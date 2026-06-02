歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
「外鬥外行，內鬥內行」，在島內被公認為對國民黨最貼切的形容。這家百年老店面對綠營各種攻擊，經常一籌莫展無力還擊，但要對付黨內同志時，招數卻層出不窮，而且保證斬到刀刀見骨。最近馬英九疑患失智症，各路人馬借此互相攻訐，新仇舊恨全搬上枱面，讓看笑話的綠營大為鼓舞，準備坐收漁翁之利。
大中華評論

馬英九失智疑雲，觸發藍營再內鬥

台灣熱話
姚超文
台灣熱話
PHOTO:圖片由作者提供

　　「外鬥外行，內鬥內行」，在島內被公認為對國民黨最貼切的形容。這家百年老店面對綠營各種攻擊，經常一籌莫展無力還擊，但要對付黨內同志時，招數卻層出不窮，而且保證斬到刀刀見骨。最近馬英九疑患失智症，各路人馬借此互相攻訐，新仇舊恨全搬上枱面，讓看笑話的綠營大為鼓舞，準備坐收漁翁之利。

 

　　馬英九指控自己的基金會兩位前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，並揚言追究法律責任後，相關人士連番爆料，使焦點轉變為馬英九疑似患有失智症，忘記了當初對某些財務上的指示和承諾，因此咬定兩位身為愛將兼心腹的前執行長私吞台商捐款。

 

　　在事件鬧得沸沸揚揚之際，馬英九大姐馬以南入稟法院，聲請對馬英九的「輔助宣告」。

 

　　所謂「輔助宣告」，是依據當地《民法》第15條之1規定，若自然人因精神障礙或其他心智缺陷，導致其理解、表達意思，或辨識法律效果的能力「顯有不足」時，法院可依聲請做成「輔助宣告」。如果法院作成判決，馬英九進行消費借貸、訴訟、處分不動產、遺產分割等重大法律行為時，需要經輔助人（即馬以南）同意才會生效。最重要的是依法不能再擔任馬英九基金會董事，等於宣告離開政治舞台。

 

　　馬英九選擇的不是和家人溝通，而是開記者會還擊，以影片證明自己沒有失智，前「國安會」秘書長金溥聰還公布蕭旭岑拿著新台幣100萬現金，和捐出這筆款項的台商韓螢煥之合照，想證明他私吞台商捐款。王光慈則反駁指出，這些錢是捐給馬英九個人而不是基金會，經請示後由她保管並於春節前全數用於公務與發放。2025年度因基金會財務不佳，因而年終獎金無法由基金會帳戶支出，而是由馬英九自掏腰包首次以現金支付，用的就是這些台商捐款。

 

馬英九失智疑雲，觸發藍營再內鬥

鄭麗文（前）延攬蕭旭岑（右二）出任國民黨副主席，被認為是接收了馬英九在大陸的人脈和關係。（鄭麗文fb圖片）

 

　　然而，馬英九想證明自己沒有失智的影片，反被精神科醫生公開指出疑點重重，有明顯的失智症病徵，包括懷疑身邊的人偷竊自己的財產，還有忘記成語，連當天日期都需要詢問金溥聰等等，其實都是典型的失智症狀。非專科醫師的一般人討論起來，只能說所有言行舉止，都不再像以前的馬英九，而且不能以老化作為解釋。

 

　　撇開馬英九究竟有無失智，其實從馬英九指控兩位前執行長違反財政紀律開始，不少政治觀察家都認為背後是國民黨的路線和權力之爭。鄭麗文當選國民黨主席後，被形容為採取更明顯的「親中」路線，引起部分黨內人士不滿。近年來馬英九和大陸接觸以及相關訪問，都是蕭旭岑和王光慈負責安排，在對岸擁有豐富的人脈和關係。鄭麗文延攬蕭旭岑出任黨副主席，等於接收馬英九在兩岸關係的所有資產，引起馬英九和核心幕僚不滿，假借所謂財政紀律引爆戰火，真正目標是打擊鄭麗文。

 

　　無論是馬英九的意思，抑或幕僚在背後操縱，這場鬥爭如果繼續下去，肯定是馬英九和國民黨兩敗俱傷。

 

　　馬英九正式入稟法院，以背信罪及侵佔罪控告蕭旭岑和王光慈。然而，馬英九大姐馬以南聲請「輔助宣告」要獲得勝訴，必須是馬英九自願到醫院接受檢驗，確認失智或有精神等疾病才成立。但是進入訴訟程序後，馬英九作為原告，必須有行為能力才能進行訴訟，一旦蕭旭岑質疑馬英九精神狀況有問題，提起「並非他個人的本意」訴訟，法院可要求馬英九必須接受精神鑑定，到時候想遮掩的病情勢必將全部公開。

 

　　馬英九方面公布台商捐款照片，可說是損人不利己。相關人士解釋為捐給馬英九個人，卻引起法律上逃稅爭議，以及基金會不遵守捐款法令，管轄的新北市政府已表明要到基金會查帳。

 

　　台商捐款照片也讓眾多默默支持馬英九和國民黨的台商，成為民進黨攻擊和調查的目標。自從賴清德上台後，不斷指控北京出資，藉由台商暗中資助藍營，讓藍營成為所謂「中共在台代理人」。捐款照片等於向民進黨出賣這些台商，以後誰還敢暗中資助國民黨？

 

姚超文稿件

部分評論認為，馬英九以背信罪及侵佔罪控告蕭旭岑，目標是打擊國民黨主席鄭麗文。（鄭麗文fb圖片）

 

　　這場內鬥更直接衝擊國民黨聲望，可能導致中間和淺藍選民支持度下降，影響年底縣市長和議員選舉得票。

 

　　前車之鑑是國民黨在三次總統大選中，因內鬥而痛失執政機會：2000年國民黨面臨「連宋之爭」嚴重分裂，導致泛藍票源分散，最終由民進黨提名的陳水扁以39.3%得票率勝出；2016年因「換柱爭議」，令支持者不滿而大敗；2020年因韓國瑜和郭台銘的初選內鬥，導致知識分子與中間選民出走，其他地方選舉因內鬥而讓綠營得利的例子更是不勝枚舉。

 

　　根據統計，島內患有失智症的人口約35萬，病發初期到中期前，外界短期間相處都看不出異狀，唯有同住的家人才能發現。如果不是察覺病情持續惡化，向來低調的馬英九太太周美青不會聯同大姐馬以南發表聲明，公開呼籲他「真正退休，安享餘年」，卸下所有公職與馬英九文教基金會的事務。

 

　　這場本來是台灣老年化社會經常發生的家事，卻被各方人馬利用，演變為醜陋的黨爭，再一次展示國民黨「內鬥內行」、不為大局著想的本色。

Tags:#台灣熱話#馬英九#失智症#國民黨#內鬥#政治#台灣#財務爭議#違反財政紀律#法律訴訟#政黨路線之爭#台商#選舉#民進黨#蕭旭岑#王光慈#馬以南#金溥聰#韓螢煥
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 1 comment ...
賞花賞螢觀星季節來臨
更多台灣熱話文章
賞花賞螢觀星季節來臨

投票區

籃球教練涉體罰學生
158
|
0

你認為今次事件最大問題是甚麼？

體罰學生
18%
當眾羞辱學生
44%
教練情緒失控
13%
學校監管不足
12%
無意見
13%
投票期：2026-06-03 ~ 2026-07-03
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處