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沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
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掌相分折︱文科理科選擇指南︰頭腦線直、深、向橫伸展理科分析強，感情線延伸至木星丘文藝感受力佳
風水玄學

掌相分折︱文科理科選擇指南︰頭腦線直、深、向橫伸展理科分析強，感情線延伸至木星丘文藝感受力佳

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　現在是有些學生分科的季節。

 

　　家長在協助學子選科時，除了考慮其興趣外，還可以有另顃的參考，本文希望從玄學的角度，提供普通人也可以察看的掌相特徵，以發掘一個人先天的優勢，這天賦直接影響其平日的學習能考力及在考試時的臨場發揮。

 

掌相分折︱文科理科選擇指南︰頭腦線直、深、向橫伸展理科分析強，感情線延伸至木星丘文藝感受力佳

掌上兩條主要手紋：感情線與頭腦線

 

　　手掌上有兩條主紋——智慧線和感情線，能提供關鍵的資料，顯示一個人屬於理智型還是感性型。理智型的人長於邏輯推論、數學分析，和一貫以按步就班的速度解決問題，這類人宜選數理科。感性型的人則長於想象、聯想、習慣印象式及跳躍式的思維，揀文科有著數。

 

　　我們先來研究智慧線，又稱頭腦線，它反映一個人吸收及處理資訊的方式：

 

a.頭腦線直、深、向橫伸展

這意味學生具極強的線性思維、數理邏輯和數據分析能力。他們本身就是「理科大腦」，能長時間面對枯燥的幾何公式、嚴密的物理推論或計算程式碼，仍然得心應手，應付裕如。

 

掌相分折︱文科理科選擇指南︰頭腦線直、深、向橫伸展理科分析強，感情線延伸至木星丘文藝感受力佳

頭腦線深、直、橫伸，屬理智型，可選理科

 

b.頭腦線向下彎曲，呈優美的弧度

這些人異常感性，對感情、文字、藝術、色彩比較敏感，思考靈活，富有創做力與想像力。與頭腦線直線型的人相比，這些人具藝術天賦、同理心和直覺力。

 

掌相分折︱文科理科選擇指南︰頭腦線直、深、向橫伸展理科分析強，感情線延伸至木星丘文藝感受力佳

頭腦線呈優美下彎弧度，屬感性型，可選文科。

 

　　甲、微微彎曲：思想方面傾向多角度，可兼顧現實和理想，有敏銳洞察力，擅於觀察。大學時可選修社會科學。

 

　　乙、大幅度向下彎垂：想像力非常豐富，靈感泉湧，適合選取藝術、文學等學科，但家長要注意其情緒健康，他們有時會脫離現實、多愁善感。家長切忌給予太大壓力。宜及時舒緩其緊張或負面情緒。

 

　　再來看感情線，它代表感情特質、學習的動力和「續航力」。

 

a. 感情線清楚、深刻，而且較短

這些人冷靜、理智，不大受個人情緒或外圍人情干擾，天生有高度的專注力和抽離感，適合高強度的理工實驗或有板有眼的數學世界。

 

掌相分折︱文科理科選擇指南︰頭腦線直、深、向橫伸展理科分析強，感情線延伸至木星丘文藝感受力佳

感情線較短，為人冷靜、專注力高

 

b.感情線較長，延伸至木星丘（食指根部下方、手掌隆起的位置）而且有向上的細小支線

這類人感情細膩，有同情心，特別能理解人文學科中的歷史興替、社會改變和文學作品中的複雜關係與人性糾結。而且考試時會有神之來筆，令考官拍案叫絕。

 

掌相分折︱文科理科選擇指南︰頭腦線直、深、向橫伸展理科分析強，感情線延伸至木星丘文藝感受力佳

感情線長兼彎向木星丘，感情細膩、想象力豐富。

 

　　家長可以細心觀察學子掌上這兩條關鍵手紋，看看能否發掘出理科戰神或文科狀元！

 

Tags:#風水玄學#掌相#頭腦線#感情線
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