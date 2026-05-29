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CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略
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CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:AllRightsReserved

　　人氣角色CHIIKAWA今個夏天番嚟啦！創意品牌 AllRightsReserved（ARR）再度與官方授權方 Spiralcute International 合作，呈獻全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，8月1日至9月6日於尖沙咀 K11 MUSEA 及海濱舉行。Fans 最期待一定係全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置藝術，即率先了解四大主題區、預覽限定商品，留意預熱CHIIKAWA幻彩應援扇免費派，及早鳥門票優惠攻略。

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

 

四大主題收費展區

 

　　「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展特設四大主題區，包括：原畫宇宙、音樂互動宇宙、裝置藝術宇宙及機動藝術宇宙：CHIIKAWA巨型迴旋木馬，將分佈於K11 MUSEA內的兩大收費展區，其中6樓K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle的室內展區包括展覽空間及紀念品商店，位於地下Promenade的戶外展區則設有「CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置」。

 

展覽詳情：

　　•    四大主題區

　　•    全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬

　　•    首次於⾹港展出逾130幅原畫重現作品

　　•    巨⼤「賽蓮」雕塑及「⽑量暴增」造型CHIIKAWA海外⾸度登場

　　•    限定版展覽紀念品

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

 

　　Fans 最期待全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置藝術，瘋狂於維港海濱前與朋友打卡，迴旋⽊⾺上有不同CHIIKAWA及朋友們的可愛造型，而且迴旋⽊⾺⽇夜各有打卡賣點，展現出不同的⾵貌。粉絲留意了，要乘坐CHIIKAWA巨型迴旋木馬，必先預先購買【迴旋木馬座席券及特典套裝】，而且裝置僅16個座位，名額有限。

 

戶外展區「CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置」︱位置：K11 MUSEA地下Promenade

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

 

室內展區三大宇宙展覽空間︱位置：K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

 

　　室內展區同樣有焦點打卡位！【裝置藝術宇宙】匯集多組藝術雕塑，包括全球首度亮相的「⽑量暴增」造型吉伊卡哇、⼩⼋與兔兔雕塑，巨⼤化那孩⼦雕塑，展現出⼀個不可思議的世界空間。此外，海外⾸度登場的巨⼤「賽蓮」雕塑及電影版角色也將亮相，融合聲光感應技術，形成角色與空間共⽣的場域。

 

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

 

　　【原畫宇宙】展出超過130幅 Nagano 老師珍貴的原畫重現作品與角色設定畫。【音樂互動宇宙】將藝術延伸至聽覺，透過「睡⾐派對」主題設置，營造沉浸式聲景，結合舞台裝置藝術重現經典場景， fans一齊開心跳舞吧！  

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

 

6月11日預售門票及套裝攻略

 

　　特展門票將於 KLOOK 平台發售 ，並於6月11日（星期四）下午3時優先開賣三款優惠價格的「預售門票及套裝」，少量「預售門票及套裝」則會於貓眼官方平台發售。每個時段的入場名額有限，門票將嚴格按照先到先得的原則進行分配 。8月1日至5日外，8月6日起將按現場情況於KLOOK開放少量「正價門票」，實際將視乎當日現場情況而定展期內或將開放少量「正價門票」。

 

三款「預售門票及套裝」如下︰

 

　　（一）【一般⾨票】售價港幣$180，持票者進入展覽時可隨機獲贈一枚「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR磁石章（⾮賣紀念品，共8款，款式隨機發放），只需使⽤⼿機掃描，對應的角色便會在AR磁石章上幻化成AR藝術影像！
 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

【一般⾨票】預售價港幣$180

 

　　（二）【特典套裝】購買售價港幣$420，入場時可獲得「鉛筆造型互動小道具」，讓參觀者能透過互動與應援的方式，完全投入CHIIKAWA的藝術宇宙中。套裝還包含角色斜揹袋（非賣紀念品，款式隨機發放），以及1套8枚的「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR磁石章連調色盤底座。

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

【特典套裝】預售價港幣$420

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

 

　　（三）【迴旋木⾺座席券及特典套裝】港幣$550，除了「鉛筆造型互動小道具」、角色斜揹袋（非賣紀念品，款式隨機發放），以及1套8枚的「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR磁石章連調色盤底座外，更包括乘座迴旋木⾺一次（價值港幣$130），更會再額外獲一張《CHIIKAWA迴旋木⾺》紀念卡（⾮賣紀念品，共8款，款式隨機發放），而且更可以在紀念品商店經專屬隊伍購物。

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

【迴旋木⾺座席券及特典套裝】預售價港幣$550

 

一般門票：正價港幣$170（4-11歲）/港幣$200（12歲或以上）；預售價$180

特典套裝：正價港幣$450；預售價$420

迴旋木馬座席券及特典套裝：正價港幣$590（包括價值港幣$130的迴旋木馬座席券）；預售價$550

門票預售日期：6月11日下午3時 KLOOK優先開賣 

售票網站：https://s.klook.com/chiikawaartiverse

https://show.maoyan.com/qqw?nonce=4b645767326c4c6a47643949695753485634554441773d3d#/detail/482785

 

免費派發CHIIKAWA幻彩應援扇

 

　　6月6日及11日分別在尖沙咀及啟德，舉行限量「CHIIKAWA幻彩應援扇」免費派發活動，限量派發以CHIIKAWA三位主角—吉伊卡哇、小八和兔兔為設計的幻彩應援扇，留意只限已登記整理券人士領取，fans 可於6月2日率先於KLOOK登記領取「整理券」。而6月11日「預售門票」優先開賣當天，主辦單位將於啟德舉辦盛大的【開賣慶典】（僅限受邀嘉賓與傳媒參與），矚目的迴旋木馬藝術裝置將全球首度公開亮相。

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

  

免費派發CHIIKAWA幻彩應援扇詳情

「整理券」開放登記時間︰6月2日上午11時起

登記網站https://s.klook.com/chiikawa_freegift領取

免費紀念品日期及指定地點︰6月6日-尖沙咀（K11 MUSEA地下的士站）或6月11日-啟德（AIRSIDE地下低座大樓）

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

 

紀念品率先睇

 

　　所有展覽限定紀念品僅限持票人士選購，包括插畫家Nagano特別為本次展覽創作的全新《CHIIKAWA迴旋木馬》系列，將真實的迴旋木馬化身成獨家主題紀念品，包括有萬眾期待的角色吊飾公仔（吉伊卡哇、小八和兔兔）連場景座、迴旋木馬音樂盒及迴旋木馬座檯燈等。 

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略

購買《CHIIKAWA迴旋木馬》吊飾公仔連場景座套裝，將獲贈限定收納袋一個及收藏卡一張（共三款，款式隨機發放）

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展

日期2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）

地點尖沙咀K11 MUSEA暨海濱（如下）

室內展廳：展覽空間及紀念品商店展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

戶外展區：CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

 

Tags:#CHIIKAWA ARTIVERSE 特展#尖沙咀#K11 MUSEA#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#著數優惠#Jetso#Hot deals
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