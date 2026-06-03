GLOBAL Wednesday｜英偉達GTC大會利好股逐個數 | 前瞻美非農數據及議息變局

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

頂級AI與技術大會NVIDIA GTC Taipei於6月1至4日舉行，該大會聚焦於全球AI供應鏈生態系，內容涵蓋AI工廠、機器人、AI Agent與AI PC等前瞻技術，包攬了多個股市中的熱炒主題，英偉達GTC大會釋放了甚麼消息，又有哪些股票標的可以尋寶呢？

美聯儲局即將召開6月議息會議，市場預期基準利率將維持在3.5%至3.75%不變。受地緣局勢及通脹粘性影響，多位官員已釋放鷹派信號。華爾街機構最新預測，今年降息空間已全面關閉。美聯儲局在年底前將被迫重啟加息？

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