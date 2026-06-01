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嬌姐小廚：夫妻同心、其利斷金
美食情報

嬌姐小廚：夫妻同心、其利斷金

肥碌大食遊
曾智華
肥碌大食遊
PHOTO:相片由作者提供

　　香港，無論近年幾咁北上成風，仍有數以十萬計為食鬼，願意付出合理的中高價錢，追求不一般的美食。

 

　　有幾間較著名的，更根本是一位難求，搞到訂位人龍長又長，例如大班樓、皇仁舊生會、馬會滿貫廳、嬌姐小廚……

 

　　點解？真係解都嘥氣！做飲食業做到氣餒認為冇得搞者，唔該去幫襯一下，客觀地分析，大家同做飲食，為乜人家做到踢晒腳，而你就烏下烏下就快執笠？

 

　　不厭其煩再講一次，成功食肆，有六大法寶：（一）高水準出品；（二）價錢合理，但唔使平，個個知一分錢一分貨；（三）用料講究，海鮮肉類，大家入口便知龍與鳳，雪貨或新鮮貨，一咬便心照；（四）裝修雅潔舒適，無須豪華雕龍雕鳳，但要食得舒服；（五）侍應專業，有基本禮貌；（六）洗手間清潔衛生，尊重客人私隱。

 

　　做足以上六樣，你唔得真係扑下我個頭。但客觀而言，小弟每年出外晚餐二百多次，能夠完全滿足以上六項的，十間都冇一間。中到四項的，其實已唔憂無生意。

 

　　標題品評的嬌姐小廚，開業兩年多，日日爆，忙到失魂，但出品卻能保持穩定高水準，員工充滿拼搏精神，點解？原因是嬌姐及丈夫大廚華哥，皆「唔衰得」一類專業精神堅持者，過唔到自己一關，絕不會奉客。其他經理及服務員，基於制度設計成功，（人人是股東，全持有股份，生意好，個個有份分紅！ ），店舖生意就是自己生意，怎不搏命？

 

嬌姐小廚：夫妻同心、其利斷金---肥碌大食遊

華哥與嬌姐，夫妻齊心、其利斷金。

 

　　嬌姐在飲食業浸淫多年，完全掌握不時不食，並與供應商（乾貨、濕貨、海鮮、肉類…… ）關係長遠良好，正貨當然比晒佢先。

 

　　嬌姐記憶力特強，每個熟客喜歡食乜，完全入晒自己個腦，登門拜訪，必可寫出客人拍案的菜單，故此，其熟客名單，最少二、三百。

 

嬌姐小廚：夫妻同心、其利斷金---肥碌大食遊

有的食肆日日拍烏蠅，有的食肆日日爆瀉，原因其實「一字咁淺」。

 

　　華哥又如何？本已搵夠退休數年，奈何嬌妻開新檔，有所要求，遂決定「為妻犧牲」放棄優哉游哉享福生活，重出江湖，一出手，立即引得老饕如蟻附羶。

 

　　講真，小弟也是輪咗好多個月才終訂到此店的唯一大房——有私人洗手間，可坐十六至十八位，人多就可歎多幾味大菜。

 

　　呢餐，我完全無事先要求，交晒俾嬌姐，等兩日，已傳來非常豐富的菜單，手寫，大家可見識一下老闆娘的書法功力。

 

嬌姐小廚：夫妻同心、其利斷金---肥碌大食遊

嬌姐親手寫的菜單，筆法秀麗。

 

　　是晚味味超過九十分，非常出色。當中，火焰春卷玩Gimmick，具創意。燉湯，打開大家「嘩」的一聲，因見壼內湯料勁豐富，拿出放大碟上，也似山仔咁高。

 

嬌姐小廚：夫妻同心、其利斷金---肥碌大食遊

火焰春卷玩Gimmick ，也相當好味。

 

嬌姐小廚：夫妻同心、其利斷金---肥碌大食遊

嬌姐小廚：夫妻同心、其利斷金---肥碌大食遊

燉湯真材實料，湯渣山仔咁高。

 

　　藤椒蒸東星斑，百分百野生貨。我點知？跟得師傅輝哥覓食多囉。如今的所謂「海斑」，十之八九海水圈養貨而已，不鮮甜，也不彈牙。嬌姐供應商有料到，啖啖精彩。

 

嬌姐小廚：夫妻同心、其利斷金---肥碌大食遊

東星斑百份百野生貨，無關係冇呢種貨源。

 

嬌姐小廚：夫妻同心、其利斷金---肥碌大食遊

本來飽到碌地，但面對如此美味蟶子王炒腸粉，豈能不再吞一大碗？

 

　　老師傅教落，睇廚工，叫廚師炒碟飯已知，是否光閃閃一粒粒，是否碟底冇油，一眼望落已分出功力高下。

 

　　很滿足的一餐，食完，立即排隊輪下次。

 

嬌姐小廚：夫妻同心、其利斷金---肥碌大食遊

飽餐一頓，當然要感謝食神。

 

嬌姐小廚

地址：香港灣仔交加里32號地

電話：2333 9013

Tags:#食家之選#肥碌#嬌姐小廚#灣仔美食#中菜
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