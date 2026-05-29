Visa信用卡最新旅遊優惠：TableCheck訂日本餐廳9折／全球Banyan Group酒店8折／泰國call Grab 7折（內附所有優惠連結）

香港人出名精打細算，出外旅遊買機票訂酒店當然要格價，去旅行時都會計算用哪個方法付款最「著數」！用八達通銀包匯率最好？Debit card可以於匯率低的時候提早兌換外幣？用信用卡海外簽帳有幾倍積分？不過，這些可以只有2-3%的差別，總不及折扣優惠來得實際！Visa信用卡剛推出新一輪「#TravelWithVisa」優惠，涵蓋日本、新加坡、台灣、泰國等熱門旅遊目的地，由出發前安排住宿到當地吃喝玩樂都有不同的折扣或獎賞。當中最吸引的是Accor Hotels、Banyan Group及IHG酒店&度假村的8折訂房優惠，其次就是TableCheck訂日本餐廳9折，喜歡去日本玩的朋友要留意。

【酒店及網上旅遊平台優惠】

Accor Hotels

● Visa Platinum、Visa Signature和Visa Infinite持卡人於大中華區雅高酒店連續兩晚入住行政房或以上房型，可享八折優惠

● 需註冊成為ALL Accor 會員，並輸入優惠代碼 VISAIN 以享受此優惠

● 預訂日子：即日起至2026年9月30日／入住日子：即日起至2026年9月30日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/accor-hotels/171926?search=accor

Banyan Group

● 於全球參與酒店預訂最少兩晚住宿，可享最佳可訂房價（Best Available Rate）八折優惠

● 憑優惠碼 VISABT 即享優惠

● 預訂日子：即日起至2026年5月31日／入住日子：即日起至2027年8月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/banyan-group/172676

馬爾代夫Angsana Velavaru

Expedia

● 預訂指定酒店可享高達8%折扣優惠

● 憑優惠碼 VISAYRO 即享優惠

● 預訂日子：即日起至2026年12月31日／入住日子：即日起至2027年3月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/expedia/173476?category=18

Hotels.com

● 預訂指定酒店可享高達8%折扣優惠

● 憑優惠碼 VISA8 即享優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月30日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/hotelscom/173474

IHG 酒店 & 度假村

● Visa持卡人可於亞太區指定酒店最優惠彈性房價（Best Flexible Rate）享八折優惠

● 登記成為 IHG One Rewards 會員並透過專屬連結訂房，即享優惠

● 預訂日子：即日起至2026年12月31日／入住日子：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/ihg%E9%85%92%E5%BA%97%E5%BA%A6%E5%81%87%E6%9D%91/150837

NIPPONIA

● 於 NIPPONIA 鞆港町、NIPPONIA 美山鶴ヶ岡山之鄉及 NIPPONIA 五個荘 近江商人之町預訂享九折優惠

● 透過各飯店官方網站完成預訂，並在結帳頁面輸入優惠碼VISAOFFER，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2027年3月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/nipponia/177852

Trip.com

● 酒店訂房可享高達 8% 折扣優惠，預訂機票可享高達 3% 折扣優惠

● 以有效的 Visa 卡付款，並在結帳頁面輸入酒店優惠碼VISAHKTRIPHTL或機票優惠碼VISAHKTRIPFLT，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/en_hk/visa-offers-and-perks/tripcom/168752?category=18

Visa 豪華酒店系列

● Visa Platinum、Visa Signature 和 Visa Infinite 持卡人可於半島酒店、柏悅酒店和香格里拉等優質豪華酒店尊享精選禮遇

● 預訂日子：即日起至2026年12月31日／入住日子：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/visa-luxury-hotel-collection-vlhc/114996

【日本】

TableCheck

● 於東京、京都、大阪精選餐廳享九折優惠（餐廳包括燒肉Ushigoro、六歌仙等）

● 經指定網頁預訂餐廳並享用優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/tablecheck/160368

Sushi Kimura

阪急百貨店

● 於指定門市獲取購物優惠券以享購物九五折優惠

● 須到各門店指定發放地點，出示有效護照以享用優惠

● 優惠期限：即日起至2027年3月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/%E9%98%AA%E6%80%A5%E7%99%BE%E8%B2%A8%E5%BA%97/177862

KIMONO TEA CEREMONY MAIKOYA（茶道與和服體驗）

● 指定體驗項目可享八五折優惠

● 透過指定體驗項目連結預約，並在支付頁面輸入優惠碼VISA-SPECIAL2026，即可享用優惠

● 優惠期限：即日起至2027年3月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/kimono-tea-ceremony-maikoya/170202

Wabunka（金繼、抹茶、和菓子、味噌製作體驗）

● 所有體驗項目可享九五折優惠

● 經 Wabunka 平台預約並以有效的 Visa 卡支付，即可享用優惠

● 優惠期限：即日起至2027年3月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/wabunka/177854

