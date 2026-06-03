昨日（2日）預期10隻恒指權重股均升，昨日恒指便升逾600點，預期今日（3日）10隻恒指權重股均升，估計今日恒指仍有上升餘力。

A股與H股有連動，後市A股去向如何，且看最新10大券商策略總匯，今天再報另5家。

6. 方正策略：賺錢效應有望改善。

AI主線繼續演繹，同時兼顧HALO（重資產、低取代風險）資產左側的布局機會，具體而言，一是AI驅動下的科技成長，需要關注國產算力向海外算力的回流，核心標的逢低布局，板塊內部高切低可以考慮AI缺電、科技新技術新材料等方向。

二是調整相對充分的HALO資產，PPI上行趨勢較為明確，美10年期國債利率4.6厘水平繼續向上動力不足，關鍵資源供應鏈強化+能源價格中樞上行的背景下，核心資源（有色金屬+化工）和泛能源（煤炭、電力、石油石化）目前處於左側布局的階段，等待6月美聯儲局主席沃什首次議息會議糾偏市場較為激進的加息預期。

科技板塊整體波幅放大

此外，階段性可以關注中美緩和，關稅下調預期下的對美出口鏈，以及市場交投進一步活躍，題材股的階段性行情，重點考慮政策和消息共振的算電協同、商業航太、機械人等方向。

7. 東吳證券：市場風格會切換嗎？

當前市場或處於風格切換的早期階段，科技板塊單邊上行的順暢行情難以延續。流動性邊際收緊的背景下，板塊整體波動率將放大，行情輪動加快，市場獲取超額收益的難度大幅提升。

AI高景氣產業趨勢未終結

但需要明確的是，AI高景氣產業趨勢並未終結，後續科技賽道仍是主線，行情將逐步進入縮圈交易、聚焦核心的階段，市場資金將逐步拋棄純題材炒作標的，集中布局有真實業績兌現、高景氣預期明確的核心品種，結構性行情仍將延續。

8. 興業證券：AI超級周期仍在半途。

短期看，隨著6至7月國內外科技領域重要會議和產業進展集中落地、上市公司新一輪業績和需求指引相繼釋放，全球共振的亮點和焦點仍在科技。放眼本輪大周期而言，無論是從滲透率、行情演進節奏還是估值來看，本輪全球共振的AI超級周期仍在半途。短期擁擠度引發的休整無需過度擔憂，景氣和產業趨勢的持續驗證，才是行情延續的關鍵。

配置上，繼續建議三條應對思路：1. 以長打短，繼續堅守AI內部景氣最具確定性的方向；2. 強勢主線作輪動擴散，以「擁擠度+海外映射+投資者調研」為核心抓手，圍繞AI內部挖掘細分機會；3. AI之外，出海鏈尤其是新能源、高端製造是另一條值得關注的主線方向。

指數有望衝擊前高位

9. 中泰證券：本輪「抱團」行情是否鬆動？

指數6月中旬仍有望衝擊前高位甚至創出新高，但其間輪動加速、賺錢效應明顯減弱，屬於典型的「魚尾行情」。一方面，監管與流動性邊際收緊，市場不具備全面主升的條件；另一方面，當前重大IPO尚未落地，市場出現較大風險的概率有限。外部變數方面，美伊協議可能較快達成框架性共識，但霍爾木茲海峽的實質性開放節奏大概率比市場預期的更慢。

關注：一是科技板塊中與IPO巨頭產業鏈關聯度較高的存儲、機械人方向，受益於6月IPO密集期的催化。二是厄爾尼諾+AI用電+安監收緊三重催化，煤炭/電力迎來旺季窗口。三是全球能源供給擾動趨勢下，中國新能源/電池/電力設備季景氣度有望回升。

10. 浙商證券：組合增加紅利資產降波動。

展望6月，風格配置方面，預計市值相對均衡，估值風格偏成長，行業風格偏增長、穩定、金融，建議聚焦「增長擴散+大盤價值」。

行業配置而言，一方面增長風格有望延續，繼續關注行業景氣度高增的通訊和電子。另一方面，6月取得超額正收益的難度較大，考慮在組合中增加紅利資產降低波動，如供需錯配背景下的煤炭、算電協同疊加迎峰度夏用電需求增加的公用事業（電力）。此外，銀行、食品飲料、交通等高股息品種可考慮適當配置，降低組合波動。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

