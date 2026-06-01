美伊戰爭，霍爾木茲海峽被封，石油、其副產品和鋁被卡，出不了口，全球供應鏈要斷，工廠要執笠，還有乜股可買？

中國海關總署發出今年1月份至4月份的外貿數據，出入口總值2.32萬億美元，按年增長18.2%；出口超過1.34萬億美元，按年增長14.5%；入口9892億美元，按年增長23.6%；貿易順差3477億美元，創下5年來最好成績。怎麼中國外貿反倒爆炸了？

中國擁逾百天油儲

第一是中國的超級石油儲備以及戰略物資調控能力。中國從2022年就開始大規模加速建設儲油基地，囤了多少？具體數字方面，外界估摸著，中國至少囤積了110天至140天的原油儲備。

第二張「王炸」更是獨步全球的絕活--龐大的現代煤化工體系。中國正是產煤大國，甲醇、聚氯乙烯這些核心化工品，70%都可以用煤來製造。國內煤製甲醇年產能8000萬噸、煤製烯烴年產能1900萬噸、煤製乙二醇年產能800萬噸。當國際油價急升，油製烯烴的平均成本一頭撞破10700元人民幣/噸的時候，中國的煤製烯烴成本是多少？6801元人民幣/噸，將近4000元人民幣的差價，這就是天然的不可逾越的成本護城河。

面對油氣價格暴漲，整個亞太地區核心化工材料出現嚴重的缺口，便只能一窩蜂的跑來中國購買，光是2026年4月前20天，中國的醋酸出口量就暴漲了130%至160%、苯乙烯漲了110%至130%、甲苯二異氰酸酯漲了80%至100%、線性低密度聚乙烯漲了70%至95%、聚丙烯漲了50%至60%。由於外部需求湧入，中國3月份、4月份的製造業採購經理指數(Purchasing Managers' Index PMI)就猛彈到55以上的強力擴張區間。

很多人就擔心，一旦中東危機解除，中國的出口還能這麼猛嗎？大可不必那麼擔心，因為這一輪出口的爆炸性增長，它背後還隱藏著一個更宏大、更核心的驅動力。

早在2020年，東盟就已經超過了歐盟、美國，成了中國的第一大交易夥伴。從2016年至2025年，中國和東盟的貿易額翻著跟頭往上漲，直接急升到破了萬億美元水平。

越南、印度、墨西哥這幾年的經濟增速快的飛起，核心的原因就是受益於美國的近岸外包以及產能轉移。為甚麼產業都轉到他們那裏去了，而中國的貿易順差反而更大了呢？

新增的外圍玩具廠家愈多，中國的工具機械、模具、自動化機械臂才能賣得更好？用來製造玩具的化工原料是不是也賣得更好？用來生產這些化工原料的、更上游的工業母機是不是也賣到飛起？這才是利潤的頂端，而且建工廠、拉流水線還只是小頭開支，那真正的大頭是甚麼？是拉電網、修高速公路、建深水港、買運輸船、用自構機、挖隧道，沒有這些鋼筋、水泥的硬基礎設施，怎麼支撐工業以及貿易運輸？

一個例子是墨西哥的蒙特雷，其一度被視為「北美東莞」，特斯拉（US.TSLA）雄心勃勃想在那兒複製個上海超級工廠。2023年就開始投資，可是到現在還沒建成，因為蒙特雷哪有東莞那種發達的公路、高鐵以及港口網絡，該地的水電嚴重短缺，電力三天兩頭不穩，還年年鬧水荒，這些國家所謂的廉價人力，3年之內，就能急升到跟東莞、廣西同一個價錢，蒙特雷工人的時薪從2023年的3.7美元，在兩年的時間內，就升到了6美元，最後還得從中國大量引入自動化產線。東南亞的問題一模一樣，越南、泰國工業底子太薄，訂單爆發，電網根本扛不住。

替代中國並不容易

2026年3月份，越南紡織業集中的工業區就開始拉閘限電了，試問沒有電，還做甚麼世界工廠？這就是很多人死盯著「替代中國」的敘事，卻完全看不見「替代中國」潛藏著的巨大成本。工業化沒有捷徑，「中國製造」背後是中國用了幾十年--特別是最近10年，拼了命打牢的工業工藝以及基建的超級底子，那是用一代人的汗水澆築出來的，哪有那麼容易去替代。

