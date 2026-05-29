Xiaomi 17T Pro｜Leica 5倍光學長焦，超大電池性能強勁

小米發表全新17T系列，定位為兼顧 Leica 影像、旗艦性能與長續航力的準旗艦手機。新機主打同價位唯一Leica 5倍光學長焦鏡頭，並配備德國萊因TÜV四重護眼認證顯示屏，再加入 Leica Live Moment，將日常瞬間化作更具故事感的動態影像。

17T系列分別有17T及17T Pro兩款，當中17T Pro有較強規格，而香港推出的17T Pro 提供256GB、512GB及1TB 三個版本，售價分別為$4,999、$5,499及$5,999，並設有黑、紫及藍三色機身選擇。手機採用全平面機身設計，厚8.25毫米、重219克，支援IP68防水防塵，機身側面加入拉絲紋理，配合更小巧、更低的相機模組，整體觀感更簡潔。

17T Pro熒幕上方設有3,200萬像素自拍鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

手機採用全平面機身設計，機身側面加入拉絲紋理，配合更小巧、更低的相機模組，整體觀感更簡潔。

17T Pro配備Leica三主攝鏡頭，包括主攝、5倍光學長焦及趣廣角。

17T Pro採用6.83吋1.5K AMOLED熒幕，解像度為2,772 x 1,280，支援144Hz刷新率、3,500nits峰值亮度、1nit超低亮度、HDR10+及Dolby Vision顯示。小米今次亦加入Xiaomi Vision Care技術，能自動適應環境光線條件，管理藍光、閃爍及動態模糊，長時間觀看會較舒服。這個技術更讓17T系列成為首款獲得TÜV萊因四重護眼認證顯的產品，並為小米贏得首個TÜV萊因智能護眼認證。

機身右側設有音量鍵及電源鍵。

USB Type-C介面設於機底，支援100W有線快充。

17T Pro支援雙卡雙待，亦支援eSIM功能。

17T Pro的相機功能與其他小米的手機相若，亦內置了不同的Leica濾鏡。

加入動態相片Leica Live Moment 功能，將日常瞬間化作更具故事感的動態影像。

攝影是17T Pro 的最大賣點。5,000萬像素Leica主鏡採用Light Fusion 950影像感光元件，支援f/1.67大光圈及OIS光學防震。5,000萬像素Leica 5倍長焦鏡頭同樣支援OIS光學防震，提供 115mm等效焦距、30cm微距攝影、10倍光學級無損變焦及高達120倍AI超高倍變焦。影片攝錄方面，17T Pro 支援 8K 30fps、4K 120fps及 4K HDR10+ 60fps，亦支援最高4K 60fps Log影片錄製及電影模式影片錄製。

17T Pro搭載採用3nm製程的MediaTek Dimensity 9500處理器，內置12GB記憶體，配合3D IceLoop散熱系統之下，安兔兔測試分數有 333萬，效能屬旗艦級。手機亦內置7,000mAh高能量矽碳電池，支援100W有線快充、50W無線快充及22.5W有線反向充電。

17T Pro採用6.83吋1.5K AMOLED熒幕，支援144Hz刷新率。

17T Pro搭載採用3nm製程的MediaTek Dimensity 9500處理器，安兔兔測試分數有 333萬，效能屬旗艦級。

Leica主鏡採用Light Fusion 950影像感光元件，拍攝的畫面質素不俗。

Leica 5倍長焦鏡頭支援OIS光學防震，拍攝遠景也有清晰影像。

總結

市場上有不少配備同級5倍光學鏡頭的手機，惟17T Pro在價格上有明顯的優勢，尤其是1TB版本的定價最吸引。加上高效能、大電池、高規格熒幕等配置，17T Pro能滿足對重視影像及續航力的用家。此外，即日至6月39日，購買17T系列即送價值$369的REDMI耳罩式耳機Neo，另有額外12個月保修、6 個月碎屏保障服務一次及Spotify、YouTube Premium、100GB Google One的試用優惠。

作業系統：Xiaomi HyperOS 3

處理器：MediaTek Dimensity 9500 4.21GHz八核心

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

顯示屏：2,772 x 1,280像素，6.83吋多點觸控AMOLED

制式：GSM Band 2/3/5/8 / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/48 / 5G n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/34/38/39/40/41/48/66/71/75/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素角+ 5,000萬像素5倍長焦 + 1,200萬像素120°超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置 7,000mAh

體積：162.2 x 77.5 x 8.25 毫米

重量：219 克

售價：$4,999 (256GB) / $5,499 (512GB) / $5,999 (1TB)

查詢：小米 3077 3620