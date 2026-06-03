英國職場的邊界哲學︰下班後「勿擾」

在香港工作多年，不少打工仔相當習慣在下班時間回覆工作訊息，晚上九、十時，、周末與家人吃飯期間，收到上司查詢進度的 WhatsApp；甚至正在放假，也會習慣性打開電郵看看有沒有緊急事情需要處理。

這種「隨時在線」的工作模式，在香港早已成為不少行業的常態。然而，移居英國後，我發現當地職場對於工作與私人時間之間的界線，有着截然不同的理解。最明顯的例子，就是下班後的聯絡文化。

初到英國工作時，有事情需要處理，我曾在晚上發送工作訊息給同事，以為對方看到後會順手回覆。結果直到第二個工作天早上，我才收到回應。後來才知道，對許多英國人來說，下班後不看工作訊息，是一種理所當然的職場規範。

「非緊急事情，可以等到明天」

英國職場並非沒有壓力，也不是所有人都能每天準時下班。但普遍而言，大部分公司都認同一個原則：如果事情不屬於緊急狀況，便沒有必要佔用員工的私人時間。

英國大部分公司都不鼓勵員工在年假期間處理工作。有同事放假前，通常會預先安排好工作交接，並設定自動回覆電郵，清楚列明何時返回工作崗位，以及緊急事項應聯絡哪位同事。

在香港，我們很多時候將即時通訊工具視為工作延伸，即使下班後收到訊息，也會不自覺地查看和回覆。然而，在英國人的觀念裡，發出訊息不等於對方必須立即回應；對方正在休息，便有權選擇稍後再處理。某程度上，這是一種雙向尊重。今天你尊重同事的私人時間，明天當你需要陪伴家人或享受假期時，也同樣能夠獲得別人的尊重。

工作表現不等於回覆速度

亞洲職場有時容易把「反應快」與「工作認真」劃上等號。訊息秒回，被視為積極；深夜仍在線上，被認為投入工作；假日仍能隨時聯絡，更彷彿代表責任感。

但在英國職場，評價一名員工的標準，更多是工作成果而非在線時間。管理層關心的是項目是否按時完成、團隊合作是否順暢，以及工作質素是否達標，而非員工是否在晚上十時仍然回覆電郵。

近年愈來愈多國家開始關注「離線權」（Right to Disconnect）的概念，即員工在非工作時間有權不處理工作事務。雖然英國尚未全面立法，但相關討論一直存在，而不少企業亦逐漸建立更清晰的工作時間文化。

這種觀念也讓我重新思考一個問題：我們究竟是因為工作需要而保持在線，還是因為害怕被視為不夠努力？

很多時候，真正令人疲憊的未必是工作本身，而是永遠無法下班的心理狀態。或許，英國職場最值得借鏡的，不是準時下班，而是懂得在工作與生活之間劃下一條清晰界線。

畢竟，努力工作固然重要，但人生的價值從來不只存在於辦公室裡。當我們願意把時間留給家人、朋友、興趣，甚至只是留給自己，工作才能回到它原本的位置——成為生活的一部分，而非生活的全部。