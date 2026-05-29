1周部署 | 連敬涵：港匯弱港股「六絕」應驗，牛熊線構關鍵阻力位

嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

香港股票分析師協會理事連敬涵於《一周部署》表示，港股5月下旬失守牛熊線並甚至曾穿兩萬五，預計由於資金持續流出港股轉而追捧外圍熱點板塊，港匯偏弱，「六絕」將會應驗，之後即使資金輪動重新流入科網股，牛熊線仍將對後市構成關鍵阻力位。

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