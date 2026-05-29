澳門城市記憶微縮版 從歷史建築到街道場景 「昉·工作室」的懷舊文創模型

唔少人遊澳門，都喜歡買些具澳門特色的冰箱貼作為紀念品，當中有大三巴造型的、葡國磚的，款式林林總總，我就會推介「昉·工作室」的懷舊信箱及澳門街道名牌設計的產品，造工夠靚，3D打印後全人手逐一上色，絕非坊間量產質素可比。

門外貼滿色彩繽紛的微縮信箱磁石貼，非常搶眼。

小店地方不大，但值得細看的文化建築模型及微縮情景紀念品不少。

位於瘋堂區水井斜巷的「昉·工作室」。

「昉·工作室」位於瘋堂區的一條小街水井斜巷，門外貼滿五顏六色的迷你信箱牆非常搶眼；但好多人都不知道，「昉·工作室」除了生產澳門場景模型紀念品，諸如以信箱及澳門街道名為設計的冰箱貼大受歡迎外，其另一「澳門文化建築模型」微縮系列，當中主題除大家熟悉的大三巴，仲有唔少非主流的歷史建築，好像玫瑰聖母堂、風順堂、東望洋炮台、八角亭，以及某些歷史年代久遠的學校，如粵華中學金源樓舊址、聖羅撒女子中學、培正中學行政樓等，細緻和像真度之高，作為澳門人觀之彷彿重臨舊地，勾起不少昔日城市記憶。

1:200的玫瑰聖母堂文化建築模型，俗稱板樟堂，歷史氛圍及華麗外觀吸引無數遊客。

經歷半年開發的大三巴牌坊模型，以60年代景觀作為參考。

澳門另一著名建築聖老楞佐堂，又名風順堂。

這位於瘋堂斜巷（荷蘭園正街35-36號）的歷史建築相信大家不會陌生。

創辦人勞健偉Alan 本身是澳門大學歷史學碩士，他表示：「品牌創辦於2019年，2020年正式成立公司，以製作澳門特色模型產品為主，包括完整立體的歷史建築模型，以及澳門特有場景元素的小模型；創辦工作室嘅原因，係覺得澳門有很多有價值的建築及景物，卻未必為眾人所知，希望可藉此為出發點，以製作模型呢個方式比更多人知道。」

店內的出品全以3D打印後全人手上色，Alan話希望顧客喺呢度買到嘅除咗創意，仲有手作的溫度和價值。

工作室出品主要分「澳門文化建築模型」及「澳門場景模型」兩大系列，前者更代表了品牌的獨特性；要完成一個建築物模型的產品，首要當然是搵資料定案，不斷搜尋相關資料如建築設計圖、現場拍攝圖片外貌等；第二步是模型生產，這亦是最複雜的地方，需以3D打印後再上色，其中包括3D數據建模，然後打印出嚟，最後將打印好的模型人手上色成為商品，單在學習3D技術上，Alan就花了一年時間以上。

加思蘭花園歐戰紀念館文化建築模型，無論做工和上色都非常精細。

澳門中華總商會附設悅書報室，俗稱八角亭，可以說是水坑尾附近的地標。

東望洋炮台，唔少遊客都會到此一遊。

1:150的南灣舊利瑪竇小學大樓模型，淡黄外牆加上獨特的瓦頂圍牆，非常漂亮的建築。

位於八角亭附近的和麗女神噴泉，是澳門僅存兩座的其中之一。

「雖然呢個系列一開始就知道係唔賺錢嘅，花半個月甚至一個月才完成一個建築物模型，可能只賣出幾個，講緊係幾千蚊嘅收入，但我哋嘅初心係希望將有價值嘅建築物，好似澳門有唔少嘅百年校舍，推廣至社會大眾層面，令大眾知道佢嘅價值。而選擇做模型嘅原因，是因為模型首要嘅就係要做到靚，自然就可以吸引到人，佢唔純粹係一個產品，除咗裝飾性，同時可以做到教學性，係有互動嘅，只要你喺澳門生活，就一定曾經見過呢啲建築物，這就是我哋堅持一直做該系列嘅原因。」

但如此類建築物模型並非主流，能成功打入市場的，必需CP值高的商品，Alan表示：「澳門做文創，好多時都需靠向政府申請資助，但我哋卻由零開始一直自負盈虧，正正亦因為咁，我哋才更要做到貼近市場需要，要做到零距離，繼而生產出市場需要嘅產品，信箱同街牌呢類小型文創產品就係當中成功的系列。亦是在開業3年後，讓工作室轉虧為盈的轉捩點。」

正因為要貼近市場，所以Alan會不斷吸取市場feedback，從中觀察商品受歡迎的原因。「好似信箱磁石貼呢樣產品，顧客對其共鳴遠大於建築物模型，簡單嚟講我哋做緊嘅係販賣感情，顧客願意付錢購買呢件商品，除咗覺得佢靚，另一原因係佢哋從中產生連結，好似信箱磁石貼咁，大部分港澳人都有連結，只要係喺呢個地方長大都會對舊信箱有記憶。」

以懷舊鐵閘和澳門獨有綠色街道圍欄為設計的名片座。澳門幣135。

加入貓咪元素的信箱磁石貼。澳門幣30。

多款顏色的信箱磁石貼，更可現場即席寫上不同的留言。

貓咪信箱鐘，澳門幣150。

店內另一人氣產品，有不同澳門名街道可供選擇。澳門幣50。

懷舊鐵閘門冰箱貼，全人手逐一上色。澳門幣60。

另一成功因素，是市面絕大部分文創產品均為量產，但工作室則為3D打印後人手逐一上色，「我哋嘅定位從來唔係以量取勝，希望顧客願意買我哋嘅產品，係源於呢樣嘢喺其他地方搵唔到，除了創意，還有手作嘅價值，每一個都唔一樣，好似信箱咁，每個顏色都不一樣，顧客更可以喺信箱上面加上佢哋想加嘅訊息，由單純的裝飾品，變成有個性化、有感情嘅紀念品。」

就連街牌磁石貼亦可做到客製化，「澳門有好多唔同嘅街，如果你住喺嗰條街都會想買返去做紀念，消費層唔只限於遊客，好多本地人都會買；只要係真實存在嘅街名，我哋都可以做到，大概一個禮拜就可以起貨。」

但Alan強調：「歷史建築物模型雖然冇錢賺，但可以話係我哋嘅初心，如果冇呢個系列，就會變成一個出售紀念品模式嘅品牌，呢個系列係為澳門人而設，本身嘅意義遠超於金錢上嘅價值，讓澳門人可藉此買返佢哋嘅回憶，唔同年齡嘅人會有唔同嘅回憶，這亦是我哋工作室仍然存在嘅原因。」

澳門特色的站立街牌套裝。

大三巴冰箱貼見得多，但散落於大三巴不同部份的浮雕卻十分罕見。

你會想帶走澳門的垃圾桶模型嗎？

昉·工作室

地址：澳門水井斜巷8號

電話：853 -6803 1243

營業時間：11am-7pm





（部分圖片由 昉·工作室提供）