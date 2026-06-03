強積金，幾乎人人都賺錢？

連續幾期和大家分享過，我和姊妹Lucy談到由炒港股變為炒美股，再談到她的強積金投資比她的朋友落後，原來因為她的強積金受託人沒有提供大中華股票基金，只有中國基金。

雖然她揀的中國基金落後大中華基金，但其實，她的強積金投資都升了五、六成（包括在職戶口的投資和已經離職的個人戶口），她對於有這個成績也感到滿意。

「我都估唔到，我供咗接近20年的強積金，回報都唔錯呢！」Lucy說。

「其實，如果妳長期揀股票基金，尤其是環球基金，又或者北美、大中華和亞洲基金，經過超過20年的累積，絕對能夠賺錢，而且賺幅可以很大。即使是揀保守的債券基金，也應該賺錢，只是幅度稍為低一點。」

若強積金投資長期揀股票基金，經過多年累積，能夠賺錢的機率非常高。(Shutterstock)

「但有時我聽財經新聞說，上個月港人的強積金蝕了幾多幾多錢時，個心真係離一離的！」

「妳咁講又有點唔公道，因為也有很多時間是報港人上個月的強積金賺了幾多幾多錢喎！」

「是的，但總覺得蝕錢的信息是入腦多啲呢！」Lucy半開玩笑地說。

「我有位強積金中介人朋友告訴我，她手上的強積金客戶，只要投資期超過10年，兼不是出出入入，幾乎每個都賺錢，只差賺多賺少而已！」

「即使不是每月供款的戶口也賺錢？」

「是的，我估妳的意思是指離職後的個人帳戶？」

「是呀！」

「明白，其實，雖然沒有新錢入，即是沒有平均成本法的效果，但作為一筆過投資，也是賺錢的，因為我翻看過積金局的統計數據，由2000年12月成立至2025年底的25年中，只有8年蝕錢，蝕得最多是2008年金融海嘯時，平均跌了三成。但其中有一年所謂蝕，也不過跌0.3%而已！而賺錢最多的一年，就是緊接2008年的2009年，升了近兩成七，而有雙位數升幅的年份更達9年。從這些數據就應該知道，只要持續投資(Stay Investing)，強積金投資是可以幫人賺到錢，累積更多資產用來退休的。」

「明白，妳有沒有股票基金的賺錢數據？」

「如果單計股票基金，截至去年底為止，年度化的回報是5%，其實不算高，但也絕對及格和跑贏通脹了。至於混合資產基金，也有4.5%的年度化回報率呢！」

「我也是受惠者呢！」

「正是！其實，我都唔係好贊同那些強積金研究機構，為甚麼每個月，有時甚至未完一個月就有個初步數字，該月人均強積金賺了或蝕了多少錢，這其實意義不大呢！我認為，像積金局一樣，最多每季公布一次已經非常足夠，甚至一年一次也可以了！」

「我贊成，因為如果報出來是負數，我就會感到很不安，猛問自己是否需要泊起部分基金。但正如妳所說，Stay Investing才是最好的策略。」

「對呀！」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au