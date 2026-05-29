去年我在本欄曾經詳細寫過派息基金的運作、如何管理派息基金，以至投資派息基金要注意的地方。最近我重溫了這些內容，發現我沒有提到一點，那就是挑選派息基金時，還有另一個準則的，那就是：不要揀長期「潛水」的派息基金。

有投資經驗的讀者應該知道何謂「潛水」吧！在股票市場，一隻「潛水」的股票，即是現價仍然低於招股價。如果一隻上市多年的股票，現價仍然 「潛水」的話，幾乎可以肯定，這隻不會是優質的股票。

基金市場也如是，因為一隻歷史悠久的基金，如果現價仍然低於發行價（股票上市的價位稱為招股價，而基金則稱為發行價Launch Price），更加不可能是優質的基金了。

筆者建議大家在挑選派息基金時，要加入是否「潛水」，或長期「潛水」這個標準。(Shutterstock)

不過，如果是派息基金的話，值得給予多一點的體諒，因為派息基金每年都會將基金賺到的收益，主要是股息和債息的收益分派給單位持有人，因此，基金經理已經沒有多餘錢去「再投資」（Reinvest）；不派息的基金，基金經理收到股息或債息，可以拿去再投資。理論上，如果投資得宜，回報會比派了息的基金好的（這就是以股代息的好處）。

不過，即使如此，作為投資者，我仍然建議大家在挑選派息基金時，要加入是否「潛水」，或長期「潛水」這個標準。

股票的招股價，差異可以很大，但基金的發行價則比較統一，大部分都是10元或100元（如果以美元報價，就是10美元或100美元），個別會是20元或50元。這個資料，可以在Fund Factsheet中找到。大家只要用現價對比一下，就大致知道該基金是否仍然「潛水」了。

我查看過市場上大部分派息基金，現價都是在發行價之下的，即是說，如果投資者在基金發行時買入，並一直持有，盡管收到息，但卻是賺息蝕價的，即是總收益會被拉低了，至於低多少，就要看該基金的「潛水」深度了！

當然，如果投資者不是在基金發行時買入，而是在基金跌至低位時買入，又或者曾經在低位「溝貨」者，仍然有機會「財息兼收」的。只不過，我認為，絕大部分基金投資者，尤其是買派息基金者，都不會這樣做，也不太懂得做。所以，如果你持有的派息基金，現價是低於發行價的話，你很大可能是賺息蝕價了。

再者，現在環球金融市場，尤其是股票市場，都創了新高，或至少在高位。如果你持有的派息基金，尤其是股票類的派息基金，現價仍然要潛水的話，這基金都未必是優質基金了。

還有一點要注意，如果你見到一隻派息基金的價格是高於發行價時，也要進一步看看該基金是何時成立，如果時間太短，例如只有一兩年，或兩三年，也不能作準。最好有10年左右的歷史，即是經歷過2018年和2022年的環球市場跌市，或所謂「跌市的洗禮」，而仍然能夠「屹立不倒」，那就有機會是優質的派息基金。

這些基金為數不多，下期會舉一些例子跟大家再說明（待續）。