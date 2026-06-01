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父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕
美食情報
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父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕

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　　一年一度的父親節就快到，加上6月足球盛事世界盃即將開鑼，坊間有不少足球主題蛋糕，美心聯乘中國香港足球總會推出蛋糕，外型以紅色球衣為設計靈感，更可以$120加購「港隊勁揪打氣毛巾」。除此之外，今年更有不同款式食物過癮造型蛋糕登場，如美心豆腐火腩飯及出前一丁餐蛋麵蛋糕，東海堂的啤酒配薯角桶蛋糕，同爸爸父親節打卡更有睇頭，朱古力控爸爸必試DALLOYAU兩款朱古力濃郁的父親節限定蛋糕。

 

　　今年父親節，美心西餅即日起推出「Big Boy 大個佬」三大父親節蛋糕系列，共七款玩味十足的蛋糕，「玩樂篇」蛋糕重點推介聯乘中國香港足球總會（HKFA）推出「港足爸爸」蛋糕，蛋糕外型以香港足球代表隊經典的紅色球衣為設計靈感，內層以鬆軟朱古力蛋糕夾著綿密幼滑的朱古力慕絲與忌廉。喜歡「跑馬仔」的爸爸，送他象徵好運的「馬運高昇」最開心，由椰絲及開心果碎巧妙鋪成綠油油的「草皮」，再配上朱古力脆脆與豐富雜果，祝他的心水好馬，一馬當先！

 

父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘蛋糕＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕

 

　　由5月 26 日至 6月 18 日，美心西餅推出父親節早鳥折扣，Eatizen會員於門市或網店預訂蛋糕，即享85折或於網店預訂及一般顧客享預訂優惠88折。另外，Eatizen會員於活動期間即日購買現售蛋糕，亦可享恒常9折優惠。 

 

父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘蛋糕＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕

 

　　美心西餅 X中國香港足球總會（HKFA）「港足爸爸」$258、恆常Eatizen美心薈會員價9折$ 232.2 Eatizen美心薈會員早鳥預訂優惠85折 $219.3 、一般早鳥預訂優惠88折：$227.1

 

父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘蛋糕＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕

5月28日起凡購買「港足爸爸」，即可以$120換購「港隊勁揪打氣毛巾」一條。

 

父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘蛋糕＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕

「馬運高昇」價錢：$288 恒常Eatizen美心薈會員價9折 $ 259.2

 

　　除此之外，美心西餅新推父親節蛋糕亦有玩味之選，以食物造型為主題，包括男人的浪漫最強代表豆腐火腩飯及出前一丁餐蛋麵。「豆腐火腩飯蛋糕」原煲上，以卜卜米化作白飯、牛奶奶凍演繹豆腐，再以深淺朱古力與芝士慕絲交織出火腩肥瘦分明的層次感，打卡幾搞笑，像真度高。另一款「出前一丁餐蛋麵蛋糕」則以原味忌廉拉出波浪麵條，略嫌太工整未夠似，而士多啤梨慕絲與芒果奶凍分別化身午餐肉與太陽蛋，湯底則是芒果啫喱。

 

　

父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘蛋糕＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕

「出前一丁餐蛋麵」蛋糕$268恆常Eatizen美心薈會員價9折$241.2、Eatizen美心薈會員早鳥預訂優惠85折 $227.8、一般早鳥預訂優惠88折$235.9

 

父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘蛋糕＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕

「豆腐火腩飯」蛋糕$268 恆常Eatizen美心薈會員價9折$241.2 、Eatizen美心薈會員早鳥預訂優惠85折 $227.8 、一般早鳥預訂優惠88折：$235.9

 

父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘蛋糕＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕

美心另有三款父親節主題蛋糕

 

https://www.maximscakes.com.hk/tc

 

東海堂Orion啤酒造型蛋糕

 

　　食物造型蛋糕一不離二，東海堂推出的Orion啤酒造型蛋糕最啱足球fans爸爸，面層薯角蛋糕以開心果碎、紅絲絨蛋糕碎、紫菜、可可粉、忌廉芝士混合蛋糕，夾層為薯角蛋糕蜂蜜柚子醬、梳乎厘芝士蛋糕、忌廉、海綿蛋糕。啤酒甜品更是一絕，以ORION啤酒啫喱泡(含酒精) 及青檸啫喱製成，留意Orion啤酒造型蛋糕酒精含量低於1.2%，孕婦、孩童及對酒精過敏者請注意。5月28日至6月18日，Eatizen美心薈會員預訂父親節系列蛋糕可享86折，非會員可享88折優惠。

 

父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘蛋糕＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕

Orion啤酒造型蛋糕$259

 

　　另一款父の日我的神級MVP，蛋糕面層加入遊戲機朱古力裝飾、紅絲絨蛋糕碎及忌廉，搭配鮮豔草莓，色彩鮮明吸睛。內裡夾入豐富雜果、酸甜草莓醬及鬆軟海綿蛋糕。

 

父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘蛋糕＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕

我的神級MVP  $259、Eatizen美心薈會員優先預訂86折$222.8

 

https://www.aromebakery.com.hk/tc

 

DALLOYAU父親節限定蛋糕

 

　　喜歡傳統口味、性格低調的爸爸，子女不妨考慮DALLOYAU兩款以「紳士極致品味」為靈感的父親節限定蛋糕，包括爵士朱古力慕絲脆餅及紳士歌劇院蛋糕。爵士朱古力慕絲脆餅以馥郁的黑朱古力忌廉與絲滑綿密的朱古力慕絲組成，於底層鋪上香脆榛子脆餅及果仁餅底，帶來層次分明、剛柔並濟的極致口感，蛋糕頂層綴以爸爸帥氣的剪影與愛心裝飾。

 

父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘蛋糕＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕

爵士朱古力慕絲脆餅 $338

 

　　紳士歌劇院蛋糕由70% 濃度朱古力醬、咖啡忌廉、浸泡特濃咖啡的杏仁海綿蛋糕組成，口感層次豐富。為配合父親節，蛋糕頂層換上時尚的朱古力煲呔與紳士禮服裝飾，以最具儀式感的方式向父親致以最崇高的法式謝意。

 

父親節蛋糕2026︱美心x港足聯乘蛋糕＋豆腐火腩飯蛋糕85折＋東海堂啤酒造型蛋糕＋DALLOYAU朱古力蛋糕

紳士歌劇院蛋糕 $298

 

www.dalloyau.hk

 

Tags:#父親節2026#美心#中國香港足球#東海堂#DALLOYAU#父親節蛋糕#美食情報#美食優惠
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