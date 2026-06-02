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香港快運飛行套票｜兩套來回韓國機票$672起！首爾、大邱、釜山、濟州全韓國航線適用
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香港快運飛行套票｜兩套來回韓國機票$672起！首爾、大邱、釜山、濟州全韓國航線適用

玩樂假期
玩樂假期

　　「香港快運飛行套票」再次登場，適用於全線韓國航點，包括首爾（仁川）、釜山、濟州、大邱，兩套來回票價低至$672！有打算去韓國追星、睇演唱會、睇紅葉或滑雪的朋友，要把握機會買平機票！

 

　　畢竟要決定兩套機票，是需要多點時間去計劃的！所以香港快運非常體貼，今次優惠不算「快閃」，預訂日期由即日至6月5日（23:45），而出發日期至明年3月31日，橫跨夏秋冬春，放暑假、睇紅葉、滑雪、賞櫻，又或是滑兩次雪都無問題！

 

預訂日期：即時至2026年6月5日（23:45）

旅遊日期：2026年6月12日至2027年3月31日

 

香港快運飛行套票｜兩套來回韓國機票$672起！首爾、大邱、釜山、濟州全韓國航線適用

（圖片來源：Unsplash）

 

　　另一個體貼位，是最平的單程票價$168是「經濟飛」，即是已經包括「1件隨身物品＋1件登機行李」，另外可以選擇包「1件隨身物品＋1件20公斤寄艙行李」的「隨心飛」，又或是包「1件隨身物品＋1件登機行李＋1件32公斤寄艙行李」的「無憂飛」，但留意必須是由香港出發的來回機票，不適用於單程機票。

 

香港快運飛行套票｜兩套來回韓國機票$672起！首爾、大邱、釜山、濟州全韓國航線適用

 

　　幫大家計計數，如果兩次旅程都選擇首爾「經濟飛」，4個單程的基本票價總和即低至$672，連稅項及附加費的話，兩套機票最平只是$2,996！

 

香港快運飛行套票｜兩套來回韓國機票$672起！首爾、大邱、釜山、濟州全韓國航線適用

 

香港快運飛行套票

網址：https://www.hkexpress.com/zh-HK/campaign/hkeflypass_kr_20260602

 

香港快運飛行套票｜兩套來回韓國機票$672起！首爾、大邱、釜山、濟州全韓國航線適用

（圖片來源：Unsplash）

 

Tags:#旅遊世界#著數優惠#平機票#香港快運#HK Express#韓國#韓國旅遊#首爾#濟州#大邱#釜山
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