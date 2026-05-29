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紅磡香港體育館｜歐洲坊鐘錶呈獻：修哥九五至尊無限楓騷演唱會
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機場快綫優惠︱全日$25往香港站早晨入閘＋升級支援感應式卡和二維碼付費＋額外積分賞＋機票大抽獎

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:港鐵

　　香港國際機場二號客運大樓T2已投入服務，準備旅行出發乘搭機場快線的你，必睇最新資訊及優惠！機場快綫閘機已全面升級，推出感應式卡和二維碼付費乘車服務，6月30日前乘搭機場快綫即賞額外 1,000 MTR分，並可同時參加壓軸大抽獎，有機會贏取雙人商務艙來回機票。另外，機場快綫早晨專綫服務限時升級至全日適用，8月26日前用八達通於指定閘機進站，只需$25即可快捷由九龍站或青衣站乘搭機場快綫前往香港站，出行體驗更靈活。

 

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機場二號客運大樓5.27啟用︱公共交通及停車場指南＋最新自助登記區＋T2登機出發攻略

 

機場快綫優惠︱全日$25往香港站早晨入閘＋升級支援感應式卡和二維碼付費＋額外積分賞＋機票大抽獎

 

　　機場站二號客運大樓3、4號新月台已投入服務，當大家搭機場快綫抵達機場站時，兩邊車門及月台幕門均會開啟，只要跟住車廂指示就可以輕鬆前往T1或T2。車箱近車門位置貼有二維碼，一掃可以睇到T2航空公司資訊，落車時就更快更順利。

 

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　　為慶祝T2啟用，港鐵機場快綫同步推出「限時出行禮遇」獎賞活動，包括「機場快綫2 重賞」及升級版「機場快綫早晨專綫服務」。

 

一搭即賞額外1,000 MTR 分  

 

　　2026年5月27日至6月30日期間，每位合資格 MTR Mobile 會員只要使用已連結 MTR Mobile 賬戶的八達通，乘搭機場快綫往返機場站或博覽館站，以及香港、九龍或青衣站之間的合資格車程，即可一次性獲得額外1,000 MTR 分。

 

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大抽獎贏雙人商務艙機票 

 

　　2026年5月27日至6月30日期間，乘客每完成一程上述合資格車程，即同步獲得一次抽獎機會，參與第二賞壓軸大抽獎，有機會贏取國泰航空雙人商務艙來回機票一套，得獎者可於北京、上海、台北、東京、大阪、首爾、曼谷、新加坡、吉隆坡及峇里島 10 個亞洲人氣目的地之中任選其一。除大獎外，活動亦送出超過10,000份獎品，包括「機場快綫免費單程車票」連「價值HK$100 ELEMENTS 圓方餐飲現金券」500 份，以及「價值HK$25 機場快綫車費折扣」10,000 份。搭得愈多，參與抽獎次數愈多，中獎機會愈高。 

 

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$25早晨專綫全日優惠

 

　　好消息！原本只於指定早晨時段提供的「機場快綫早晨專綫服務」將限時升級為全日適用，而且包括週末及公眾假期。5 月 27 日至 8 月 26 日乘客只需使用有效八達通於指定閘機進站，便可以優惠價港幣 25 元，由九龍站或青衣站乘搭機場快綫前往香港站，時間預算更有彈性。 

 

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　　機場快綫閘機已全面升級，支援更多電子支付方式。除原有經 MTR Mobile 購買的「機場快綫車票二維碼」外，乘客亦可使用 AlipayHK 易乘碼、支付寶乘車碼、雲閃付 App 港鐵乘車碼及微信搭車碼等二維碼車票乘搭機場快綫，車費可直接由電子錢包扣減。

 

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