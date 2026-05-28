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山頂纜車138 周年慶︱$138優惠套票包纜車來回＋凌霄閣摩天台門票＋照片徵集比賽
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山頂纜車138 周年慶︱$138優惠套票包纜車來回＋凌霄閣摩天台門票＋照片徵集比賽

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:山頂纜車

　　又多個去山頂的理由！為慶祝山頂纜車138周年，山頂纜車最新宣布推出「山頂纜車 138 周年慶典」企劃，頭炮活動為138 周年限時快閃優惠，5 月 30 日至 6 月 5 日期間只需$138，即可購買山頂纜車優惠套票。如果你有珍貴的開心時刻想開心share，可參加「#PeakTram138照片徵集比賽」，有機會獲得套票、紀念套裝之餘，珍貴相片或收錄於山頂纜車官方社交平台的周年紀念特輯之中。

 

138 周年限時快閃優惠

 

　　是次慶祝活動以「傳承與致敬」為主題，邀請大眾重新探索山頂纜車歷久彌新的傳奇，最吸引大家一定係$138周年限時快閃優惠！山頂纜車於 2026 年 5 月 30 日至 6 月 5 日期間推出「138 周年限時快閃優惠」，優惠限定8日，市民及旅客可以 $138 優惠價，購買山頂纜車優惠套票，包括山頂纜車來回車票及凌霄閣摩天台 428 單次入場票，可於香港最高觀景台海拔428米無敵觀景台之上打卡！山頂纜車優惠套票成人$138（原價$182）、小童及長者$90（$118），優惠套票有效期至2026 年 6 月 29 日，日子有彈性。

 

山頂纜車 138 周年慶︱$138優惠套票包來回＋凌霄閣摩天台門票＋照片徵集比賽

山頂纜車 138 周年慶︱$138優惠套票包來回＋凌霄閣摩天台門票＋照片徵集比賽

自 1888 年 5 月 30 日正式投入服務以來，山頂纜車已由昔日往返山下的交通工具，蛻變為香港極具代表性的旅遊地標。圖為第六代山頂纜車。
 

山頂纜車 138 周年慶︱$138優惠套票包來回＋凌霄閣摩天台門票＋照片徵集比賽

第一 代山頂纜車
 

山頂纜車 138 周年慶︱$138優惠套票包來回＋凌霄閣摩天台門票＋照片徵集比賽

第二代山頂纜車

山頂纜車138 周年慶︱$138優惠套票包纜車來回＋凌霄閣摩天台門票＋照片徵集比賽

 第三代山頂纜車、第四代山頂纜車、第五代山頂纜車（左至右）

 

山頂纜車 138 周年慶︱$138優惠套票包來回＋凌霄閣摩天台門票＋照片徵集比賽

 

#PeakTram138照片徵集比賽

 

　　山頂纜車同時舉行「#PeakTram138照片徵集比賽」，邀請大家分享珍貴回憶。參加者只需於 2026 年 5 月 30 日至 6 月 30 日期間，將故事及照片上載至個人 Facebook 或 Instagram或小紅書帳戶，加上標籤 #PeakTram138，並標記山頂纜車及兩位朋友即可參與。是次活動將選出 10 個最動人的故事，每位得獎者將獲得「山頂纜車優惠套票」兩套及山頂纜車紀念磁石套裝乙份，其作品更有機會收錄於山頂纜車官方社交平台的周年紀念特輯之中。

 

山頂纜車「138 周年限時快閃優惠」

套票內容：包括山頂纜車來回車票及凌霄閣摩天台 428 單次入場票

限時優惠：成人$138（原價$182）、小童及長者$90（$118）

發售日期：2026 年 5 月 30 日至 6 月 5 日

到訪日期：2026 年 5 月 30 日至 6 月 29 日

購票平台：山頂纜車官方網站https://webstore.thepeak.com.hk/home

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot deals#山頂#山頂纜車
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