這些國家最急需推動的大基建，恰恰就應了中國的強項之上。你要挖隧道，必須用盾構機；你要連接鐵路，必須用高速道岔。這些高毛利的高端裝備，過去一直是德國海瑞克(Herrenknecht)、日本三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)的盤中餐。可是，到了2016年之後，隨著「一帶一路」大基建的鋪開，這片市場便被中國一口一口、硬生生地吃下來了。現在，中國盾構機佔全球市場份額達70%，位列全球第一，道岔佔全球市場份額達38%，也是全球第一名。

今時今日，中國早就不靠賣鞋賣襪、組裝手機那幾個辛苦錢過日子了。現在中國主要是靠賣生產工具掙錢，是賣工業之母，幫助東南亞、非洲變好，不是削弱中國，而是讓中國和這些夥伴一起變得更強壯。

從2016年至2025年，中越貿易總額增長2.6倍，中國對越南的貿易順差增長4倍；中國和東盟貿易總額翻倍，對東盟的貿易順差翻倍；中印貿易總額增長79%，對印的貿易順差增長接近1倍。

2026年第一季度，中國出口最大、增速最快的明星產品就是裝備製造，出口總值4.25萬億元人民幣，按年增長19.2%，佔了出口總值的六成多。其中，船舶按年增長45.2%，工業機械人按年增長42%，風力發電機組按年增長45.2%，集成電路按年增長72.9%，3D印刷機按年增長119%，挖掘機、裝載機按年增長超過35%，這些「大傢伙」主要就是賣給亞非拉國家的，你買了中國的設備，就得配套買中國的零件、特種材料、技術諮詢以及後續的維修服務，一個完整的生態就這麼建立起來了。

新興市場冒出這麼多訂單，其深層邏輯恰恰是因為歐美想替代中國，但是關鍵在於他們自己沒這個能力，他們需要中國的幫助才能去完成替代中國的動作。理解了這層詭異的因果關係，就能明白到為甚麼從2025年到今天，這個趨勢會猛然加速。

2025年，中、美、歐三大經濟體幾乎同步發表文件，宣告全球人工智能(Artificial Intelligence AI)基建競賽正式開打，AI基建可不只是訓練幾個大模型，它最底層就是電力基建--人類現有的老舊電網，沒有它，根本帶不動未來那麼龐大的AI算力群。觀乎歐美的電網，大多還是冷戰時期的老古董，而且專為火電設計。

歐美這幾年雖然也建設了大量的風電、太陽能，但是這些新能源的電力特性，跟火電完全不一樣，不能直接併入老掉牙的電網，是需要先翻新電網，而這就離不開大型變壓器以及特高壓變電器。變壓器就是電網的心臟起博器，能夠把電壓升高，實現低損耗的長距離輸電，但是歐美在短時間之內，根本造不出這麼多變壓器。變壓器裏最關鍵的尖端材料叫「取向矽鋼」(Grain-Oriented Electrical Steel GOES)，這種鋼材中國一家公司就佔了全球一半以上的產能，美國、歐盟加起來還不到中國的七分一！缺乏矽鋼，歐美本土變壓器的交付時間愈拖愈長--幾年前還只是兩年，現在最長要等上5年，不想等，就只能來找中國唄，中國常州工廠4個月就能給你，所以中國變壓器的出口均價嗖嗖往上漲，訂單早就排到了2027年。

AI最底層是鬥電力

隨著全球新能源裝機量呈現爆炸式增長，世界已經從缺乏發電設備演變成極度缺乏輸電設備以及儲能設備。根據彭博新能源財經(Bloomberg New Energy Finance BNEF)的報告，在全球一級儲能製造商榜單裏，有66家上榜，當中56家是中國企業，佔了85%。可以說，中國的發電、輸電、併網設備以及技術已經變成了全球AI產業跳動的心臟--是真正的能源心臟。

另一個市場是非洲，原先靠著「非洲增長與機會法案」(African Growth and Opportunity Act AGOA)能夠獲得美國的一些援助和關稅減免，結果美國總統特朗普一上台，便把這法案給停了，這一下重創了非洲多國的經濟，被逼到牆角的非洲各國和非盟怎麼辦？只能奮起。他們密集推出了一籃子的大基建計劃，比如「洛比托走廊」建設計劃、非洲航空基礎設施現代化計劃、東非中央走廊鐵路計劃等，要對沖經濟風險，走自己的路。

