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每年此時，政府都會公布薪酬趨勢調查，照例引來輿論起哄。尤其近幾年，市面經濟甚差，政府水乾，若跟足薪酬調查加薪，市民必定嘈到拆天。
理財智慧

公職人員加薪可拉Curve？

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　每年此時，政府都會公布薪酬趨勢調查，照例引來輿論起哄。尤其近幾年，市面經濟甚差，政府水乾，若跟足薪酬調查加薪，市民必定嘈到拆天。

 

　　但既然有機制，公務員工會當然為私極力爭取，揚言若不照跟，會影響士氣（一般人會問：「士氣？乜嚟㗎？ ），所以，在政府聯同行政會議一錘定音前，各方將繼續角力。

 

公職人員加薪可拉Curve？

在任何經濟環境下，市民與公務員已經很難有加薪共識，若面對財赤，差異更甚。

 

　　今年變數尤其多，因碰著宏福苑大火研訊，出席的高級公務員十之八九「A字膊」，幾大唔上身，也不道歉，更不問責，市民見到，眼火都爆，若竟跟足薪酬調查，高層官員加4.1%，咁就肯定變官迫民反。這個，當然萬萬不能落實。

 

公職人員加薪可拉Curve？

公職人員加薪可拉Curve？

公務員爭取加薪時振振有詞，但一轉場景到宏福苑聆訊，則紛紛卸膊，令人大感憤怒。

 

　　小弟用貼馬眼光，分析形勢後，預測最終上中下公務員薪酬今年都會向上調整，因庫房的確收多咗，估計應是2.5%至2.8%之間落墨。

 

　　每次討論公務員加薪，必會掀起一個大辯論——為乜要一刀切？勤力積極表現好的，竟要與消極懶惰表現差的，有同一樣的薪酬調整與及增薪點，公平嗎？

 

　　對，表面看，絕對不公平，但公務員體制，就像一艘航空母艦，極之難轉身，而轉身前，也要考慮N咁多個因素，以免搞出大禍。

 

公職人員加薪可拉Curve？

全世界所有大學的政治行政學系皆不停研究政府及公務員制度的改革，最終基本上仍是得個桔居多。

 

　　其實，公務員文化，在全世界已存在數百年，間間大學的政治行政學系，都不停研究政府及公務員改革( Government / Civil Service Reform)，講咗幾百年，大部分範圍，仍是得個桔，無法似私人機構般擁有高度彈性：得就跳級加薪加花紅，唔得就即炒；老闆喜歡就可任意加人工，老闆唔like你就明天唔使返工。因為公務員架構，要講公平公正程序公義，不以個人喜好為依歸，故此，下屬認為上司唔公平，可以層層抗議，去到公務員事務局或特首，過程中，上司不可明刀明槍阻止，好處是擁權者不得濫權，壞處是遇到「玩嘢」下屬，即變部門災難，破壞力極強。

 

公職人員加薪可拉Curve？

私人公司老闆操控請人炒人加薪減薪大權，彈性極大。但政府講公平公正程序公義，上司受很多制衡。

 

　　公職部門還有一特色，為極難「衡功量值」。舉例，究竟捉賊多的警察功勞大，抑或防止罪案發生的警員更應受嘉賞呢？同理，是否抄牌多的警員應升職更快呢？

 

公職人員加薪可拉Curve？

公務員工種繁多，很難以一刀切方法去衡功量值，簡單如抄牌及捉賊，是否應該比推行交通安全及防止罪案更易升職呢？

 

　　最好笑，有議員提出，公務員加薪升職評核，應以「拉Curve」來定誰表現更優越。

 

　　其實，立法會議員，也是公職人員，也是納稅人出糧的，佢哋又可否以表現來拉Curve決定下年薪酬調整呢？若可以，又怎樣定準則呢？出席次數？發言次數？質詢次數？加入委員會多寡？每次發言質素？可曾犯法或鬧醜聞？可有開會時炒股玩手機瞓著覺？

 

公職人員加薪可拉Curve？

議員也是公職人員，由納稅人出糧，故也應衡功量值，以表現拉Curve，又或當被斷正開會炒股後，立即減薪。

 

　　推而廣之，可以創意無窮，再擴大至「玩埋」行政會議成員表現也拉Curve。

 

　　當然，若一眾司局長表現也納入拉Curve，就更「公道」，諗吓都開心死。

 

　　講完。到此大家應明白，點解全世界學者諗爆頭搞「政府改革」，結果仍是得個桔。主因政府這個「怪物」，形成咗幾百年，早有一套自然生態去運作，邊個想搞佢，多數變「盞搞」。

Tags:#快樂退休#公務員#薪酬趨勢調查#公職人員加薪#拉curve#政府#輿論#市面經濟#政府水乾#公務員工會#宏福苑大火研訊#高級公務員#立法會議員#表現評核#薪酬與表現掛勾#政府改革#官僚體系
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