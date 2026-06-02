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紅磡香港體育館｜歐洲坊鐘錶呈獻：修哥九五至尊無限楓騷演唱會
推介度：
07/06/2026
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美食優惠︱美心半斤叉燒$3️3＋燒味三拼$35＋太興瑤柱貴妃雞$88＋一粥麵滷水鵝外賣自取6折＋潮式套餐
美食情報
美食優惠

美食優惠︱美心半斤叉燒$33＋燒味三拼$35＋太興瑤柱貴妃雞$88＋一粥麵滷水鵝外賣自取6折＋潮式套餐

搵食地圖
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　　晚餐外賣加餸好抵食！6月外賣自取優惠推介，美心半斤蜜汁叉燒只需$33，燒味三拼限時優惠$35，抵喎。太興亦推出期間限定「珍味瑤柱貴妃雞」，全隻$88每日分店現場浸製，肉質細緻嫩滑；一粥麵新推「最潮系列」潮州菜fans必試潮式滷水鵝，外賣滷水鵝 6 折優惠晚餐加餸，以及一系列潮式小菜優惠套餐。

 

美心$33半斤蜜汁叉燒

 

　　燒味斬料超級平！美心MX & Food²「6月至抵優惠合集」仍然有外賣燒味激抵優惠，$33半斤蜜汁叉燒及 $35燒味三拼！6月1日至21日，每日下午3時30分起限量供應！人氣燒味控必試之選，抵食又滿足！叉燒微焦外層配香口蜜汁，想食多幾款燒味仲可以揀「$35燒味三拼」，大滿足！外賣優惠全線美心MX分店供應 (大會堂、西九龍站及大學站分店除外) 及 全線美心Food²分店供應，數量有限，售完即止。

 

美食優惠︱美心半斤叉燒$3️3＋燒味三拼$35＋太興瑤柱貴妃雞$88＋一粥麵滷水鵝外賣自取6折＋潮式套餐

 

適用分店：全線美心MX分店 (大會堂、大學站、西九高鐵站除外) 及 全線Food²分店

供應時間︰ 6月1日至21日下午3:30起供應，只適用於外賣供應

 

太興貴妃雞$88

 

　　太興即日起推出期間限定「珍味瑤柱貴妃雞」，珍味瑤柱貴妃雞以瑤柱入饌，加入秘製熬煮清雞湯反覆浸煮，肉質細緻嫩滑，而且每日分店現場浸製，全隻 $88（原價 $108）、半隻 $48（原價 $58）下午3:30-6:30pm開賣，全線太興分店有售 ，售完即止。

 

美食優惠︱美心半斤叉燒$3️3＋燒味三拼$35＋太興瑤柱貴妃雞$88＋一粥麵滷水鵝外賣自取6折＋潮式套餐

 

珍味瑤柱貴妃雞

售價︰全隻 $88 (原價 $108) ; 半隻 $48 (原價 $58)

供應時間︰3:30pm-6:30pm

供應點︰全線太興分店有售 ，售完即止（信德中心、MegaBox及加連威老道分店除外）

 

滷水鵝外賣自取6折

 

　　一粥麵全新推出一系列地道潮式佳餚，一試潮式滷水鵝見真章！「潮式滷水鵝」鵝肉經秘製滷汁浸煮，肉質嫩滑腴美、鵝油香濃，配搭吸盡精華的豆腐滷水香濃入味。想今晚加餸？滷水鵝外賣自取六折優惠更抵食！凡於下午3時至7時即可以優惠價$298（原價：$497）購買一粥麵原隻滷水鵝，或是$158（原價：$264）購買滷水鵝半隻。

 

美食優惠︱美心半斤叉燒$3️3＋燒味三拼$35＋太興瑤柱貴妃雞$88＋一粥麵滷水鵝外賣自取6折＋潮式套餐

潮式滷水鵝 $68起

 

美食優惠︱美心半斤叉燒$3️3＋燒味三拼$35＋太興瑤柱貴妃雞$88＋一粥麵滷水鵝外賣自取6折＋潮式套餐

 

　　系列亦有多款潮式精品小菜，包括主打的「潮式鹽焗原條烏頭」以原條魚身裹上粗鹽煮製，食用時蘸上由黃豆發酵而成的普寧豆醬，鹹香鮮甜。清甜解膩的「春菜排骨煲」同樣加入普寧豆醬燜煮，春菜吸盡了排骨精華與豆醬香氣。「潮式炸脆蠔仔」金黃酥脆、香口惹味，配魚露蘸食鮮甜度提升，「滷水豆腐」嫩滑而且吸盡滷水的咸香滋味。

 

美食優惠︱美心半斤叉燒$3️3＋燒味三拼$35＋太興瑤柱貴妃雞$88＋一粥麵滷水鵝外賣自取6折＋潮式套餐

鹽焗原條烏頭$78起

 

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潮式春菜排骨煲$58起

 

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潮式炸脆蠔仔$58起

 

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潮式滷水豆腐$42起

 

　　煩惱揀邊款好？可以考慮「潮式滋味套餐」，套餐A包括潮式滷水鵝（豆腐底）、或者套餐B揀潮式鹽焗烏頭，再配潮式春菜排骨煲／潮式炸脆蠔仔／潮式滷水豆腐，最平$108有交易， 加配香飯、（腩汁/蠔油）時菜1份及凍飲/ 靚湯都係$20！

 

美食優惠︱美心半斤叉燒$3️3＋燒味三拼$35＋太興瑤柱貴妃雞$88＋一粥麵滷水鵝外賣自取6折＋潮式套餐

 

一粥麵全新「最潮系列」

供應分店：全線分店 （香港站、機場及屯門醫院分店除外）

Tags:#美食優惠#美食情報#美心#太興#一粥麵
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