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廣東話與術數俗語︱解析「男怕齊頭女怕出一」＋「山管人丁水管財」，破解家居風水迷思「門對門必有一家貧」與「水火不留十字線
風水玄學

廣東話與術數俗語︱解析「男怕齊頭女怕出一」＋「山管人丁水管財」，破解家居風水迷思「門對門必有一家貧」與「水火不留十字線」

風水蔣知識
風水蔣知識

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論＋數據和大家探討最貼身玄學話題。廣東話不只是日常交流的語言，它背後更蘊藏了豐富的文化與術數智慧。今集蔣匡文博士將帶你探索廣東話與風水術數之間的奇妙關聯，解釋為何南方人特別篤信風水命理，從「窮算命 富燒香」的生活智慧，到「山管人丁 水管財」的環境邏輯，揭示語言與術數之間的深層關係。

 

　　博士更會拆解坊間流傳的「男怕三六九 女怕二五八」是否真有根據，並指出真正影響男女歲數的說法是「男怕齊頭 女怕出一」，揭示唐曆歲數與面相起伏的微妙連結，人到中年要留意面相哪些部位。

 

　　至於家居風水俗語，「水火不留十字線」與「火燒心」格局是否必定不利屋主，原來有特別情況可作例外；而「門對門必有一家貧」之說是否準確，有何簡單方法化解。同時亦會深入解釋「川字掌過房養」、「冇你收」、「來龍去脈」等廣東話術數俗語的真正意思。即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見

 

Tags:#風水#廣東話#術數#俗語#家居風水#風水玄學
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