環保，就是賦予新生命：循環經濟與創科的溫度對話

在這個被數位洪流包圍的時代，我們似乎習於在冷冽的熒幕後，機械式地接收世界的碎片。然而，當我們將目光投向那一顆顆由廢棄水樽重塑而成的陀螺，或是年輕學子在創科實習中那雙充滿好奇的眼睛時，會驚覺原來科技與環保並非遙不可及的硬數據，它們是可以有溫度的。環保與創科，從來不是一句掛在嘴邊的空泛口號，而是一份必須在經濟與環境之間取得微妙平衡的深沉使命，更是一種愛惜社會與地球、賦予它們第二次生命的感恩實踐。

綠環（ECOHOPE）在推動香港循環經濟的進程中，扮演著不可或缺的「轉化者」角色，其重要性在於成功將「環保」從被動的減廢，轉為主動的創新產業。綠環聯合創辦人 Howard Au-Yeung 的轉型之路，是香港循環經濟的一個深刻縮影。Howard 在塑料貿易界打滾二十多年，比任何人都清楚產業的痛點：可持續發展絕非單純的慈善，而是必須將環保與經濟價值環環相扣。透過其官方網站（www.ecohope.com.hk）所展示的願景，我們可以清楚看見其建立一套近乎嚴謹的閉環產業鏈的決心。他們不僅解決了廢料的去向，更透過高效的物流與先進的處理技術，確保資源能進入真正的循環路徑。這對於緩解香港土地壓力、減少堆填區負荷以及推動產業升級而言，具有指標性的參考意義。

綠環廠房：跨越舊日棄置年代，以科技賦予塑膠重生。







膠樽化作資產，科技賦予新生。





在這些技術背後，是綠環團隊對於材質屬性的深度鑽研：他們將回收回來的 PET 水樽經過精密的清洗、熔化與過濾，再透過尖端的 3D 打印技術，賦予其全新的形態。

為了讓這些冰冷的技術變得親民，綠環大膽地將環保觸角延伸至競技領域，舉辦了全港首創的「ECOHOPE 陀螺 SHOOT 膠戰」。回想起早前那場精彩的陀螺比賽，參賽者們手中高速旋轉的陀螺核心零件，全數是由回收水樽重塑而成的。這種將廢棄物重塑為具有高度實用性與趣味性的競技裝備，徹底打破了傳統廢物處理「粗糙次級品」的刻板印象。

Howard 的經營之路，不僅是一門生意，更是一場對土地的深情告白。他將廢棄物視為「迷失的資源」，透過技術賦予它們重生的權利。他深刻體認到，作為一個商家，必須在環境效益與經濟可行性之間找到平衡點，他強調：「膠從來不是廢物，只要放對地方，它就能重塑極高的經濟與實用價值。」

當環保能製造出讓大眾渴望擁有的產品與競技賽事，循環經濟才真正有了運轉的動力。這不僅是商業的獲利，更是一種對地球資源的感恩，因為每一份被賦予第二次生命的塑膠，都是我們對大地少一份的索取，也是 Howard 將「廢棄」轉化為「價值」的溫柔承諾。





賦予新生命，重塑塑膠情。

環保與創科的傳承，核心在於教育。但真正的教育，絕非單純的知識灌輸，而是讓學子們在真實的產業脈搏中，找回與土地、與科技建立連結的能力。教育局與數碼港攜手推動的創科實習計劃，正是一場「讓教育回歸觸感」的運動。30 位中學生走進 15 間創科企業，不再只是閱讀關於科技的課本，而是親手觸碰科技的肌理。在 MateZ Lab 的互動展館中，學生親手操控 360 度熒幕，感受建築的歷史架構與文字在指尖跳動。在那一刻，科技不再是熒幕後的冷漠代碼，而是連結人類文化與歷史的橋樑，這本身就是為歷史與文化賦予了第二次生命。

對於這群學子而言，這次實習不僅是職業體驗，更是一場關於視角的啟蒙。透過參與文化藝術科技公司的運作，學生們感受到了互動藝術帶來的共鳴。MateZ Lab 創辦人楊景欣指出，未來的創科人才不能只會寫代碼，更需具備跨學科的藝術素養與探索精神，這正是「數位素養」的核心體現：不僅在於掌握軟硬體的操作，更在於懂得運用科技去導航生活，並在虛擬的數據中，找到對現實世界的深刻關懷。

