對有限。

 

　　興業證券研報稱，港股要形成真正具有持續性的指數行情，仍需要等待更多條件共振。過去一段時間，港股尤其是恒生科技指數的調整，主要來自盈利預期下修。港股指數結構中，互聯網、消費、金融、汽車等板塊權重較高，其盈利表現與內地信貸周期、內需修復和消費信心密切相關。

 

　　下半年港股可能有一段指數層面的β行情機會。下半年隨著內地經濟穩定性進一步被投資者所認知，以及年中沃什就任後，美國聯儲局減息預期回擺，有望催化港股指數迎來新一輪上行動能。

 

跌完未？

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跌完未？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#香港股市#恒生指數#恒生科技指數#國企指數#紅籌指數#人工智能#半導體#消費板塊#防禦性板塊#煤炭#銀行業#電訊運營商#市場估值#成長股#盈利預期#互聯網板塊#消費信心#貨幣政策#美國聯邦儲備局
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