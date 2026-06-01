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2026年5月14日晚，北京人民大會堂舉行特朗普訪華歡迎國宴。席間不少人上前與馬斯克(Elon Musk)合照，小米創辦人雷軍亦主動走近，握手後拿出手機要求自拍。馬斯克先露出一臉無奈的表情，之後仍大方配合，眨單眼做出古怪表情與雷軍合照。這段影片迅速在社交平台爆紅，成為當晚其中一個最有趣的場面。見到此情此景，有感而發。
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雷軍與馬斯克

財識兼收
止凡
財識兼收

　　2026年5月14日晚，北京人民大會堂舉行特朗普訪華歡迎國宴。席間不少人上前與馬斯克(Elon Musk)合照，小米創辦人雷軍亦主動走近，握手後拿出手機要求自拍。馬斯克先露出一臉無奈的表情，之後仍大方配合，眨單眼做出古怪表情與雷軍合照。這段影片迅速在社交平台爆紅，成為當晚其中一個最有趣的場面。見到此情此景，有感而發。

 

　　馬斯克除了是一位成功商人之外，更是一位改變人類未來的工程師及發明家，他創辦Tesla，推動電動車及電池技術革命，亦創辦SpaceX，實現可重用火箭，大幅降低太空旅行成本，還創建了SolarCity、Neuralink及xAI等項目，涉足太陽能、腦機介面及人工智能等領域。電動車、太空運輸、再生能源及可持續能源等，任何一項成就都足以改變世界，名留青史。他被譽為現代愛迪生及愛因斯坦結合體，以極致目標及第一性原理不斷挑戰不可能。

 

　　雷軍於1992年加入金山，由程序員做起，最終當上總裁一位，其後轉做投資人。2010年40歲時創辦小米，憑藉高性價比、高黏性產品與IoT思維，快速將小米打造成智能手機及硬件巨頭。與馬斯克相比，雷軍像一位執行者，而非真正發明家。他無開創電動車、火箭或腦機介面等「由0到1」的突破性技術，主要靠洞察市場風口、極致性價比及生態鏈策略取勝。雖然商業成就顯赫，但在改變人類未來格局的層面，始終及不上馬斯克。

 

雷軍與馬斯克

馬斯克與雷軍合照時，眨單眼做出古怪表情。（網上圖片）

 

　　見到雷軍要求與馬斯克合照時，有如一個小粉絲。現實上，雷軍也只能做一名粉絲，因為小米的生存，也需要市場上先有了相關產品及技術，再把產品「發揚光大」。例如小米及一眾國內品牌的電動車，如雨後春筍般瘋狂發展，時間上發生於Tesla於上海設廠之後。話不用說得太明白吧，道義上也需要多謝馬斯克呢。

 

　　雷軍絕不是一無是處，他是一位非常成功的商人，小米在雷軍帶領下，勝在能適應內地市場。Tesla的電動車在內地銷情並不理想，不少人歸咎於政治問題或補貼等因素。然而，Tesla於產品設計上亦確實出現問題，有內地用家指Tesla電動車太單調，沒有太多options。內地企業的強項之一，就是對手出一款產品後，很快將之抄襲，再優化，並多出產幾款選擇，迎合消費者口味。內地電動車企業的產品，有不少貼心貼身的options，加上其他手段，與地方政府關係也好，國家補貼也好，民族情懷也好，損人不利己的減價戰也好，總之用盡方法把對手踢出局再算。這是一眾內地企業，於弱肉強食的市場，所演化出來的生存策略，而事實證明小米比Tesla更能於內地生存。

 

　　別只說中國這個外資較難應付的市場，Tesla剛於2026年5月19日正式通知印度政府，不會在印度設廠，結束了多年來的談判，其中一個主因是稅款問題，相信「官字兩個口」這句話同樣適合印度政府。話說回來，放棄於印度設廠，對Tesla未必是壞事，於印度的土壤上做生意，估計雷軍比馬斯克更能夠生存。

 

　　作為投資者，投資時可以有個人的道德準則。例如賭業股不要買，因為不贊成賭博；軍工股不要買，因為不贊成戰爭；領展不要買，因為她壓榨小商戶；小米不要買，因為她只會抄襲。談道德絕無問題，不過在商言商，在當刻的政治法制下，要成功就要這樣。有時候，投資未必需要投入太多感情吧。

 

　　從前我偏向欣賞馬斯克這類人物，現在亦理解雷軍的處境及能力。始終，天才也要看土壤，我覺得兩位都是人才，甚至天才。一個是發明商業天才，一個是叢林國度中建立巨企的天才。後者的產品需要前者的發明，而前者於後者的世界做生意卻困難重重。難怪兩者兩遇，前者只好做個小鬼臉。

Tags:#財識兼收#馬斯克#雷軍#特斯拉#小米#人工智能#電動汽車#電池技術#SpaceX#可重複使用火箭#太空旅行#可再生能源#可持續能源#創新#投資者#中國#印度#道德#商業
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