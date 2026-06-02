馬英九失智疑雲，觸發藍營再內鬥

「外鬥外行，內鬥內行」，在島內被公認為對國民黨最貼切的形容。這家百年老店面對綠營各種攻擊，經常一籌莫展無力還擊，但要對付黨內同志時，招數卻層出不窮，而且保證斬到刀刀見骨。最近馬英九疑患失智症，各路人馬借此互相攻訐，新仇舊恨全搬上枱面，讓看笑話的綠營大為鼓舞，準備坐收漁翁之利。

馬英九指控自己的基金會兩位前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，並揚言追究法律責任後，相關人士連番爆料，使焦點轉變為馬英九疑似患有失智症，忘記了當初對某些財務上的指示和承諾，因此咬定兩位身為愛將兼心腹的前執行長私吞台商捐款。

在事件鬧得沸沸揚揚之際，馬英九大姐馬以南入稟法院，聲請對馬英九的「輔助宣告」。

所謂「輔助宣告」，是依據當地《民法》第15條之1規定，若自然人因精神障礙或其他心智缺陷，導致其理解、表達意思，或辨識法律效果的能力「顯有不足」時，法院可依聲請做成「輔助宣告」。如果法院作成判決，馬英九進行消費借貸、訴訟、處分不動產、遺產分割等重大法律行為時，需要經輔助人（即馬以南）同意才會生效。最重要的是依法不能再擔任馬英九基金會董事，等於宣告離開政治舞台。

馬英九選擇的不是和家人溝通，而是開記者會還擊，以影片證明自己沒有失智，前「國安會」秘書長金溥聰還公布蕭旭岑拿著新台幣100萬現金，和捐出這筆款項的台商韓螢煥之合照，想證明他私吞台商捐款。王光慈則反駁指出，這些錢是捐給馬英九個人而不是基金會，經請示後由她保管並於春節前全數用於公務與發放。2025年度因基金會財務不佳，因而年終獎金無法由基金會帳戶支出，而是由馬英九自掏腰包首次以現金支付，用的就是這些台商捐款。

鄭麗文（前）延攬蕭旭岑（右二）出任國民黨副主席，被認為是接收了馬英九在大陸的人脈和關係。（鄭麗文fb圖片）

然而，馬英九想證明自己沒有失智的影片，反被精神科醫生公開指出疑點重重，有明顯的失智症病徵，包括懷疑身邊的人偷竊自己的財產，還有忘記成語，連當天日期都需要詢問金溥聰等等，其實都是典型的失智症狀。非專科醫師的一般人討論起來，只能說所有言行舉止，都不再像以前的馬英九，而且不能以老化作為解釋。

撇開馬英九究竟有無失智，其實從馬英九指控兩位前執行長違反財政紀律開始，不少政治觀察家都認為背後是國民黨的路線和權力之爭。鄭麗文當選國民黨主席後，被形容為採取更明顯的「親中」路線，引起部分黨內人士不滿。近年來馬英九和大陸接觸以及相關訪問，都是蕭旭岑和王光慈負責安排，在對岸擁有豐富的人脈和關係。鄭麗文延攬蕭旭岑出任黨副主席，等於接收馬英九在兩岸關係的所有資產，引起馬英九和核心幕僚不滿，假借所謂財政紀律引爆戰火，真正目標是打擊鄭麗文。

無論是馬英九的意思，抑或幕僚在背後操縱，這場鬥爭如果繼續下去，肯定是馬英九和國民黨兩敗俱傷。

馬英九正式入稟法院，以背信罪及侵佔罪控告蕭旭岑和王光慈。然而，馬英九大姐馬以南聲請「輔助宣告」要獲得勝訴，必須是馬英九自願到醫院接受檢驗，確認失智或有精神等疾病才成立。但是進入訴訟程序後，馬英九作為原告，必須有行為能力才能進行訴訟，一旦蕭旭岑質疑馬英九精神狀況有問題，提起「並非他個人的本意」訴訟，法院可要求馬英九必須接受精神鑑定，到時候想遮掩的病情勢必將全部公開。

馬英九方面公布台商捐款照片，可說是損人不利己。相關人士解釋為捐給馬英九個人，卻引起法律上逃稅爭議，以及基金會不遵守捐款法令，管轄的新北市政府已表明要到基金會查帳。

台商捐款照片也讓眾多默默支持馬英九和國民黨的台商，成為民進黨攻擊和調查的目標。自從賴清德上台後，不斷指控北京出資，藉由台商暗中資助藍營，讓藍營成為所謂「中共在台代理人」。捐款照片等於向民進黨出賣這些台商，以後誰還敢暗中資助國民黨？

部分評論認為，馬英九以背信罪及侵佔罪控告蕭旭岑，目標是打擊國民黨主席鄭麗文。（鄭麗文fb圖片）

這場內鬥更直接衝擊國民黨聲望，可能導致中間和淺藍選民支持度下降，影響年底縣市長和議員選舉得票。

前車之鑑是國民黨在三次總統大選中，因內鬥而痛失執政機會：2000年國民黨面臨「連宋之爭」嚴重分裂，導致泛藍票源分散，最終由民進黨提名的陳水扁以39.3%得票率勝出；2016年因「換柱爭議」，令支持者不滿而大敗；2020年因韓國瑜和郭台銘的初選內鬥，導致知識分子與中間選民出走，其他地方選舉因內鬥而讓綠營得利的例子更是不勝枚舉。

根據統計，島內患有失智症的人口約35萬，病發初期到中期前，外界短期間相處都看不出異狀，唯有同住的家人才能發現。如果不是察覺病情持續惡化，向來低調的馬英九太太周美青不會聯同大姐馬以南發表聲明，公開呼籲他「真正退休，安享餘年」，卸下所有公職與馬英九文教基金會的事務。

這場本來是台灣老年化社會經常發生的家事，卻被各方人馬利用，演變為醜陋的黨爭，再一次展示國民黨「內鬥內行」、不為大局著想的本色。