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KKday推$799首爾5天團：4晚4星金浦華美達酒店＋包11餐＋免費韓服體驗！PayMe用戶再減高達$75
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KKday推$799首爾5天團：4晚4星金浦華美達酒店＋包11餐＋免費韓服體驗！PayMe用戶再減高達$75

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@首爾市政府、INSPIRE度假村官網、金浦華美達酒店、KKday

　　KKday今日（5月28日）宣布推出一個超瘋狂的優惠──$799首爾5天團，而2-11歲不佔床位的兒童只需$499，平過買機票！別以為這麼平的團費，就甚麼都不包，除了來回機票及4晚金浦華美達酒店，還包11餐及免費韓服體驗。行程包括「2026首爾國際花園博覽會」、最具話題性的INSPIRE度假村、全球最神秘「DMZ非武裝地帶」、南怡島及明洞等等，非常充實，$799絕對是超值！

 

　　KKday這個超值旅行團除了已包含香港往返首爾的直航來回機票外，更保證全程入住4晚4星級規格（韓國五花特二標準）的「首爾金浦華美達酒店（Ramada Gimpo Hotel）」，同時亦包括4餐早餐及7餐豐富正餐──明倫進士炭火燒烤任食、地道人參雞湯、春川鐵板雞配炒飯、海鮮鍋等。

 

KKday推$799首爾5天團：4晚4星金浦華美達酒店＋包11餐＋免費韓服體驗！PayMe用戶再減高達$75

首爾金浦華美達酒店客房

 

行程亮點一：直擊最新地標INSPIRE度假村！限時朝聖「2026首爾國際花園博覽會」

 

　　今次行程融入了首爾最新、最具話題性的頂級打卡熱點：耗資巨額打造的首爾最新「INSPIRE綜合娛樂度假村」，體驗超現實的數碼極致奢華；以及於首爾森林及漢江公園盛大舉辦的「2026首爾國際花園博覽會」，現場打造了總長約10公里的浪漫綠色花卉走廊、寶可夢花園（Pokemon Secret Garden）、玫瑰花園，絕對是今個初夏必拍的熱門打卡景點。

 

KKday推$799首爾5天團：4晚4星金浦華美達酒店＋包11餐＋免費韓服體驗！PayMe用戶再減高達$75

「INSPIRE度假村」內設有韓國最大的互動式媒體藝術區「Le Space」。

 

KKday推$799首爾5天團：4晚4星金浦華美達酒店＋包11餐＋免費韓服體驗！PayMe用戶再減高達$75

KKday推$799首爾5天團：4晚4星金浦華美達酒店＋包11餐＋免費韓服體驗！PayMe用戶再減高達$75

於5月1日開幕，為期180天的「2026首爾國際花園博覽會」，場內設有「寶可夢花園（Pokemon Secret Garden）」。

 

行程亮點二：歷史與浪漫兼備！全球最神秘「DMZ非武裝地帶」＋浪漫元祖「南怡島」

 

　　行程將帶領團友前往全球最嚴密、最神秘的軍事邊境線【DMZ非武裝地帶】，參觀臨津閣展望臺及和平NURI公園；亦會前往四季皆浪漫的網紅必去【南怡島】、首爾巨型綠肺【南山公園＋N首爾塔（不登塔）】、傳統【韓屋村】、韓綜 Running Man 取景地【廣藏市場】，以及首爾近郊爆紅的【馬場湖水吊橋】進行空中漫步。

 

KKday推$799首爾5天團：4晚4星金浦華美達酒店＋包11餐＋免費韓服體驗！PayMe用戶再減高達$75

DMZ非武裝地帶

 

行程亮點三：免費韓服與紫菜DIY 體驗＋江南明洞雙商圈瘋狂購物

 

　　團費已包含免費韓服體驗與紫菜博物館DIY紫菜卷飯製作；購物行程同樣豐富，除了保證入住的酒店對面步行5分鐘即達「金浦特萊斯（Outlet）」外，行程亦涵蓋【明洞商圈】（包括明洞DAISO旗艦店、CAFE MOLTO）、江南頂級時尚三角區【新沙洞】、首爾時尚心臟【伊甸亭】以及江南網紅地標【星空圖書館】。

 

KKday推$799首爾5天團：4晚4星金浦華美達酒店＋包11餐＋免費韓服體驗！PayMe用戶再減高達$75

星空圖書館

 

　　KKday寫明6月除7、10、17日外，天天出發，而且更「保證出團」！不過，要留意一點，就是航班，除了香港航空（HX）之外，亦會選用易斯達航空（ZE），出發時間如下：

 

1. 易斯達航空

去程：香港 → 首爾仁川（ZE862） 0005起飛／0455抵達
回程：首爾仁川 → 香港（ZE861） 2010起飛／2245抵達

 

2. 香港航空

去程：香港 → 首爾仁川（HX628） 0845起飛／1335抵達
回程：首爾仁川 → 香港（HX629） 1435起飛／1740抵達

 

3. 香港航空

去程：香港 → 首爾仁川（HX626） 2050起飛／0135抵達
回程：首爾仁川 → 香港（HX629） 1435起飛／1740抵達

 

　　團費$799的確超值，但還有其他附加費用，包括$1,450的香港機場保安、香港及當地機場、機場建設費、燃油附加費、簽證費、代收税項服務費及行政費，以及全程合共$750的導遊、司機的服務費，即是$2,999，其實好抵玩！如果用PayMe付款的話，滿$500再減$35（優惠碼【26PAY35】），滿$1,000減$75（優惠碼【26PAY75】），再慳多一點！

 

KKday【保證出團｜首爾5天4夜精選團】

網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/582208?cid=9429

 

 

Tags:#旅遊世界#著數優惠#旅行團#韓國#首爾#首爾旅行團#2026首爾國際花園博覽會#POKEMON#寵物小精靈#寶可夢#韓服體驗#南怡島#明洞
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