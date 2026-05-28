馮德倫原創動漫IP「BUCKET MAN」登陸「香港Comic Con 2026」！「法國賭神」驚喜現身與馮德倫玩Show Hand

馮德倫打造的原創動漫「BUCKET MAN」，自去年3月於ComplexCon Hong Kong全球首次亮相以來，憑藉其標誌性「紅色水桶笠頭」的超級英雄形象，以充滿香港特色與動漫元素的獨特世界觀，迅速獲得藝術玩具收藏家及動漫社群的廣泛關注。首屆「香港Comic Con」由明天（5月29日）起一連3日在香港會議展覽中心舉行，BUCKET MAN將再度與一眾動漫迷近距離互動，馮德倫更會於周六（5月30日）下午親臨現場。

面世一年多，BUCKET MAN經已先後與「Figure教父」劉建文（Michael Lau）、HSBC One+、CLOTTEE by CLOT、threezero及Hot Toys旗下Lab C等展開跨界合作，更於DesignerCon Hong Kong 2025榮獲「Rising IP大獎」。

為讓粉絲親身走進BUCKET MAN的多元化發展及創意宇宙，是次於Comic Con設立的Pop Up（Booth：3C-K02）以BUCKET MAN角色原型打造6米高的巨型充氣裝置，標誌性的紅色水桶頭和休閒坐姿呈現，勢成為全場最吸睛的打卡熱點。Pop Up內其他元素包括循環播放將於7月正式推出的BUCKET MAN動畫預告、BUCKET MAN x CLOTTEE全新聯乘童裝系列、與香港知名藝術玩具設計師Pucky畢奇聯乘的限量版figure、早前與threezero聯乘推出的BUCKET MAN ZERO，與及夾公仔機贏取BUCKET MAN x 紅A盲盒系列等，為大家帶來集互動、打卡與收藏於一身的多元跨界體驗！

另外，「法國賭神」Declan Wong，1991年憑《賭俠II之上海灘賭聖》中具有特異功能的Pierre Cashon一角深入人心，息影多年移居紐西蘭，最近憑經典台詞「我要驗牌」於內地社交平台再度爆紅。Declan將於Comic Con第二天（5月30日）下午（記者收到風應該大約3點）驚喜現身，除了為現場觀眾帶來BUCKET MAN主題表演，更會聯同馮德倫在迷你賭桌上上演一幕「Show Hand」對決、與現場觀眾大玩互動等，重現經典電影場面，勢必成為全場一大亮點。

BUCKET MAN與CLOT旗下副線CLOTTEE的聯乘系列限定商品，於今年3月ComplexCon首次亮相，以玩味十足的設計語言演繹BUCKET MAN的潮流態度，涵蓋T恤、衛衣、內褲、襪子及冷帽等多款單品。今次BUCKET MAN Pop Up會場矚目焦點勢必是CLOTTEE全球首個童裝系列於Comic Con現場首發。系列設計靈感源自「BUCKET MAN」角色原型，將其標誌性造型與街頭玩味美學注入童裝設計之中，延續品牌獨有的態度與創意。全新系列更與現場高達6米的BUCKET MAN巨型裝置互相呼應，打造虛實交錯的沉浸式視覺體驗，讓小粉絲們亦能穿上與巨型BUCKET MAN同款造型，親身感受角色從動漫世界延伸至現實生活的多元魅力。

另外，場內將展示BUCKET MAN聯乘與香港知名藝術玩具設計師、Pop Mart合作藝術家Pucky畢奇的限量版人偶。畢奇的名字起源於莎士比亞「仲夏夜之夢」中的Pucky，是愛幻想的藝術家Pucky在不自覺中創下的精靈角色，有種遊離於真實和虛幻的感覺。一群來自「Pucky Galaxy」的奇幻小精靈，以圓滾滾的眼睛、標誌性三角鼻及充滿夢幻色彩的造型風靡全球收藏家。是次合作將Pucky標誌性的可愛風格融入BUCKET MAN的硬朗形象之中，為兩個香港原創IP帶來「剛柔並重」的全新演繹。限量推出之作勢必成為粉絲及收藏家熱搶單品！

「BUCKET MAN × Pucky」限量版人偶產品詳情：

● 尺寸：83 × 110 × 112 mm

● 材質：搪膠及樹脂（Vinyl, Resin）

● 工藝：全手工上色，並帶有精緻的滲線仿舊效果（Hand painted with vintage wash detailing）

● 產品特色：附有可分拆配件，包括水桶、掃把手杖（手掌內藏磁石功能，可輕鬆吸附並固定掃把手杖）

● 售價：$1,050

● 限量：全球限量100件

● 發售形式：香港Comic Con 2026現場現貨發售

除此之外，早前BUCKET MAN與香港原創玩具品牌threezero聯乘推出的BUCKET MAN ZERO，以原創角色Z3R0-san及BUCKET MAN的變奏造型，配上 threezero標誌性的「面具」商標，鼓勵屢戰屢敗的人保持自我，勇敢前行，引起不少共鳴。早前於ComplexCon預售期間反應熱烈，今次將正式推出現貨發售，玩具收藏家絕對不容錯過！

「BUCKET MAN × threezero BUCKET MAN ZERO」產品詳情：

高度：約14cm

售價：$490

發售形式：香港Comic Con 2026現場現貨發售

入場者只需關注「@bucketman _pr」IG帳號並完成打卡任務，即可獲得一次夾公仔機會，有機會贏取BUCKET MAN x RED A迷你版限定禮品。

場內播放著即將推出的BUCKET MAN動畫預告片，動畫故事以「桶頭上陣」為主題，講述一名中學生與來自星際的神秘靈魂合體後獲得超能力，逆境而上的熱血故事，並以「唯有最徹底的空洞，才能承載無限的可能」作為核心金句。

BUCKET MAN @ 香港Comic Con 2026

日期：2026年5月29日至31日（星期五至日）

Pop Up：香港會議展覽中心展覽廳3 – Booth 3C-K02

開放時間：5月29日至30日 10am-8pm；5月31日 10am-7pm

IG：https://www.instagram.com/bucketman_pr/