歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
AI代理吞噬軟件產業？Anthropic示警SaaS公司有破產風險！揭開SaaS護城河被AI填平的殘酷真相！
數碼創科

AI代理吞噬軟件產業？Anthropic示警SaaS公司有破產風險！揭開SaaS護城河被AI填平的殘酷真相！

智城物語
方展策
智城物語

　　AI代理（AI Agents）的崛起，正以前所未有的速度重塑「軟件即服務」（Software as a Service, SaaS）產業的商業底層邏輯。當AI代理不再只是人類工程師的輔助工具，而是變成能自主開發軟件、跨系統操作的超級開發者時，市場上開始蔓延一股「SaaS將死」的焦慮。AI巨頭Anthropic 執行長阿莫戴更揚言，SaaS公司不跟上 AI 轉型，可能會面臨破產風險。究竟AI是正在消滅SaaS軟件，還是迫使整個產業作出結構性轉型？

 

Read More

AI代理強勢崛起！Claude Cowork攻入法律、財務核心流程，SaaS軟件業面臨結構性崩潰？

AI代理新時代降臨？OpenClaw讓AI模型從「會說話」進化成「會做事」！顛覆全球AI產業遊戲規則！

 

AI代理讓Anthropic營收暴增

 

　　過去一、兩年，AI在軟件工程領域的角色已發生質變。Anthropic旗下AI代理Claude Code負責人波里斯·切爾尼（Boris Cherny）指出，AI代理時代已經來臨，AI已從單純的軟件工程師輔助工具，蛻變成為能自主開發軟件、甚至自我迭代更新的超級開發者。

 

　　切爾尼坦言，現時他幾乎不會親手編寫程式碼，而是透過發送提示詞（Prompt）來指揮Claude Code寫代碼，有時甚至讓Claude Code去引導另一個AI代理協作編程。這種技術躍進帶來了極大的商業價值。Anthropic在2025 年中旬的年化營收只有40億美元；2026 年４月，倍增到300億美元；想不到一個月後，更暴升至470 億美元（約3,666億港元）。其背後最大的推動力，正是AI代理Claude Code與Claude Cowork。

 

　　SaaS產業過去十年的輝煌，建立在高昂的轉換成本、陡峭的學習曲線等護城河之上。企業一旦導入一套龐大且複雜的SaaS系統（如ERP或CRM），員工習慣使用其操作介面（UI），加上公司數據深深根植於其資料庫中，如貿然更換這套系統，便會面臨極大的營運中斷風險與資源耗損。

 

AI代理吞噬軟件產業？Anthropic示警SaaS公司有破產風險！揭開SaaS護城河被AI填平的殘酷真相！

切爾尼在Podcast節目《Big Technology》指出，現時Claude Code已經100%由Claude Code自己寫出來，實現AI自主迭代更新。（圖片來源：翻攝Big Technology Podcast影片）

 

AI代理瓦解SaaS軟件護城河

 

　　然而，AI代理卻輕易瓦解這些護城河。首先是轉換成本的消除。過去將公司數據與工作流程從一個SaaS系統轉移到另一個系統，需要IT部門耗費數月時間。如今，企業可以指示AI代理，由自動掃描舊系統、梳理數據結構、撰寫API串接程式，並在極短時間內完成數據遷移。切爾尼指出，隨著AI代理處理跨平台任務的能力與日俱增，軟件公司將無法再以「客戶覺得轉移太麻煩」作為維持既有優勢的護城河。

 

　　其次是開發門檻的急遽降低。在AI工具的賦能下，即便是完全沒有編程經驗的一般用戶，也能要求AI代理開發出針對自身獨特商業環境的專屬軟件。當軟件開發的邊際成本趨近於零，企業無需再忍受通用型SaaS軟件為滿足大眾需求而變得過度臃腫的設計，這直接威脅標準化SaaS產品的生存空間。

 

　　再者是操作介面的邊緣化。以往SaaS公司不斷花費巨資優化UI介面，設計出一大堆密密麻麻的按鍵、層層疊疊的選單，但在AI代理時代下，工作流程變為「人類下達意圖 → AI代理執行操作」，讓用戶可以完全繞過這些複雜的軟件介面。因此，AI未必會徹底消滅SaaS軟件，但卻正在剝離SaaS的表層價值，迫使其退守至系統底層。

 

SaaS化身資料容器與合規引擎

 

　　AI代理雖然能按用戶要求產製各式各樣的軟件工具，但企業軟件系統講求的是運作合規性、存取權限管控、以及不可篡改的稽核軌跡，這未必是AI生成的小工具所能應付，也是大企業願意為企業軟件支付高昂費用的真正原因。

