後市A股市場將如何演繹？且看最新十大券商策略總匯。A股與H股有連動，A股好壞定涉H股。今天（2日）先報五家。

1. 開源證券：不是科技退潮，而是擁擠需要消化

當前來看，A股的DDM（股息貼現模型）三大要素均未出現系統性惡化。分子端看，盈利沒有系統性惡化，總量仍有超預期，結構上也有景氣擴散線索；分母端看，流動性環境沒有收緊到足以終結牛市；風險偏好看，雖然受到擁擠交易和外部擾動影響，但尚未出現趨勢性逆轉。

後市節奏上，先消化擁擠，再交易催化，事件後回歸DDM。後市方向，主線仍然是科技成長，但不是簡單追高景氣，而是沿著「二次點火」方向做結構升級。（一）國產算力，（二）AI電力資本開支鏈，（三）應用入口資產，（四）部分周期和消費。

繼續看好新能源出口鏈

2. 申萬宏源策略：蓄力再突破

短期市場難有效突破：（一）短期增量資金流入力度偏弱，板塊間資金相互虹吸；（二）近期，市場總體已經調整，科技龍頭資產動量延續，短期結構分化行情已走向極致；（三）科技內部行情輪動加快、分化加劇，部分前期領漲板塊籌碼浮盈已走弱。

配置上：短期，動量延續的AI算力通脹方向減少，已向PCB細分領域、電容等方向聚焦。短期調整波段，高切低行情有所演繹，仍偏向於超跌反彈行情。中期，繼續看好新能源、新能源車和出口鏈的景氣驗證機會，同時，繼續圍繞著AI產業鏈和戰略資源做配置。

3. 中銀證券：高位波動下的風格再平衡

當前，市場對於2026年內美國聯儲局進行加息預期開始明顯升溫。高油價與高利率的雙重夾擊，使全球流動性環境的鬆動空間受到實質性壓縮。產業層面，夏季用電高峰預期催化電力板塊，煤炭供給收縮推動價格持續抬升，在市場震盪加劇、基本面訊號偏淡的時期，資金對確定性的股息回報和相對低位的安全邊際給予了更高的定價權重。

短期市場仍存在高位震盪波動的可能。A股估值分化已接近近年高位，科技板塊開始出現一定恐高情緒。同時，6月解禁壓力大增、大型IPO潛在的資金虹吸效應，也可能加劇短期波動。市場風格或存在短期均衡化可能，但年內切換可能性較弱，AI產業鏈仍是當下最為確定的景氣上行方向。短期節奏會從單一主線衝鋒轉向主線內部高低切＋適度均衡化。

關注AI投資往傳統經濟擴散

4. 國金策略：6月，驗牌

6月，市場將在震盪中等待驗牌時刻。如果霍爾木茲海峽重開，市場將更有可能重回HALO（重資產、低取代風險）交易；如果尾部風險情境出現，當前的景氣領域也難以獨善其身。

推薦如下：第一，關注宏觀修復與AI投資往傳統經濟部門的擴散和價格傳導兩條主線：工業金屬（銅、鋁、鋰）、化工（AI上游材料、煉化等）、能源補庫與其他大宗品安全庫存構建周期的受益品種（油運、乾散貨）。

第二，關注能源價格中樞上移（油、煤炭，鋰電、風光）；第三，產能周期見底，隨著後續全球工業需求回暖，將迎來高彈性的商用車、電網設備、紡織製造、電子化學品等。

5. 華金證券：6月繼續震盪偏強，科技主線不變

覆盤歷史，影響6月A股市場走勢的核心因素是政策和外部事件、基本面和流動性。今年6月A股可能延續震盪偏強趨勢，受世界盃開鑼等因素影響有限。6月成長可能繼續佔優，大小盤風格可能偏均衡。

行業配置：6月科技主線可能不變。（一）TMT（科技、媒體、通訊）短期可能難大調整；（二）6月建議繼續逢低配置：一是政策和產業趨勢向上的電子（半導體、AI硬件）、通訊（AI硬件）、電新（AI電力、鋰電）、軍工（商業航太）、傳媒（AI應用、遊戲）、電腦（AI應用）、有色金屬、化工、創新藥等；二是券商、消費等基本面可能改善和補漲的行業。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）