這就為國內萎靡多年的水泥業痛痛快快地打了一場翻身仗。2025年，中國水泥熟料出口按年暴增1392%；2026年第一季度，水泥出口量繼續狂升，按年增長65%，出口水泥熟料更是按年暴增1299%，而且在海外賣水泥利潤高的嚇人，中國國內水泥單價僅每噸46美元，為全球最低區間，但在哈薩克、泰國卻能賣到每噸60美元、70美元，在歐洲甚至能賣上每噸150美元。到了非洲，像乍德、中非這樣的地方更是能賣到每噸200美元。中國龍頭水泥公司的海外水泥業務毛利率能達到40%以上，在海外賣1噸水泥能賺250元人民幣，而國內很多小廠1噸水泥的總價都不到200元人民幣。某水泥龍頭2025年淨利潤直接暴增近170%，賺了個盆滿缽滿。

2026年，非盟、非洲開發銀行等發布了100億美元的AI轉型計劃和AI宣言，非洲有極為豐富的鈷、銅、鋰、鋁、石墨，這些全部都是AI時代的「新石油」，鈷是高端芯片、三元鋰電池的關鍵材料，非洲佔了全球55%的產量。部分礦物更是英偉達（US.NVDA）高端芯片的關鍵材料。

非洲國家現在正學聰明了，他們要以礦產為籌碼，讓客戶、公司在當地建廠、冶煉，最終要成為新的全球金屬冶煉中心、電池製造中心。正因如此，非洲的礦業開採、電網設施、智能礦山、跨國交通走廊需求正在瘋狂爆發。以剛果來說，它有極其豐富、品位頂級的鈷銅鐵礦，很多礦體直接露在地表，但它的礦區全在雨林和山區的極深處，沒電網、沒公路、海岸線又極短、沒有天然良港，礦產出口得繞道別國。於是，剛果下定決心、要修一條大東方鐵礦走廊，通過鐵路和剛果河聯運直通深水港，徹底解決了交通痛點。這個走廊一旦完全建成投產，每年能產出3億噸鐵礦石，將和2025年投產的畿內亞西芒度鐵礦形成非洲的新兩極，徹底重塑延續了幾十年的全球鐵礦格局。

中國致力與非洲合作

走廊項目立項兩個月後，中國就簽署了合作備忘錄，中國企業將負責從礦山開採到港口建設的各個環節，未來會有天量的礦山機械、工業設備、船舶賣過去。過去非洲還是全球電網最落後的地區，但他們財力有限，搞不起漫長的大型電網，不過，中國企業腦筋靈活，直接在非洲的礦區、農村大量搭建太陽能加儲能的分布式微電網，一個村級微電網幾個月就建好投產，直接把光明帶給最偏遠的地區。2026年第一季度，中國對撒哈拉以南非洲的太陽能產品出口按年暴漲2.5倍，電線電纜按年增長56%，中國的勘探機械狗、無人礦卡、智能運輸車，這些硬核裝備出口也紛紛爆發。這還僅僅是一個開始，2025年5月份，中國全面完成了「中國東盟自貿區3.0版」談判，2026年5月1日，中國又取消了除史瓦帝尼外所有非洲國家的關稅，中國和這些新興市場之間正在形成零關稅或超低關稅的超級共同市場，雙邊、多邊貿易還會像滾雪球一樣繼續爆發。

過去那套中國提供廉價商品、歐美日韓提供高端製造、美國負責消費資源、中國買原料的舊格局，正在這場風暴和炮火中走向崩塌。

在沙特那1.04美分一度電的全球最低電價背後，是中國強大的太陽能製造能力；在尼日利亞的深水港鐵路背後，是中國強悍的基建設備製造能力；在越南的手機、電腦工廠背後，是中國密不可分的集成電路和供應鏈能力。在席捲全球的AI基建狂潮中，歐美在拼命打補丁，而亞非拉在拼命拉進度條，用的都是中國的裝備、技術和方案。中國正取代歐美日韓，提供高端製造。

幫助發展中國家把基建底子打好後，中國製造的道路會愈走愈寬。當這些國家經濟爆發，會誕生海量的新中產階級，產生巨量提升生活品質的消費需求，帶動中國的電動車、機械人、高端日化等產品的出口。等到他們產業升級，又會帶動中國成熟製程芯片、複雜電子、高端電池材料的出口。這就是良性循環。

2026年，可能是這個良性循環的起始年，若是，則中國的高端製造出口→消費品出口→另輪高端製造業出口，這個良性循環可走多少年？5年？10年？若是，A股會怎了？

（內容撮自中國軍事理論家、軍事評論員張召忠視頻「召忠talk」）

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）