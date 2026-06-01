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豪門懸案：芒果帝國何去何從 時尚品牌Mango長子涉嫌殺父接受調查
數碼創科

豪門懸案：芒果帝國何去何從 時尚品牌Mango長子涉嫌殺父接受調查

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　原本被認定為登山意外的死亡事件，如今卻突然演變成一樁涉嫌謀殺的豪門懸案。

 

　　兩年前，身家數十億美元的知名企業家在山區墜崖身亡；兩年後，警方突然帶走了當時唯一在場的人，他的親生兒子。

 

　　2026年5月19日，西班牙警方證實，全球知名快時尚品牌Mango創辦人Isak Andic的長子Jonathan Andic被帶往法院接受訊問，並因涉嫌殺人罪接受調查。這起事件震驚商界。

 

　　兩年前2024年12月，71歲的Isak與45歲的Jonathan在巴塞羅那附近的蒙特塞拉特山區（Montserrat）徒步時，從約152米高的懸崖墜落身亡。當時被定性為意外，如今卻因證詞矛盾、家庭關係問題等疑點，案件重啟並升級為刑事調查。

 

豪門懸案：芒果帝國何去何從 時尚品牌Mango長子涉嫌殺父接受調查

 

　　這不僅是一樁豪門懸案，更讓人回顧Mango如何從一家西班牙小店，蛻變成征服全球的快時尚力量。香港的消費者，對這個品牌並不陌生。它曾與Zara、H&M一同掀起亞洲快時尚風潮。

 

　　Isak Andic 1953年生於土耳其伊斯坦堡，屬於塞法迪猶太人家庭。青少年時期隨家人移居西班牙巴塞羅那。早年他在批發與零售業打拼，曾在跳蚤市場賣T恤與刺繡服裝。1984年，28歲的Isak與兄弟共同創辦Mango，第一家店開在巴塞羅那的Paseo de Gracia大道。

 

　　品牌名稱「Mango」據說源自他在菲律賓旅行時品嘗芒果的靈感。

 

　　Mango的崛起正值歐洲快時尚浪潮興起。它不像傳統奢侈品牌追求高定價，而是瞄準年輕女性，提供流行、價格親民且快速更新的服裝。

 

豪門懸案：芒果帝國何去何從 時尚品牌Mango長子涉嫌殺父接受調查

豪門懸案：芒果帝國何去何從 時尚品牌Mango長子涉嫌殺父接受調查

 

　　1980年代後期至1990年代，Mango在西班牙快速擴張，到1988年已在加泰隆尼亞開設多家門店，1990年代初擴及全國。1990年代中後期，Mango大舉國際化。

 

　　1995年進軍亞洲，在新加坡和台灣開店，這也是其全球雄心的起點。香港人對Mango的記憶尤深。港客愛Fast Fashion，也帶動了時尚消費，Mango成為其中亮點。

 

　　Mango的成功秘訣在於高效供應鏈與「全球品牌、本地適應」策略。公司強調快速反應潮流：設計團隊捕捉巴黎、米蘭時裝週趨勢，快速轉化為平價商品。生產分散在約20個國家，物流精準，確保新款快速上架。這與Zara的「快時尚」模式異曲同工，但Mango更注重女性優雅形象，風格略帶地中海浪漫。

 

豪門懸案：芒果帝國何去何從 時尚品牌Mango長子涉嫌殺父接受調查

豪門懸案：芒果帝國何去何從 時尚品牌Mango長子涉嫌殺父接受調查

 

　　截至Isak去世前，Mango在110多個國家擁有超過2700家門店，員工逾1.4萬人，年營業額數十億美元。Isak個人財富估計約45億美元，是西班牙與加泰隆尼亞富豪榜常客。

 

　　Mango的征服世界之路，體現西班牙時尚的軟實力。它不像法國奢侈品那樣高高在上，而是以親民姿態滲透全球中產與年輕市場。

 

　　Isak的離世與調查，讓Mango繼承問題備受矚目。Jonathan曾任副董事長，家族持有控制權。公司近年目標2026年營收超40億歐元，持續全球開店與可持續發展。

 

豪門懸案：芒果帝國何去何從 時尚品牌Mango長子涉嫌殺父接受調查

 

　　這起事件不僅是豪門悲劇，更是對企業傳承、家庭關係與企業帝國脆弱性的反思。在快時尚競爭激烈的今天，無論調查結果如何，Mango已從小店蛻變為全球品牌，象徵移民創業、供應鏈創新與時尚民主化的成功。

 

Tags:#Mango#快時尚#西班牙#時尚產業#家族企業#企業繼承
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