數碼港首席公眾使命官陳思源在計劃結業時，對這份教育的初衷進行了總結。陳思源不僅是使命的推動者，更是年輕夢想的擺渡人。他表示：「首先，我恭喜所有完成實習的同學，你們的努力和成果印證了這個計劃的價值。我都希望同學能夠以今次這個培育計劃為一個起點，繼續保留他的好奇心、探索的精神，勇於嘗試、敢於創新，希望將來繼續能夠在這方面去發展，成為我們社會進步的一個新力量。」這份寄語，揭示了數位素養的關鍵：科技的價值，在於引領我們去探索、去創新，最終成為社會進步的真實養分。這種對未來的期許，其實也是一種對社會的感恩：感恩我們擁有前沿的科技，更感恩有這樣的一群年輕人，願意將這些工具轉化為社會進步的動力，這是陳思源對這座城市最深情的愛。

當我們將目光重新聚焦，會發現 Howard 與陳思源兩人正在推動同一件事：善用創科，讓環保與產業共融。Howard 透過工藝製造，賦予塑膠廢料第二次生命，並透過早前的陀螺比賽連結了潮流與環保；陳思源透過教育培育，賦予年輕一代駕馭科技的智慧。這兩者之間的聯繫，正是「溫度」的體現。環保就是「賦予第二次生命」的過程，而不論是將廢料變成產品，還是將好奇心變成創新能力，其核心都在於這份對未來的深情投入。

在這個不斷流轉的時空裏，我們所追求的「數位素養」，其實就是學會如何在科技的輔助下，更深情地去愛這片土地。透過更頻繁的產品再造，透過更廣泛的人才培育，我們正在編織一張綿密且溫暖的網。這是一場關於「實踐」的接力，也是一場關於「賦予第二次生命」的對話。Howard 的願景，已不再僅止於工廠內的機器運轉；陳思源的培育，亦已跨越了教育的邊界。無論是回收塑膠，還是培養創科人才，核心都在於「實踐」與「透明」。兩者都在教導我們，要學會駕馭科技，而不是被熒幕所囚禁。

在變動不居的時代，真正的力量往往隱藏在最微小、最真實的觸碰之中。當你親手組裝一顆由廢料製成的陀螺，並將它擲入那場熱血的比賽中；當你透過互動熒幕觸碰城市的歷史脈搏，你便已經在實踐一場深刻的「覺醒」。科技不再是冷漠的算法，它是我們連結大地、延續文明的觸角。只要我們願意保持好奇，讓環保成為行動的準則，讓創科成為探索的燈塔，我們就能在數碼的洪流中，重新找回那份屬於人類的尊嚴與完整。

這份溫度，來自於我們每一次對廢物的重新定義，來自於每一位學子對未來的勇敢嘗試。環保與創科，可以有溫度。這不僅是關於回收或實習的故事，這是關於我們如何在這個變動不居的時代，重新找到屬於自己的節奏。當你愛惜手中的資源，當你感恩這片土地給予的豐饒，你便會明白：環保本身就是一種最大的感恩。它是將大自然賦予我們的，透過創新與堅持，回饋給這片土地與未來世代的最好的禮物。

Howard 與陳思源分別站在循環與創新的兩端，卻殊途同歸，共同為這座城市的未來繪製了一幅極具溫度與厚度的藍圖。當年輕一代學會用科技去修補資源的循環，當那場陀螺比賽的每一次旋轉都承載著環保的信念，科技便不再是冰冷的算法，而是守護這片土地最堅實、也最柔軟的防護傘。香港的未來，必將如那一顆顆高速旋轉的陀螺，在科技交織的土壤中，持續旋轉，生生不息。這是我們對於這座城市、對於地球，最赤誠的敬意與愛。

數碼港與教育局合辦的「學生創新科技訓練及栽培計劃」再度啟動，其中的「創科實習計劃」已正式展開。