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「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻
美食情報
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「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu

　　來自葡萄牙里斯本著名葡撻專門店Manteigaria登陸香港，位於中環的首間旗艦店，雖然6月2日才正式開業，但記者上星期已經率先入內見證一件「正宗」葡撻的誕生過程。當然，最重要是即場試食新鮮出爐的葡撻！

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

Manteigaria香港旗艦店設於中環Donki對面。（攝影：Katty）

 

　　Manteigaria香港旗艦店的格局跟澳門大馬路分店差不多，一邊是付款的地方，另一邊設有窄窄的長枱供食客即場「立食」，而盡頭就是半開放式的工場，食客可以透過玻璃看到葡撻的整個製作過程。Manteigaria的最大特色，是葡撻每日在店內新鮮製作，由搓酥皮、將麵糰放入撻模中成型，到吱入忌廉蛋漿，全部都用人手，非常花工夫。

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

右邊是付款的地方，左邊可以「立食」，盡頭就是半開放式的工場。（攝影：Katty）

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

正式開業之後，這個玻璃櫃內就會放滿新鮮出爐的葡撻。（攝影：Katty）

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

開放式設計的工場，客人可以看到整個葡撻製作的過程，食得更安心之餘，又很適合打卡！（攝影：Katty）

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

葡撻撻底就是這樣逐件以人手製作。（攝影：Katty）

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

注入蛋漿後，就可以放入焗爐以高溫烘烤。（攝影：Katty）

 

　　其實怎樣才是「正宗」的葡撻呢？我們一般會以為「葡撻」就是葡式蛋撻的意思，其實「葡撻」的葡文是「Pastel de Nata」，pastel是撻，nata是忌廉，所以葡撻應該是「忌廉撻」，所以主要材料是牛奶而不是蛋！當然，都要加雞蛋！Manteigaria的葡撻強蛋味不太濃，口感跟味道有點似布甸，非常軟滑。香港分店的主理人Fabio Pombo告訴我，為了迎合香港人的口味，調整了香港Manteigaria葡撻的甜度，雖然，都比一般香港蛋撻甜！另外，葡萄牙人食葡撻，正宗的食法是會灑上肉桂粉及砂糖的！我覺得砂糖就不必了，但肉桂粉絕對要加的，可以令葡撻的味道升華。利申：我其實不喜歡肉桂粉的味道，但就如同吃蘋果批一樣，沒有肉桂粉，總覺得缺少了甚麼！

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

Manteigaria選用來自葡萄牙的麵粉及牛油，撻底特別酥香，每次葡撻出爐的時候，店內都會瀰漫著誘人的香氣。（攝影：Katty）

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

記得試試葡撻最正宗的食法──加肉桂粉！（攝影：Katty）

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

Manteigaria的葡撻，撻底比較酥脆，蛋又香又滑，而且分量很多。（攝影：Katty）

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

葡撻每件$15，有兩件裝（$30）及6件裝（$80），紙盒的設計非常獨特。（攝影：Katty）

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

香港分店主理人Fabio Pombo（攝影：Katty）

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

店內的師傅都好nice，非常習慣面對鏡頭，歡迎大家打卡！（攝影：Katty）

 

　　為慶祝香港旗艦店開幕，6月2日開業首日Manteigaria將會送出300件葡撻，免費請大家食！葡撻控要把握機會，送完即止。

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

6月2日開業首日Manteigaria將會送出300件葡撻，不知道Fabio會不會幫手派呢？（攝影：Katty）

 

「正宗葡撻」專門店Manteigaria進駐中環！6月2日開業首日免費請食葡撻

跟全球的分店一樣，Manteigaria門外會有一個銅鈴，每當有葡撻出爐便會響起。（攝影：Katty）

 

Manteigaria

地址：中環皇后大道中79-83號萬興商業大廈地下B號舖

營業時間：8am-8pm

IG：https://www.instagram.com/manteigaria.hk/

 

Tags:#美食情報#美食優惠#Manteigaria#葡撻#正宗葡撻#中環美食#新餐廳#新店#手工葡撻#玉桂粉
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