金繼體驗

THE TOKYO PASS

● THE TOKYO PASS 所有商品可享九折優惠

● 經 THE TOKYO PASS 平台購買、輸入優惠碼VISAOFFER，並以有效的 Visa 卡支付，即可享用優惠

● 優惠期限：即日起至2027年3月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/the-tokyo-pass/177856

大阪樂遊券

● 「Discover OSAKA」APP 購買大阪樂遊券享九折優惠

● 於「Discover OSAKA」應用程式內的活動頁面兌換，並以有效的 Visa 卡支付，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2027年3月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E6%A8%82%E9%81%8A%E5%88%B8visa%E6%8A%98%E6%89%A3/161914

【新加坡】

皇家信天翁

● 黄昏日落晚餐航遊、浪漫夜景航遊及早餐航遊（寵物友善）享八五折優惠

● 於結帳頁面輸入優惠碼VISASUNSET15，並以有效的 Visa 卡支付，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/en_hk/visa-offers-and-perks/royal-albatross/152230

新加坡樂天免稅店

● Visa Infinite：消費滿250 新加坡元可享 50 新加坡元優惠

● Visa Signature：消費滿 150 新加坡元可享 15 新加坡元優惠

● 優惠只適用於位於樟宜機場第1至第4 運大樓的新加坡樂天免稅店

● 優惠期限：即日起至2026年10月16日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/lotte-duty-free-singapore/172070

Museum of Ice Cream Singapore

● 購買四張或以上門票享八五折優惠

● 於網上結帳時以有效的 Visa 卡支付，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2027年3月31日

● https://www.visa.com.hk/en_hk/visa-offers-and-perks/museum-of-ice-cream-singapore/152232

Museum of Ice Cream Singapore

Avis

● 購買四張或以上門票享八五折優惠

● 租車可享高達六五折優惠

● 經指定網站預訂租車服務，並以有效的 Visa 卡支付，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/en_hk/visa-offers-and-perks/avis/141275

【台灣】

老四川

● 於店內「單點」菜單消費滿 850 新台幣，可享九五折優惠

● 結帳前向櫃檯出示台灣以外之護照或外僑居留證，並使用有效的 Visa 卡支付，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/%E8%80%81%E5%9B%9B%E5%B7%9D/158586

鼎王麻辣鍋

● 可享免費升級鴛鴦鍋

● 結帳前向櫃檯出示台灣以外之護照或外僑居留證，並使用有效的 Visa 卡支付，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/en_hk/visa-offers-and-perks/tripodking-inc/129904?redemptionCountry=215

無老鍋

● 可享免費升級鴛鴦鍋

● 結帳前向櫃檯出示台灣以外之護照或外僑居留證，並使用有效的 Visa 卡支付，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/en_hk/visa-offers-and-perks/wulao/129905?redemptionCountry=215

昇恆昌

● 享高達九折購物優惠

● 結帳前向櫃檯出示台灣以外之護照或外僑居留證，並使用有效的 Visa 卡支付，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/zh_hk/visa-offers-and-perks/%E6%98%87%E6%81%86%E6%98%8C/152580

漢神百貨

● 當日持同一張Visa信用卡於全館消費滿 12,000 新台幣可獲贈「旅趣後背包」乙份

● 出示有效的 Visa 卡、台灣以外之護照或出入境許可證、以及顯示相同卡號之收據或發票，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/en_hk/visa-offers-and-perks/hanshin-department-store/139668?redemptionCountry=215

新光三越百貨

● 申請「遊客貴賓卡」並可享高達九折指定購物優惠

● 申請「遊客貴賓卡」時出示有效的 Visa 卡及台灣以外之護照或出入境許可證，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/en_hk/visa-offers-and-perks/shin-kong-mitsukoshi-department-store/152480?redemptionCountry=215&category=97

Hertz

● 租車高達八五折優惠，附司機租車服（Chauffeur Drive）九五折優惠

● 經指定網頁預訂租車服務，並以有效的 Visa 卡支付，即享優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/en_hk/visa-offers-and-perks/hertz/177990?redemptionCountry=215&category=18

【泰國】

大倉遊輪

● 於「河畔交響曲」晚餐巡遊季節限定懷石料理及鐵板燒套餐優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://destinations.visa.com/thailand/#/discover/69cd4fc2c78f350810deb166

Central Department Store

● 高達1,600泰銖購物禮券

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://destinations.visa.com/thailand/#/discover/69cd4a3999a4e77a19cf2dec

TAGTHAi Pass

● TAGTHAi digital pass享八折優惠

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://destinations.visa.com/thailand/

Grab

● 每程車費享七折優惠，每程上限80泰銖

● 於 Grab 應用程式內輸入優惠碼 VISATH、選用 GrabPay 並以有效的 Visa 卡付款，即享優惠。

● 優惠期限：即日起至2026年12月31日

● https://www.visa.com.hk/en_hk/visa-offers-and-perks/grab-transport/175202