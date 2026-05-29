北京遏美巧布局，兩岸統一時機近？

美國總統特朗普訪華後，中美在台灣問題的博弈上有何變化？中國收回台灣的時機是否更近？

先說美國在台灣問題上的戰略。這有傳統沿用的思維，近日亦出現新的變數。

美國沿用了幾十年的戰略，可用「戰略性模糊」去描述。美國歷屆政府其實深明統一問題對中國的重要性，但美國故意擺出一副姿態，既口頭上說知道中國對台灣的立場，即只有一個中國，而台灣又是中國的一部分，並且尊重中國的立場，但同時又反對中國或台灣單方面改變現狀，並時不時對台售武。

此種立場的意義是盡可能阻止台灣回到中國的懷抱，但又未至於與中國撕破臉皮，要知道，中國的國策是誰承認或支持台獨，便會與這個國家斷交，現時全球各個與中國建交的國家，都清楚明白中國的立場。美國不敢和中國斷交，損失太大。

中美關係的微妙變化對中國的統一大業非常有利，台灣島內也有不少明白人看到新的形勢。圖為台北自由廣場。（Shutterstock圖片）

此種故意含糊的立場頗為厲害，也的確起到延遲中國統一的作用。美國知道中國的領導層有底線思維，既然美國不明確承諾不會用武力助台，那麼中國便須把美國武力護台這一境況當作真實，進行統一行動前先會對此有充足的準備才會動手。美國的反制可以是軍事的，也可以是經濟、科技及外交上的。

美國此種如意算盤並非恆久都可打得響，假如中國的軍事及綜合實力足夠強大，便可把整個牌局倒轉過來。不再是中國因顧忌美國的干預而投鼠忌器，而是讓美國知道，若她阻撓統一大業，美國會失敗，擋也擋不了，而且會蒙受巨大的損失，偷雞不到蝕把米。球到了美國那邊看她敢不敢接。

前美卿也稱，難與華單打獨鬥

中國的實力已達到這條件嗎？恐怕已到了。我這幾年來在本欄多次指出，中美若在台海附近發生軍事衝突，中國會勝，美國官方多次的軍棋推演亦得到同一結論。近年中國軍事力量進展驚人，此種態勢更是明顯。經濟方面，美國的關稅戰及科技限制戰已經完全失敗，我過去多有論證，美國亦心知肚明。美國前國務卿布林肯(Antony Blinken)在2021年的阿拉斯加會議中還想採取所謂以實力為基礎、居高臨下的談判策略，但最近他已公開表態，若美國沒有盟國幫助，與中國單打獨鬥，可能已不是對手，更何況戰爭在地理位置上對中國有利的台海？

在此態勢下，美國需要變陣。把日本拖入，讓她威脅中國，可多頂一會，但其實也改變不了大局。世事如棋、白雲蒼狗，今天的日本實力與中國相差甚遠，若無美國撐腰，日本縱然不忿，也不敢在台海對抗中國。美國若自己都退，日本不敢不退。

對美國而言，她從來不是真正關心台灣，她只是希望利用台灣來遏制中國的發展，並且保證台積電為其所用。但時移世易，台積電部分已被掏空至美國，而且共和黨的選情出現不利情況，特朗普要扭轉局面，經濟上要得到中國的合作。

在伊朗問題上，亦要有中國的支持，所以他目前不願得罪中國，過去幾年的抹黑中國暫時大幅減少，他的媳婦回來後，大讚長城及整個旅程，說若10分滿分則要給12分。特朗普要擴建白宮的宴會廳，重要原因之一竟是怕招待習近平時不夠排場，此等情勢，是過去幾年都不可能的。

特訪華晤習，或被說服減阻撓

特朗普急著要把反華活動降溫，否則如何能在今年9月習近平訪美時製造良好氣氛，從而利用習為自己拉票？特朗普重提他第一任時對台的判斷--台灣離中國大陸很近，離美國很遠，他不願為台灣打仗。本是反華的鷹派魯比奧(Marco Rubio)亦認為，中國是想和平統一台灣。既然是和平的，賣軍火給台灣便不需要了。這種種新的放風，顯示習近平與特朗普用在討論台灣的3小時中，或許美國已被說服，認清形勢，對和平統一減少阻撓。

眾所周知，特朗普並非是一個能推行穩定政策之人，他現時的態度會否過一陣子又改變？這當然可能。但中國用的是圍棋策略，著重布局，製造形勢，使美國不得不採取中國願意見到的政策。當中的關鍵是科技與經濟的實力，人工智能、芯片、航天、太空探索等等中國都有重大突破。

特錯誤戰略，反造就中國發展

美國愈來愈要與中國和平相處，否則必蒙其害，特朗普如何精神不穩定也改變不了這大環境。正因為特朗普一系列錯誤戰略，遏制中國不成，反而造就了中國的發展。「川建國同志」的名號，並非浪得，中國可能還希望共和黨一脈能繼續掌權，從而保持穩定環境。

中美關係的微妙變化對中國的統一大業非常有利，台灣島內也有不少明白人看到新的形勢。在未來的一段時間內，大陸大有可能加強對台灣人民的號召，增加交流，鼓勵他們多到大陸訪問。台灣人民愈了解大陸，美國便愈會發現阻撓統一的政策無補於事，反而對美國不利，特朗普任內可能見到中國在統一上有巨大突破。

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[知識庫]哪些板塊易受台海局勢影響？

—半導體與晶圓代工：外資對地緣政治敏感，及擔心半導體供應鏈中斷風險，或會最先撤出市場。

—.軍工與國防板塊：可能因「軍費預算提升預期」而上漲。

—金融與保險：銀行、保險股因風險溢價，或與人民幣貶值預期而受壓。

—旅遊及酒店：地緣緊張時，這些消費性板塊可能因預期需求下降而受壓。

—中國科技巨頭：可能受中美關係與台海風險雙重影響。

（本文原載於5月15日《香港經濟日報》）