 

　　大企業不可能將核心的財務帳本、合約庫或員工機密資料，完全交由一個偶爾會產生幻覺（Hallucination）的AI代理來儲存與管理。這意味著企業依然極度依賴穩固、安全的紀錄系統。未來企業軟件架構將演變為雙層結構：前台是高度動態、由AI驅動的協作層，員工透過AI代理操作各種業務流程；後台則是由SaaS組成的資料容器與合規引擎。

 

　　SaaS公司若能看清這一點，轉而強化資料庫的穩定性與API的開放性，便有機會在這波AI浪潮中倖存下來。Anthropic 執行長達里歐·阿莫戴（Dario Amodei）警告，SaaS 公司應及早進行AI轉型：「個別SaaS 公司很有可能面臨市值下跌、破產，甚至徹底倒閉，但這取決於它們的應對方式。」

 

AI代理吞噬軟件產業？Anthropic示警SaaS公司有破產風險！揭開SaaS護城河被AI填平的殘酷真相！

阿莫戴表示，中小企業雖佔美國經濟近半比重，但相比起大企業卻一直處於軟件資源弱勢。他認為，AI 首次讓這種資源不對稱有機會被拉近。（圖片來源：翻攝Anthropic官方YouTube影片）

 

SaaS公司導入 AI重構新護城河

 

　　在既有護城河失效的同時，新的競爭優勢正在逐漸成形。網絡效應（Network Effects）在AI時代的重要性將顯著提高。就算任何人都能在幾小時內用AI寫出一款功能完備的通訊軟件，但若沒有用戶在上面互動，軟件依然毫無用處。這意味著SaaS公司的競爭核心將從「程式碼的優劣」回歸到「人與人的連結」和社群生態的經營。

 

AI代理吞噬軟件產業？Anthropic示警SaaS公司有破產風險！揭開SaaS護城河被AI填平的殘酷真相！

Anthropic新推出Claude for Small Busines，可連結第三方SaaS軟件如QuickBooks、Google Workspace、Microsoft 365等，讓中小企用戶可以繞過軟件介面，由AI代為執行業務操作。（圖片來源：翻攝Anthropic官方YouTube影片）

 

　　專有資料（Proprietary Data）也會成為SaaS的防護壁壘。大型語言模型透過閱讀網上所有公開資料進行訓練，但它們絕對沒有某家公司過去十年的內部採購合約、或是某醫療機構的病患看診記錄。長期深耕特定領域的軟件公司，其專有資料庫應記錄了無數次人類員工如何解決系統報錯、或是如何應對法例灰色地帶的真實經歷。因此，SaaS公司的價值在於將這些AI模型無法觸及的專有資料與AI 推理能力結合，產出的精準洞察與自動化決策，這是難以被AI輕易取代的重要資產。

 

　　此外，規模經濟（Economies of Scale）定律在AI時代不但沒有失效，反而會被放大。當一家SaaS公司投入數億十美元建構全球分布的伺服器與資料庫，這筆龐大的固定成本可以被攤分到數萬、甚至數十萬的企業客戶身上，意味著服務每一位新增客戶的邊際成本會不斷逼近於零。SaaS公司可以利用這種利潤空間大打價格戰，或者在不漲價前提下將最先進的功能免費內建給現有客戶。如此一來，即使AI編寫的軟件造得再好，也無法在單位成本上與之抗衡。

 

　　由是觀之，AI對 SaaS 軟件的衝擊絕非一視同仁，而是像一把手術刀般精準地切除轉換成本、學習曲線等壁壘。如軟件公司的護城河是建立在網絡效應、專有資料或規模經濟上，不但不會被淘汰，反而會因為導入 AI 而獲得更強大的成長動能。

 

Tags:#AI代理#Anthropic#數碼創科
Add a comment ...Add a comment ...
白領神話崩塌！當辦公室工作逐步自動化，誰將是人力淘汰賽最後生存者？剖析AI如何重塑職場版圖！
更多智城物語文章
白領神話崩塌！當辦公室工作逐步自動化，誰將是人力淘汰賽最後生存者？剖析AI如何重塑職場版圖！

投票區

日本擬設國家情報局
35
|
0

你認為日本成立「國家情報局」主要目的是？

提升國家安全
14%
強化軍事能力
14%
應對地區局勢
6%
推動再軍事化
63%
無意見
3%
投票期：2026-06-01 ~ 2026-07-01
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處