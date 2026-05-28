溫傑星期四｜晶片股永續翻炒幾時先識停？ | 拆解快手拼多多業績

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美光上日急升兩成後，翌日再升 3.6%，延續晶片股熱潮。本港晶片股亦持續造好，中芯、華虹更連升四日。晶片股已熱炒一段時間，熱潮會否乘勢再創高峰，還是市場將迎來新一輪板塊輪動？

快手及拼多多先後公布首季業績。快手首季純利 29.03 億元人民幣，按年跌 27%，收入則按年升 3.4%，當中可靈 AI 產生的收入超過 6.5 億元人民幣，按年增長逾 3 倍。拼多多首季營收 1062.3 億元人民幣，按年增長 11%，但低於市場預期；經調整淨利潤則按年跌 17%，同樣遜於預期。兩股績後股價表現不理想，快手跌約 1%，拼多多更急挫一成，投資者應如何部署？

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